Como-Atalanta, moviola: follia di Ahanor dopo 7’, cosa rischia, rigore al 96’ col Var, succede di tutto

La prova dell’arbitro Pairetto al Sinigaglia per la 23esima giornata di serie A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli e da Calvarese

Arbitro dal 1999, Luca Pairetto – la scelta per Como-Atalanta- è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In questa stagione era stato impiegato inizialmente solo in B poi in A in Cagliari-Sassuolo e Verona-Parma. Ultima prova in Bologna-Fiorentina, vediamo come se l’è cavata al Sinigaglia.

I precedenti tra Como e Atalanta

Nella loro storia, Como ed Atalanta si eramo affrontate 19 volte in Serie A, con il bilancio in favore dei lariani: 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, 23 a 17 il computo totale dei gol.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Ceccon con Marinelli IV uomo, Chiffi al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Perrone, Butez, De Roon, Addai, Da Cunha, Bellanova, Krstovic, espulso al 7’ Ahanor

Como-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Prima polemica al 2′, qiando cade Douvikas in area dopo un contatto con Ederson in area, giudicato però lieve dall’arbitro che lascia correre. Al 7′ scontro tra Perrone e Ahnor, il comasco stuzzica e provoca, il giocatore dell’Atalanta reagisce violentemente: rosso diretto per Ahanor e giallo per Perrone la sentenza di Pairetto che si è consultato con IV uomo e assistente.

Successivamente protesta l’Atalanta che vorrebbe l’ammonizione per De Roon per fallo su De Ketelaere, l’arbitro dà il vantaggio ma non estrae successivamente il giallo. Al 36′ giallo a Butez per comportamento non regolamentare. Il portiere corre verso il fallo laterale per prendere il pallone che lui stesso aveva mandato fuori, pretendendo la rimessa a favore e in questa maniera perdendo tempo. Diventa un assedio del Como che sfiora il gol a più riprese ma Carnesecchi si esalta e dice no a tutti.

Al 37′ giallo pesante per De Roon (che sarebbe stato espulso se fosse stato ammonito prima) per fallo su Da Cunha; l’olandese era diffidato e salterà la prossima gara. Al 69′ giallo per Addai che impedisce una ripartenza con un fallo su Sulemana. Al 71′ spallata di Ederson in area con Ramon che cade in area: Pairetto lascia correre e il Var non interviene, contatto troppo lieve, manca però un giallo poco dopo proprio per Ederson.

Morata, entrato al posto di Douvikas, si divora due palle gol. La partita si innervosisce e diventa sempre più fallosa. All’80’ ammonito anche Da Cunha per gioco scorretto su Bellanova, all’86’ giallo proprio per Bellanova che viene immediatamente sostituito da Palladino. All’ultimo secondo di recupero Pairetto viene richiamato al Var per un mani presunto di Scalvini in area e dopo aver rivisto le immagini assegna il rigore al Como, viene ammonito per proteste Krstovic, dal dischetto Nico Paz si fa ipnotizzare dallo straordinario Carnesecchi. Terzo errore su rigore per l’argentino. Dopo 8′ di recupero la gara finisce 0-0.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è l’esperto di Dazn Luca Marelli, che parte dall’espulsione-lampo: “Il gesto l’ha visto il IV ufficiale, forse il secondo assistente Ceccon perchè Pairetto era era di spalle ma il gesto di Ahanor è brutto, è rosso per condotta violenta. Era già successo in Como-Bologna con Cambiaghi espulso per una gomitata. Ha iniziato Perrone ma la reazione di Ahanor è stata uno schiaffone che gli costerà almeno due giornate. Perrone è stato invece ammonito per comportamento antisportivo. Ahanor esce senza dire una parola perchè sa di averla combinata grossa. La punizione è stata concessa all’Atalanta perchè il primo fallo è stato di Perrone”.

Poi ha aggiunto: “La panchina dell’Atalanta si è lamentata per un mancato rosso a De Roon, intervenuto male su De Ketelaere: l’arbitro ha fatto bene a concedere il vantaggio ma avrebbe dovuto estrarre il giallo, non ci sono gli estremi per l’espulsione ma ci sono i parametri per imprudenza”.

Sul rigore nel recupero infine Marelli sentenzia: “Un episodio impossibile da vedere in campo, nessuno ha protestato, bravo il Var Chiffi a vedere che l’intervento di Scalvini era di mano e non di testa, decisione corretta concedere il rigore”.

La moviola di Calvarese

Anche il talent di Prime Giampaolo Calvarese ha commentato il rosso ad Ahanor. Sul suo profilo social l’ex arbitro scrive: “Se dal live il gesto sembra veramente lieve, se andiamo a vedere bene i replay Ahanor rifila uno schiaffone in faccia a Perrone che va giù. Dalle immagini si vede anche che Pairetto al momento del gesto è girato di spalle. Da capire se sia stato l’assistente a segnalarlo o il quarto uomo che aveva una visuale migliore visto che lo schiaffo è sulla guancia sinistra. Ad ogni modo resta giusto il lavoro della squadra arbitrale”