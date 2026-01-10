Como-Bologna, moviola: Abisso perde la testa, rosso inventato e rigore inesistente

La prova dell’arbitro Rosario Abisso nell’anticipo della ventesima di A analizzata ai raggi X, il fischietto siciliano ha ammonito 5 giocatori

Il palermitano Abisso, la scelta per Como-Bologna, il 6 gennaio 2015 fece il suo esordio assoluto in A, quando venne designato per Chievo-Torino, terminata 0-0. E’ reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene ma successivamente il suo rendimento è tornato alterno anche se è stato impiegato quasi sempre, in Empoli-Napoli è stato contestato dai toscani e non ha convinto in Monza-Torino. Discutibili anche alcune prestazioni nel ruolo di Var. Ultima uscita in A in Cagliari-Milan. Vediamo come se l’è cavata stavolta il fischietto siciliano.

I precedenti tra Como e Bologna

I rossoblù non avevano mai vinto a Como nei 10 precedenti in Serie A (7 ko e 3 pari).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Scarpa con Di Marco IV uomo, Mazzoleni al Var e Marini all’Avar l’arbitro ha ammonito Nico Paz, Da Cunha, Van der Brempt, Freuler, Zortea, Ferguson, espulso Cambiaghi.

Como-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 37′ Van Der Brempt tenta l’anticipo e viene toccato da Pobega andando a terra. Proteste della panchina lariana per il mancato fischio di Abisso. Al 40′ il primo giallo, è per Nico Paz che entra in scivolata sulla fascia atterrando Zortea. Al 45′ Pobega finisce a terra al limite dell’area di rigore lamentando un colpo subito in volto. Lascia correre Abisso.

Al 48’ ammonito Da Cunha per fallo tattico su Rowe. Al 49’ regolare il gol di Cambiaghi. Al 58′ episodio chiave: per una reazione violenta nei confronti di Cambiaghi viene ammonito Van der Brempt, l’arbitro viene richiamato al Var e cambia idea, sventolando il rosso diretto per Cambiaghi – che sembrava del tutto incolpevole. Ammonito al 63′ per un contatto lieve in area tra Douvikas e Vitik l’arbitro ravvisa il rigore e ammonisce per proteste Freuler, richiamato all’on field review ammette l’errore con un laconico “non c’è fallo”, rigore revocato. Al 70′ giallo per Zortea. All’83’ ammonito Ferguson, all’89’ ci sarebbe un rigore su Immobile ma l’ex Lazio era in fuorigioco. Ak 90’ c’è una spinta in area di Ferguson che rischa il rigore ma Abisso non vede niente. All’ultimo secondo di recupero eurogol di Baturina. Dopo 6′ di recupero Como-Bologna finisce 1-1.