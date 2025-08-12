Como, Alisha Lehmann si presenta con una bordata alla Juventus. E sarà subito sfida alle bianconere

La calciatrice svizzera celebrità dei social ha lasciato la Juventus dopo una sola stagione senza acuti: parole al miele per il suo ex club, ma anche una stoccata

Dopo i saluti di rito sul suo profilo Instagram da quasi 17 milioni di follower, Alisha Lehmann ha subito voltato pagina. La nuova calciatrice del Como, star dei social, ha lanciato una bordata alla Juventus, dov’era approdata la scorsa estate con l’ormai ex compagno Douglas Luiz, anche lui finito in lista di sbarco.

Juventus, Alisha Lehmann: addio al miele

Ventidue presenze totali, spesso da subentrante, e due soli gol: Alisha lascia la Juventus Women al termine di una sola annata senza acuti, se non sui social dove è una celebrità. Parole al miele per il suo ex club, che l’aveva accolta insieme a Douglas Luiz, da cui si è di recente separata.

“Voglio ringraziare soprattutto le mie compagne di squadra e i tifosi. Non dimenticherò mai questa squadra, ciò che abbiamo fatto e i titoli vinti – ha scritto la calciatrice svizzera -. Eravamo una famiglia e ho stretto amicizie per la vita. Lasciare un club così straordinario e le persone che mi erano vicine è stata una decisione molto difficile”.

Ma poi è arrivata la bordata della svizzera

La 26enne ha scelto di approdare al Como Women, che lo scorso marzo è stato acquistato dal fondo di investimenti statunitense Mercury/13, e – nel presentarsi – ha sferrato una stoccata al suo ex club. Già, l’attaccante approdata in Italia dall’Aston Villa ha motivato il suo trasferimento in riva al lago spiegando che la squadra lariana, con cui Lehmann ha firmato fino al 2028, “vuole costruire qualcosa che duri nel tempo”.

Dopo aver vinto scudetto e Coppa Italia ai piedi della Mole Antonelliana, le parole pronunciate ai canali ufficiali del Como sono sembrate note stonate. Anche perché poi ha aggiunto: “Mi ha colpito la visione del Como Women. Questo è un progetto che vuole cambiare le regole del gioco: calcio, identità, stile e ambizione si uniscono in un modo che non avevo mai visto prima”.

La prima di Lish col Como contro le bianconere

Ed è subito sfida al passato. Lehmann potrebbe esordire col Como proprio contro la Juventus in occasione della Women’s Cup in programma giovedì 14 agosto all’Arena Civica di Milano.

Una sfida che promette abbracci, sorrisi, ma pure scintille. Del resto, Alisha ha saputo subito voltare pagina. Col supporto dei suoi 17 milioni di follower.