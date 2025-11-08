Como-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como-Cagliari di Serie A 2025-26, 11a giornata: data, orario, probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche utili

Como-Cagliari è la sfida della 11a giornata di Serie A 2025-26, in programma al Giuseppe Sinigaglia di Como sabato 8 novembre 2025 alle 15:00 (diretta su Dazn). I lariani sono 7° con 17 punti in 10 gare (4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta; gol 12-6), mentre i sardi sono 14° con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; gol 9-14). Il Como è solido in casa (9 fatti, 3 subiti), il Cagliari cerca continuità lontano dall’isola.

Probabili formazioni di Como-Cagliari

A poche ore dal via, il Como dovrebbe confermare il 4-2-3-1: Morata riferimento centrale, con Addai, Paz e Diao a supporto. In mediana, coppia di equilibrio Perrone–da Cunha; dietro si va verso Smolcic, Ramón, Kempf, Valle a protezione di Butez. Possibili ballottaggi sugli esterni e tra le mezzepunte.

Il Cagliari potrebbe ripartire dal 4-1-2-1-2: Caprile tra i pali; linea a quattro con Zappa, Mina, Luperto, Obert; in cabina di regia Prati, mezzali Adopo e Folorunsho, trequartista Gaetano alle spalle di Borrelli e Esposito. Tra gli assenti pesano Belotti (LCA) e i dubbi su Deiola e Rog; nel Como out Roberto e ai box Goldaniga, Dossena. Rotazioni last minute restano un’opzione.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Addai, Paz, Diao; Morata.

Cagliari (4-1-2-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Prati; Adopo, Folorunsho; Gaetano; Borrelli, Esposito.

Gli indisponibili di Como-Cagliari

Como – Infortunati: Roberto (coscia), Goldaniga (tallone), Dossena (legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Roberto (coscia), Goldaniga (tallone), Dossena (legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Cagliari – Infortunati: Belotti (legamento crociato anteriore), Deiola (coscia), Rog (polpaccio), Ciocci (caviglia), Pintus (inguine), Liteta (coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Como in serie utile con colpi pesanti in casa; Cagliari a caccia di risposte dopo un periodo complicato. Nella forma recente: lariani in crescita, sardi con due punti nelle ultime cinque.

Como x ok x ok x Cagliari ko ko x ko x

Nelle ultime 5 di campionato: Como 9 punti; Cagliari 2 punti. Dettaglio:

Como

Napoli-Como 0-0; Como-Verona 3-1; Parma-Como 0-0; Como-Juventus 2-0; Atalanta-Como 1-1

Cagliari

Lazio-Cagliari 2-0; Cagliari-Sassuolo 1-2; Verona-Cagliari 2-2; Cagliari-Bologna 0-2; Udinese-Cagliari 1-1

L’arbitro di Como-Cagliari

Dirige Ivano Pezzuto (Lecce, 1984). Squadra arbitrale: assistenti Tegoni e Cavallina, IV Perri, VAR Aureliano, AVAR Fourneau. Dati dettagliati di rigori e cartellini non disponibili alla vigilia, ma designazione di esperienza per un incrocio ad alta intensità.

Arbitro: PEZZUTO

Assistenti: TEGONI – CAVALLINA

IV: PERRI

VAR: AURELIANO

AVAR: FOURNEAU

Informazioni interessanti sul match

Il Como arriva con numeri invidiabili: imbattuto da otto gare, difesa tra le migliori del torneo e cammino casalingo scintillante. Contro il Cagliari la tradizione al Sinigaglia è favorevole e il progresso rispetto all’avvio della scorsa stagione è netto. C’è però un tabù rigori da sfatare per i lariani. Dall’altra parte, i rossoblù cercano un’inversione dopo due KO consecutivi, puntando su ripartenze e fisicità. Focus anche sui singoli: Paz motore creativo da ritrovare, mentre tra i sardi spiccano i lampi di Felici. Tutti elementi che promettono equilibrio e dettagli decisivi.

Il Como è rimasto imbattuto in 6 delle ultime 8 sfide con il Cagliari , incluso il 3-1 dello scorso 10 maggio al Sinigaglia .

è rimasto imbattuto in 6 delle ultime 8 sfide con il , incluso il 3-1 dello scorso 10 maggio al . Al Sinigaglia , il Como ha vinto tutte le 4 gare di Serie A contro il Cagliari : un filotto casalingo perfetto.

, il ha vinto tutte le 4 gare di Serie A contro il : un filotto casalingo perfetto. Striscia aperta: il Como non perde da 8 gare di campionato; nella sua storia è arrivato fino a 9 e 12 partite senza ko.

non perde da 8 gare di campionato; nella sua storia è arrivato fino a 9 e 12 partite senza ko. Difesa d’acciaio: 4 clean sheet in 10 match per il Como ; solo la Roma ha subito meno reti.

; solo la Roma ha subito meno reti. Pareggi frequenti: è solo la terza volta che il Como tocca almeno 5 pari nelle prime 10 giornate di A.

tocca almeno 5 pari nelle prime 10 giornate di A. Cagliari in cerca di svolta: due sconfitte di fila, ma nel 2025 non è mai arrivato a tre ko consecutivi.

in cerca di svolta: due sconfitte di fila, ma nel 2025 non è mai arrivato a tre ko consecutivi. Tabù undici metri per il Como : tre rigori sbagliati tra questa e la scorsa stagione, come il Genoa .

: tre rigori sbagliati tra questa e la scorsa stagione, come il . Salto di qualità: +8 punti del Como rispetto alle prime 10 del 2024/25; il Cagliari è in linea con l’anno scorso.

rispetto alle prime 10 del 2024/25; il è in linea con l’anno scorso. Paz a secco da tre: dopo 8 partecipazioni (4 gol+4 assist) nelle prime sette, ora punta a riaccendersi.

a secco da tre: dopo 8 partecipazioni (4 gol+4 assist) nelle prime sette, ora punta a riaccendersi. Felici uomo chiave rossoblù: 3 partecipazioni (2 gol+1 assist) in 8 match, già come tutta la scorsa A.

Le statistiche stagionali di Como e Cagliari

Il Como primeggia nel possesso (58,7%) e nella solidità difensiva (6 gol subiti, 4 clean sheet), con numeri offensivi in crescita (99 tiri, 44 nello specchio). Il Cagliari risponde con intensità e ricerca della verticalità: precisione al tiro al 41,6% e pericolosità sulle palle inattive. Disciplina simile: 24 gialli a testa.

Como Cagliari Partite giocate 10 10 Vittorie 4 2 Pareggi 5 3 Sconfitte 1 5 Gol segnati 12 9 Gol subiti 6 14 Clean sheet 4 1 Possesso palla (%) 58,7 46,1 Tiri totali 99 77 Tiri nello specchio 44 32 Precisione tiro (%) 44,44 41,56 Conversione gol (%) 12,12 11,69 PPDA 8,8 13,3 Ammonizioni 24 24

FAQ Quando e a che ora si gioca Como-Cagliari? Como-Cagliari si gioca sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Como-Cagliari? La partita si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Cagliari? L’arbitro designato è Ivano Pezzuto, con assistenti Tegoni e Cavallina; IV Perri; VAR Aureliano; AVAR Fourneau.