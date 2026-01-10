Como-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como–Bologna apre il sabato della 20a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00. Lariani in piena corsa europea al 6° posto con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 26 gol segnati, 12 subiti) e fortino casalingo quasi inattaccabile; rossoblù all’8° posto con 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 25 gol fatti, 19 incassati) in cerca di rilancio. Sfida d’alta quota che profuma d’Europa: equilibrio, qualità e dettagli potrebbero fare la differenza.
Probabili formazioni di Como-Bologna
A ridosso del fischio d’inizio, il Como dovrebbe confermarsi sul 4-2-3-1: Butez punto fermo, linea a quattro con Smolcic e Diego Carlos centrali, Valle a sinistra e un ballottaggio vivo a destra. In mezzo Perrone e da Cunha a protezione, mentre sulla trequarti si va verso Kühn, Paz e Rodríguez alle spalle di Douvikas. Attenzione alle assenze: Ramon squalificato, e fuori per infortunio Goldaniga, Morata, Addai e Diao. Il Bologna risponderebbe con 4-2-3-1: Ravaglia tra i pali (Skorupski ai box), retroguardia Holm-Heggem-Lucumí-Lykogiannis, in mediana Moro con Ferguson. Davanti, tridente leggero e verticale con Rowe a destra, Odgaard centrale e Cambiaghi a sinistra alle spalle di Castro. Bernardeschi indisponibile: opzione Orsolini e Dallinga a gara in corso.
- Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Kühn (dx), Paz (treq), Rodríguez (sx); Douvikas.
- Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe (dx), Odgaard (treq), Cambiaghi (sx); Castro.
Gli indisponibili di Como-Bologna
Nel Como pesa la squalifica di Ramon e un’infermeria affollata tra difesa e attacco: rotazioni obbligate ma struttura solida. Nel Bologna out Skorupski, che apre la porta a Ravaglia, e stop per Bernardeschi: Motta potrebbe gestire le corsie con alternanze mirate, valutando minutaggi e condizione degli esterni.
- Como – Infortunati: Goldaniga (problema al tallone), Morata (infortunio all’inguine), Addai (infortunio al bicipite femorale), Diao (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: Ramon (squalifica per somma di ammonizioni).
- Bologna – Infortunati: Skorupski (infortunio alla coscia), Bernardeschi (clavicola fratturata). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Como in forma: tre successi nelle ultime cinque e fiducia in crescendo, soprattutto in trasferta. Bologna in difficoltà di risultati, ma capace di creare e segnare lontano da casa: servirà maggiore solidità nei momenti chiave.
|Como
|ko
|ko
|ok
|ok
|ok
|Bologna
|x
|ko
|x
|ko
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Como ha totalizzato 9 punti; il Bologna ne ha raccolti 2.
- Como
- Inter-Como 4-0
- Roma-Como 1-0
- Lecce-Como 0-3
- Como-Udinese 1-0
- Pisa-Como 0-3
- Bologna
- Lazio-Bologna 1-1
- Bologna-Juventus 0-1
- Bologna-Sassuolo 1-1
- Inter-Bologna 3-1
- Bologna-Atalanta 0-2
L’arbitro di Como-Bologna
La gara sarà diretta da Rosario Abisso. Squadra arbitrale: assistenti Berti e Scarpa, IV ufficiale Di Marco, VAR Mazzoleni, AVAR Marini. In questa Serie A 2025-26 per Abisso: 6 partite, 0 rigori assegnati, 20 gialli e 2 rossi; media 3,6 ammonizioni a gara e 7,5 falli per cartellino: ritmo di gara deciso, tolleranza moderata nei contrasti.
Statistiche interessanti
Match dal fascino antico e dai volti nuovi. Il Bologna ha vinto le ultime due sfide, compreso l’1-0 dell’andata, ma al Sinigaglia la tradizione racconta un Como storicamente indigesto ai rossoblù. Lariani in stagione da record (33 punti dopo 18 giornate), difesa d’acciaio in casa con appena tre reti al passivo e una striscia di clean sheet che può allungarsi. Dall’altra parte, periodo complicato per gli emiliani in campionato, ma con segnali in trasferta: continuità realizzativa e qualità sulle corsie. Occhio ai duelli: il mancino di Paz sulle palle inattive, la fisicità di Castro e la profondità di Rowe. La chiave potrebbe essere l’uscita pulita del Como contro la pressione alternata del Bologna, con le mezze posizioni di Odgaard e gli inserimenti di Ferguson. Equilibrio e dettagli: una giocata su piazzato o un cambio dalla panchina possono spostare l’inerzia.
- Il Bologna arriva da due vittorie di fila contro il Como e insegue il tris, impresa mai riuscita finora nella massima serie.
- Al Sinigaglia il Como non ha mai perso in Serie A contro il Bologna: 10 incroci, sette successi lariani e tre pari.
- Con 33 punti, questo è il miglior avvio della storia del Como dopo 18 giornate in Serie A.
- Dopo i successi con Udinese e Pisa, il Como può vincere le prime tre gare di un anno solare in Serie A per la prima volta.
- Il Como è la difesa più ermetica in casa nei top 5 campionati: solo tre gol subiti in otto gare al Sinigaglia.
- Momento no per il Bologna: appena due punti nelle ultime sei partite di campionato.
- Il Bologna va a segno da sette trasferte di fila in Serie A: 14 reti complessive nel parziale.
- Como tra le migliori difese del torneo (12 subiti) e primato nei gol concessi nei primi tempi (solo cinque).
- Paz ha accumulato più minuti in A contro il Bologna senza contributi diretti a gol o assist: tre gare, zero partecipazioni.
- Con Castro titolare il Bologna migliora media punti e percentuale di vittorie: impatto significativo sul fronte offensivo.
Le statistiche stagionali di Como e Bologna
Possesso palla medio: Como 60,6% contro Bologna 55,4%. Gol segnati simili (26 vs 25), ma difese diverse: Como ha incassato 12 reti, Bologna 19. Precisione al tiro più alta per i lariani (48,1% vs 42,2%). Corner: 74 Como, 90 Bologna. Clean sheet: 9 Como, 6 Bologna. Duelli e PPDA indicano un Como più aggressivo nel pressing (PPDA 8,3) rispetto ai rossoblù (10,5).
Singoli: per il Como capocannonieri Douvikas e Paz (6), miglior assist-man Paz (6). Più ammoniti Perrone e Smolcic (6), rossi per Rodríguez e Ramon (1). Clean sheet portiere: Butez 9. Nel Bologna guida i gol Orsolini (6) davanti a Castro (5); assist al top Cambiaghi e Holm (4). Ammonizioni: spicca Miranda (4); espulsi Holm e Heggem (1). Clean sheet portieri: Skorupski 3, Ravaglia 2.
|Como
|Bologna
|Partite giocate
|18
|18
|Vittorie
|9
|7
|Pareggi
|6
|5
|Sconfitte
|3
|6
|Gol segnati
|26
|25
|Gol subiti
|12
|19
|Possesso palla (%)
|60,6
|55,4
|Tiri in porta (stag.)
|90
|76
|Precisione tiro (%)
|48,13
|42,22
|Clean sheet
|9
|6
|Cartellini gialli
|42
|33
|Cartellini rossi
|2
|2
|Capocannoniere (gol)
|Douvikas/Paz 6
|Orsolini 6
|Top assist
|Paz 6
|Cambiaghi/Holm 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Como-Bologna e a che ora?
-
Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Como-Bologna?
-
Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
- Chi è l’arbitro di Como-Bologna?
-
Rosario Abisso, con assistenti Berti e Scarpa; IV Di Marco; VAR Mazzoleni; AVAR Marini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.