Como-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como-Bologna di Serie A 2025-26, 20a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto.

Como–Bologna apre il sabato della 20a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00. Lariani in piena corsa europea al 6° posto con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 26 gol segnati, 12 subiti) e fortino casalingo quasi inattaccabile; rossoblù all’8° posto con 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 25 gol fatti, 19 incassati) in cerca di rilancio. Sfida d’alta quota che profuma d’Europa: equilibrio, qualità e dettagli potrebbero fare la differenza.

Probabili formazioni di Como-Bologna

A ridosso del fischio d’inizio, il Como dovrebbe confermarsi sul 4-2-3-1: Butez punto fermo, linea a quattro con Smolcic e Diego Carlos centrali, Valle a sinistra e un ballottaggio vivo a destra. In mezzo Perrone e da Cunha a protezione, mentre sulla trequarti si va verso Kühn, Paz e Rodríguez alle spalle di Douvikas. Attenzione alle assenze: Ramon squalificato, e fuori per infortunio Goldaniga, Morata, Addai e Diao. Il Bologna risponderebbe con 4-2-3-1: Ravaglia tra i pali (Skorupski ai box), retroguardia Holm-Heggem-Lucumí-Lykogiannis, in mediana Moro con Ferguson. Davanti, tridente leggero e verticale con Rowe a destra, Odgaard centrale e Cambiaghi a sinistra alle spalle di Castro. Bernardeschi indisponibile: opzione Orsolini e Dallinga a gara in corso.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Kühn (dx), Paz (treq), Rodríguez (sx); Douvikas.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe (dx), Odgaard (treq), Cambiaghi (sx); Castro.

Gli indisponibili di Como-Bologna

Nel Como pesa la squalifica di Ramon e un’infermeria affollata tra difesa e attacco: rotazioni obbligate ma struttura solida. Nel Bologna out Skorupski, che apre la porta a Ravaglia, e stop per Bernardeschi: Motta potrebbe gestire le corsie con alternanze mirate, valutando minutaggi e condizione degli esterni.

Como – Infortunati: Goldaniga (problema al tallone), Morata (infortunio all’inguine), Addai (infortunio al bicipite femorale), Diao (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: Ramon (squalifica per somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Como in forma: tre successi nelle ultime cinque e fiducia in crescendo, soprattutto in trasferta. Bologna in difficoltà di risultati, ma capace di creare e segnare lontano da casa: servirà maggiore solidità nei momenti chiave.

Como ko ko ok ok ok Bologna x ko x ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Como ha totalizzato 9 punti; il Bologna ne ha raccolti 2.

Como

Inter-Como 4-0

Roma-Como 1-0

Lecce-Como 0-3

Como-Udinese 1-0

Pisa-Como 0-3

Bologna

Lazio-Bologna 1-1

Bologna-Juventus 0-1

Bologna-Sassuolo 1-1

Inter-Bologna 3-1

Bologna-Atalanta 0-2

L’arbitro di Como-Bologna

La gara sarà diretta da Rosario Abisso. Squadra arbitrale: assistenti Berti e Scarpa, IV ufficiale Di Marco, VAR Mazzoleni, AVAR Marini. In questa Serie A 2025-26 per Abisso: 6 partite, 0 rigori assegnati, 20 gialli e 2 rossi; media 3,6 ammonizioni a gara e 7,5 falli per cartellino: ritmo di gara deciso, tolleranza moderata nei contrasti.

Statistiche interessanti

Match dal fascino antico e dai volti nuovi. Il Bologna ha vinto le ultime due sfide, compreso l’1-0 dell’andata, ma al Sinigaglia la tradizione racconta un Como storicamente indigesto ai rossoblù. Lariani in stagione da record (33 punti dopo 18 giornate), difesa d’acciaio in casa con appena tre reti al passivo e una striscia di clean sheet che può allungarsi. Dall’altra parte, periodo complicato per gli emiliani in campionato, ma con segnali in trasferta: continuità realizzativa e qualità sulle corsie. Occhio ai duelli: il mancino di Paz sulle palle inattive, la fisicità di Castro e la profondità di Rowe. La chiave potrebbe essere l’uscita pulita del Como contro la pressione alternata del Bologna, con le mezze posizioni di Odgaard e gli inserimenti di Ferguson. Equilibrio e dettagli: una giocata su piazzato o un cambio dalla panchina possono spostare l’inerzia.

Il Bologna arriva da due vittorie di fila contro il Como e insegue il tris, impresa mai riuscita finora nella massima serie.

Al Sinigaglia il Como non ha mai perso in Serie A contro il Bologna : 10 incroci, sette successi lariani e tre pari.

non ha mai perso in Serie A contro il : 10 incroci, sette successi lariani e tre pari. Con 33 punti, questo è il miglior avvio della storia del Como dopo 18 giornate in Serie A.

dopo 18 giornate in Serie A. Dopo i successi con Udinese e Pisa, il Como può vincere le prime tre gare di un anno solare in Serie A per la prima volta.

può vincere le prime tre gare di un anno solare in Serie A per la prima volta. Il Como è la difesa più ermetica in casa nei top 5 campionati: solo tre gol subiti in otto gare al Sinigaglia.

è la difesa più ermetica in casa nei top 5 campionati: solo tre gol subiti in otto gare al Sinigaglia. Momento no per il Bologna : appena due punti nelle ultime sei partite di campionato.

: appena due punti nelle ultime sei partite di campionato. Il Bologna va a segno da sette trasferte di fila in Serie A: 14 reti complessive nel parziale.

va a segno da sette trasferte di fila in Serie A: 14 reti complessive nel parziale. Como tra le migliori difese del torneo (12 subiti) e primato nei gol concessi nei primi tempi (solo cinque).

tra le migliori difese del torneo (12 subiti) e primato nei gol concessi nei primi tempi (solo cinque). Paz ha accumulato più minuti in A contro il Bologna senza contributi diretti a gol o assist: tre gare, zero partecipazioni.

ha accumulato più minuti in A contro il senza contributi diretti a gol o assist: tre gare, zero partecipazioni. Con Castro titolare il Bologna migliora media punti e percentuale di vittorie: impatto significativo sul fronte offensivo.

Le statistiche stagionali di Como e Bologna

Possesso palla medio: Como 60,6% contro Bologna 55,4%. Gol segnati simili (26 vs 25), ma difese diverse: Como ha incassato 12 reti, Bologna 19. Precisione al tiro più alta per i lariani (48,1% vs 42,2%). Corner: 74 Como, 90 Bologna. Clean sheet: 9 Como, 6 Bologna. Duelli e PPDA indicano un Como più aggressivo nel pressing (PPDA 8,3) rispetto ai rossoblù (10,5).

Singoli: per il Como capocannonieri Douvikas e Paz (6), miglior assist-man Paz (6). Più ammoniti Perrone e Smolcic (6), rossi per Rodríguez e Ramon (1). Clean sheet portiere: Butez 9. Nel Bologna guida i gol Orsolini (6) davanti a Castro (5); assist al top Cambiaghi e Holm (4). Ammonizioni: spicca Miranda (4); espulsi Holm e Heggem (1). Clean sheet portieri: Skorupski 3, Ravaglia 2.

Como Bologna Partite giocate 18 18 Vittorie 9 7 Pareggi 6 5 Sconfitte 3 6 Gol segnati 26 25 Gol subiti 12 19 Possesso palla (%) 60,6 55,4 Tiri in porta (stag.) 90 76 Precisione tiro (%) 48,13 42,22 Clean sheet 9 6 Cartellini gialli 42 33 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere (gol) Douvikas/Paz 6 Orsolini 6 Top assist Paz 6 Cambiaghi/Holm 4

FAQ Quando si gioca Como-Bologna e a che ora? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Como-Bologna? Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Bologna? Rosario Abisso, con assistenti Berti e Scarpa; IV Di Marco; VAR Mazzoleni; AVAR Marini.