Como-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como-Atalanta di Serie A 2025-26, 23a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Como-Atalanta, sfida d’alta classifica al Sinigaglia

Como e Atalanta si affrontano domenica 1 febbraio 2026 alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per la 23a giornata di Serie A. È un big match in chiave europea: i lariani sono 6° con 40 punti in 22 gare (11 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 37 gol fatti, 16 subiti), la Dea è 7ª a quota 35 (9 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte; 30 gol segnati, 20 incassati). Sul Lario si preannuncia equilibrio, con due difese solide e un attacco comasco più prolifico al cospetto di un’Atalanta in crescita.

Probabili formazioni di Como-Atalanta

Verso un Como ordinato nel 4-2-3-1: davanti a Butez, si andrebbe verso Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; in mediana coppia dinamica con Perrone e da Cunha. Sulla trequarti, qualità e strappi: Rodríguez, Paz, Baturina alle spalle di Morata, preferito a rotazione in assenza di alternative al top. La Atalanta dovrebbe confermare il 3-4-2-1: difesa a tre con Djimsiti, Hien, Scalvini; corsie a tutta con Zappacosta e Zalewski; in mezzo equilibrio con de Roon ed Ederson. Sulla trequarti, fantasia con De Ketelaere e Raspadori a sostegno di Scamacca. Dalla panchina resterebbero opzioni come Lookman e Krstovic; per i lariani attenzione anche a Caqueret e Van der Brempt. Gli indisponibili costringerebbero a qualche aggiustamento.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Morata.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

Gli indisponibili di Como-Atalanta

Nel Como restano out pedine importanti: Goldaniga non è al meglio e rientrerebbe a breve, Douvikas fermato da un problema alla caviglia, Diao ai box per una noia muscolare. Nella Atalanta pesa l’assenza di Bakker ai margini per un infortunio al ginocchio. Al momento non risultano squalificati, ma le scelte potrebbero orientarsi su rotazioni mirate per preservare gli equilibri.

Como – Infortunati: Goldaniga (infortunio al tallone), Douvikas (infortunio alla caviglia), Diao (lesione al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Como in grande spolvero: tre successi nelle ultime cinque e un pesante 6-0 interno. La Atalanta arriva lanciatissima con quattro vittorie e un pari: fase difensiva in netta affidabilità e attacco in fiducia.

Como

Pisa-Como 0-3; Como-Bologna 1-1; Como-Milan 1-3; Lazio-Como 0-3; Como-Torino 6-0.

Atalanta

Atalanta-Roma 1-0; Bologna-Atalanta 0-2; Atalanta-Torino 2-0; Pisa-Atalanta 1-1; Atalanta-Parma 4-0.

L’arbitro di Como-Atalanta

Dirige Luca Pairetto, assistenti Imperiale e Ceccon; IV Marinelli, VAR Chiffi, AVAR Paterna. In questa Serie A 2025-26 Pairetto ha arbitrato 6 gare: 3 rigori assegnati, 36 ammonizioni e 1 espulsione (media 6,1 gialli a partita). Numeri da direttore di gara presente e deciso, con buona attenzione alle situazioni in area.

Informazioni interessanti

La sfida tra Como e Atalanta arriva nel momento in cui entrambe esibiscono la miglior versione difensiva della stagione, con clean sheet in serie e una sorprendente solidità sulle palle alte. Il precedente stagionale si è chiuso in parità, e non è escluso che l’equilibrio torni a farla da padrone in uno stadio, il Sinigaglia, spesso amico dei lariani. I numeri raccontano di due squadre performanti contro i cross, con reparti centrali ben protetti. Occhio alla verve dei giovani: Paz e Baturina stanno incidendo nel 2026, mentre la Dea ha trovato in Krstovic e nella fantasia di De Ketelaere armi credibili. Anche il tema big match è caldo: nei confronti diretti tra le prime sette, l’equilibrio regna e ogni dettaglio – pressione, seconde palle, piazzati – potrebbe spostare l’ago della bilancia.

Dopo l’1-1 dell’andata, le due squadre potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali per la prima volta; l’unico precedente con due pari di fila risale al 1986.

Il Como ha perso solo due volte in casa contro la Atalanta in Serie A (6V, 2N), ma nell’ultimo incrocio al Sinigaglia ha ceduto in rimonta.

ha perso solo due volte in casa contro la in Serie A (6V, 2N), ma nell’ultimo incrocio al Sinigaglia ha ceduto in rimonta. Il Como vanta sei clean sheet interni, dato top in Serie A 2025/26; tra i Big-5 solo il PSG ha fatto meglio.

vanta sei clean sheet interni, dato top in Serie A 2025/26; tra i Big-5 solo il PSG ha fatto meglio. Nei confronti tra le prime sette, sia Como sia Atalanta raccolgono in media meno di due punti: sfide tirate, margini minimi.

sia raccolgono in media meno di due punti: sfide tirate, margini minimi. Dal debutto di Palladino , Atalanta e Como hanno fatto 22 punti in 11 partite: ritmo da alta classifica e sei clean sheet ciascuna.

, e hanno fatto 22 punti in 11 partite: ritmo da alta classifica e sei clean sheet ciascuna. Il Como non ha schierato italiani nell’XI iniziale in 22/22 gare: un unicum recente in Serie A.

non ha schierato italiani nell’XI iniziale in 22/22 gare: un unicum recente in Serie A. Le due squadre hanno concesso solo due gol su cross a testa in campionato: difese molto attente sulle palle laterali.

Paz può arrivare a 30 partecipazioni-gol in A prima dei 22 anni, traguardo finora riuscito – a 20 squadre – solo a Lamela .

può arrivare a 30 partecipazioni-gol in A prima dei 22 anni, traguardo finora riuscito – a 20 squadre – solo a . Baturina è tra i più incisivi del 2026 in Serie A: 6 partecipazioni (3 gol + 3 assist) fin qui.

è tra i più incisivi del 2026 in Serie A: 6 partecipazioni (3 gol + 3 assist) fin qui. Krstovic viaggia forte in trasferta: dopo Pisa e Parma può centrare la terza gara consecutiva a segno lontano da Bergamo.

Le statistiche stagionali di Como e Atalanta

Il Como segna di più (37 a 30) e concede meno (16 a 20), con un possesso elevato (61%) e un’ottima precisione al tiro. La Atalanta costruisce con continuità (219 tiri) e spinge forte sulle corsie, pur restando solida. Clean sheet: 11 per i lariani, 8 per i bergamaschi. Margini sottili, ma la produzione offensiva comasca e la spinta laterale della Dea promettono una gara tattica e intensa.

A livello individuale: per il Como i migliori marcatori sono Paz e Douvikas (8), top assist Paz e Rodríguez (6). Più ammonito Smolcic (7), rossi per Ramón e Rodríguez (1). Il portiere Butez vanta 11 clean sheet. Nella Atalanta, capocannonieri Scamacca e Krstovic (6), top assist De Ketelaere (3). Più ammonito de Roon (4), un rosso finora per lui; tra i pali Carnesecchi ha collezionato 8 clean sheet.

Como Atalanta Partite giocate 22 22 Vittorie 11 9 Pareggi 7 8 Sconfitte 4 5 Gol segnati 37 30 Gol subiti 16 20 Clean sheet 11 8 Possesso palla (%) 61.0 55.3 Tiri totali 236 219 Tiri in porta 114 99 Precisione tiri (%) 48.31 45.21 Cartellini gialli 49 29 Cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Paz 8 (con Douvikas 8) Scamacca 6 (con Krstovic 6)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Como-Atalanta? Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Como-Atalanta? Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Atalanta? L’arbitro è Luca Pairetto, assistenti Imperiale e Ceccon; IV Marinelli, VAR Chiffi, AVAR Paterna.