Como: Douvikas evita il ko con il Paris Fc di Immobile, senza Paz finisce 2-2 nella sfida tra i nuovi ricchi del pallone

Il bomber evita il ko dei lariani nel test a porte chiuse al Sinigaglia contro i francesi, di Gabrielloni l'altro gol dopo la doppietta di Pagis

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prima amichevole per il Como di Fabregas: tre tempi da 30′ al Sinigaglia (a porte chiuse per la ristrutturazione della curva) contro il Paris Fc con il risultato finale di 2-2 ma sopratutto una prova convincente nonostante le tante assenze tra cui, su tutte, quella di Nico Paz in vacanza dopo i Mondiali. Dopo la rete iniziale di Gabrielloni al 26′ i lariani hanno dovuto rincorrere i parigini capaci di ribaltare il risultato con una doppietta di Pablo Pagis (30′ e 37′). Nel finale, a 4′ dal triplice fischio dell’arbitro, la rete del pareggio di Douvikas.

Fabregas fa giocare tutti

Fabregas, che sogna anche l’arrivo di Kean e Chalobah, nei tre tempi ha alternato tutta la rosa a disposizione. Nel primo terzo bene Lahodo (viceportiere della nazionale svedese), incolpevole sui gol ma bravo ad evitarne alti, Cuenca, sia in fase difensiva che propositiva, Valle che è andato a fare anche il centravanti e Kuhn coinvolto sempre nel vivo del gioco: suo l’assist di destro, che non è il suo piede, a Gabrielloni, vecchia gloria sempre amatissimo in riva al lago, che si gira è sblocca il risultato.

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Quattro gol in tutto

Poi si scatena Pagis, nuovo arrivato a Parigi, che prima segna col mancino sfruttando un ritardo di Goldaniga e poi, raddoppia nel secondo terzo (con in campo per il Como Morata e Caqueret tra l’altro) al termine di una bella azione corale che ha coinvolto Geubbels, seguita da un uno-due tra Pagis e Matondo nel cuore della difesa italiana. Nell’ultima frazione di gara (dove ha esordito anche il neo-acquisto comasco Milla) il gol del 2-2 l’ha siglato con un bel diagonale Douvikas.

Il duello tra nuovi ricchi

Non è stata solo un’amichevole estiva, quella del Sinigaglia. Dietro la sfida tra il club lariano e quello parigino c’è un filo comune fatto di ambizione e investimenti. Alla base dei due progetti ci sono proprietà economicamente molto solide. Da una parte il Como con la famiglia Hartono, dall’altra il Paris FC con la famiglia Arnault, una delle dinastie imprenditoriali più ricche al mondo. Il patrimonio personale del proprietario del gruppo LVMH, Bernard Arnault è stimato in circa 233 miliardi di dollari, una cifra superiore di decine di miliardi rispetto a quella della famiglia Hartono. A rendere ancora più ambizioso il progetto Paris FC c’è inoltre l’ingresso di Red Bull, presente con una quota di minoranza nel club francese.