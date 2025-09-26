Como-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario della partita

Como e Cremonese si affrontano per la quinta giornata di Serie A 2025-26 al Giuseppe Sinigaglia di Como, sabato 27 settembre 2025 alle 15. Classifica corta: Como ottavo con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 5 gol fatti, 3 subiti), Cremonese sesta con 8 punti (2 vittorie e 2 pareggi; 5 gol fatti, 3 subiti). Derby lombardo che promette ritmo: la qualità offensiva dei lariani contro i grigiorossi finora imbattuti.
- Probabili formazioni di Como-Cremonese
- Gli indisponibili di Como-Cremonese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Como-Cremonese
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Como e Cremonese
- Dove vedere Como-Cremonese in tv o in streaming
Probabili formazioni di Como-Cremonese
Il Como dovrebbe confermare il 4-2-3-1: difesa riequilibrata dall’esperienza di Kempf e Diego Carlos, con Smolcic e Valle ai lati. In mezzo, la regia di Perrone accanto a Roberto darebbe ordine e prime uscite pulite; sulla trequarti Vojvoda alto a destra, Paz al centro e Kühn a sinistra per servire Morata. Le assenze di Dossena e Van der Brempt pesano sulle rotazioni, Posch e da Cunha restano alternative spendibili a gara in corso.
La Cremonese si orienta verso il 3-5-2: con Audero in fiducia, terzetto Terracciano–Baschirotto–Folino, quinti Zerbin e Pezzella, in mezzo intensità con Sarmiento, Bondo e Vandeputte. Davanti, la qualità tra le linee di Vázquez accanto a Sanabria potrebbe creare superiorità, con Bonazzoli e Johnsen alternative utili. Restano dubbi sulla tenuta di Collocolo, mentre Bianchetti e Vardy sono verso il forfait: opzione Ceccherini dietro e più minuti per Grassi dentro al traffico.
- Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Roberto; Vojvoda, Paz, Kühn; Morata.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Zerbin, Sarmiento, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vázquez, Sanabria.
Gli indisponibili di Como-Cremonese
- Como – Infortunati: Dossena (infortunio al legamento crociato anteriore), Van der Brempt (infortunio alla coscia), Diao (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.
- Cremonese – Infortunati: Vardy (infortunio muscolare), Bianchetti (infortunio alla testa), Collocolo (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Como in crescita con due successi nelle ultime quattro; Cremonese imbattuta e solida.
|Como
|ok
|ko
|x
|ok
|Cremonese
|ok
|ok
|x
|x
- Como
Como-Lazio 2-0; Bologna-Como 1-0; Como-Genoa 1-1; Fiorentina-Como 1-2.
- Cremonese
Milan-Cremonese 1-2; Cremonese-Sassuolo 3-2; Verona-Cremonese 0-0; Cremonese-Parma 0-0.
L’arbitro di Como-Cremonese
Al Giuseppe Sinigaglia dirige il signor Marco Di Bello. Assistenti Peretti e Perrotti, quarto ufficiale Calzavara. Al VAR Di Paolo, AVAR Ghersini. Fischietto esperto del massimo campionato, profilo internazionale e gestione rigorosa dei momenti chiave: attenzione alle situazioni in area, dove il supporto VAR sarà centrale.
- Arbitro: DI BELLO
- Assistenti: PERETTI – PERROTTI
- IV: CALZAVARA
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: GHERSINI
Informazioni interessanti
Derby lombardo che torna a respirare aria di Serie A: storicamente equilibrato ai massimi livelli, con un successo interno per parte nell’unica annata condivisa in A, ma negli ultimi incroci tra B e C la Cremonese ha avuto la meglio. Il Como arriva con fiducia, spinto dai numeri dell’ultimo periodo e da un Paz trascinatore per occasioni create e partecipazioni-gol.
I grigiorossi, imbattuti, hanno costruito il loro avvio su compattezza e su un Audero in formato saracinesca. Il confronto mette di fronte una squadra dal possesso alto e tanta produzione offensiva a un’altra che predilige la verticalità, abile nella protezione dell’area.
- Precedenti in A: una sola stagione (1984/85) con una vittoria interna per parte e porta inviolata per entrambe.
- Serie recente: la Cremonese non perde contro il Como da nove sfide tra B e C, con cinque successi consecutivi più recenti.
- Solidità grigiorossa: due 0-0 di fila e chance di terzo clean sheet consecutivo, traguardo storico per la Cremonese in A.
- Produzione offensiva: solo le big hanno tirato più del Como, mentre la Cremonese ha finalizzato al meglio pochi tentativi.
- Fattore portiere: Audero guida la A per parate totali e percentuali d’eccellenza in questo avvio.
- Uomo chiave: Paz ha preso parte a tutte le reti del Como fin qui, tra gol e assist, ed è tra i migliori rifinitori del torneo.
- Fisicità e disciplina: il Como è tra le squadre con più falli e cartellini; equilibrio e gestione dei nervi saranno cruciali.
Le statistiche stagionali di Como e Cremonese
Il Como comanda il possesso (quasi 60%) e produce molto: 48 tiri, 19 nello specchio, con 5 reti segnate. La Cremonese concede di più (68 conclusioni subite) ma è concreta: 5 gol con alta precisione al tiro e 2 clean sheet. Passaggi più puliti per i lariani (85.5% di precisione), grigiorossi più diretti e verticali. Occhio ai piazzati: entrambe sanno sfruttare cross e calci da fermo.
|Como
|Cremonese
|Partite giocate
|4
|4
|Gol fatti
|5
|5
|Gol subiti
|3
|3
|Clean sheet
|1
|2
|Possesso palla %
|59.9
|46.1
|Tiri totali
|48
|18
|Tiri in porta
|19
|12
|Precisione tiro %
|39.58
|66.67
|Tiri concessi
|40
|68
|Precisione passaggi %
|85.54
|80.46
|Key pass
|47
|14
|Cross riusciti
|13
|12
|Accuratezza cross %
|25.00
|22.64
|Corner battuti
|17
|12
|Gialli
|11
|8
|Recuperi
|178
|159
|Duelli vinti
|220
|181
|Successo nei tackle %
|60.81
|59.26
Dove vedere Como-Cremonese in tv o in streaming
• Partita: Como-Cremonese
• Data: sabato 27 settembre 2025
• Orario: 15:00
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Como
• Stadio: Giuseppe Sinigaglia
Como-Cremonese è trasmessa in diretta da DAZN, a partire dalle 15:00 del 27-09-2025.
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Como-Cremonese?
-
Sabato 27 settembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Como-Cremonese?
-
Allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
- Chi trasmette Como-Cremonese in tv o streaming?
-
La partita è in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Como-Cremonese?
-
L’arbitro è Marco Di Bello, con assistenti Peretti e Perrotti; IV uomo Calzavara, VAR Di Paolo, AVAR Ghersini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.