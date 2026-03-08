Como, è Fabregas contro tutti: l'ultima polemica di Cesc, perché lo spagnolo è diventato antipatico

Il tecnico dei lariani si è lamentato perchè il Cagliari non ha bagnato il campo, lasciato con l'erba alta: i suoi sfoghi irritano il web

Quand’è che Cesc Fabregas ha iniziato a diventare antipatico? Quando è andato in un club di miliardari che sul mercato non badano a spese nonostante il Como sia una “provinciale”? Quando ha iniziato a dar fastidio alle big tradizionali battendole praticamente tutte in due anni? Quando ha rilevato quote della società? Quando ha detto no all’Inter? Singolare che negli ultimi tempi il tecnico spagnolo sia criticato da dentro (la lite con Allegri, le stoccate di Chivu) e da fuori (tanti tifosi delle altre squadre) nonostante la sua squadra sia una delle più belle realtà della serie A. Cosa c’è dietro?

Fabregas nell’occhio del ciclone

Tra i primi ad esporsi pubblicamente è stato Allegri che gliene ha dette quattro in faccia ma ad irritare molti sarebbero gli atteggiamenti del tecnico che a volte predica bene e razzola male. Eccessive però le reazioni nei suoi confronti, lui stesso non se ne fa una ragione. Ma è anche lui che scatena le reazioni con lamenti continui. Come è successo ieri a Cagliari dopo il successo del Como per 2-1.

I lamenti del tecnico spagnolo

Fabregas a Dazn ha lanciato accuse precise: “Il Cagliari non ha bagnato il campo, voleva giocare in una certa maniera e ha lasciato l’erba alta. Volevano che noi facessimo i fenomeni con la palla dentro e massacrarci in contropiede. Noi invece abbiamo preparato la partita completamente all’opposto, per giocare la partita come la volevano giocare loro. Ed è andata molto bene”.

Poi l’alibi delle gare ravvicinate: “Giochiamo ogni tre giorni, non è facile. Tutti noi, io per primo, siamo stati criticatissimi per come gioca la squadra e come abbiamo perso partite. Il Como ha dimostrato ancora di essere di pasta dura. Eravamo tutti morti oggi prima della partita, fisicamente veniamo da tante partite in pochi giorni: a Napoli, contro la Fiorentina, in casa del Milan, 62 ore dopo a Torino, poi conto l’Inter e contro il Lecce che si sta giocando la vita, senza mai fermarsi, giochiamo di martedì, sabato, sabato, ogni tre o quattro giorni. Non avevamo previsto questo quando abbiamo preparato la stagione quest’estate”.

La risposta sul mercato da nababbi

Poi c’è il nervo scoperto de mercato illimitato: “Vuoi parlare di Butez, Brocchi? Ti ringrazio per la domanda, perché spesso si sottovalutano alcune scelte e parliamo dei soldi. Abbiamo speso, sì, per prendere giovani che non hanno fatto ancora niente nel calcio, ma abbiamo anche preso dei giocatori che sono costati pochissimo: Smolcic, Valle, Kempf, Diego Carlos, Butez, che per me è un fuoriclasse, ha una mentalità da animale ed è pronto per la nazionale spagnola”.

I tifosi iniziano a criticare Fabregas

Sul web non sono pochi coloro che comunque elogiano lo spagnolo e il suo Como ma la maggioranza prende le distanze: “E’ un piangina che la metà basta” e poi: “Se questo farà le coppe diventerà peggio di Conte” e anche: “Ora anche questo viene a fare il fenomeno in Italia….sembra che senza di lui il calcio non esistesse…..!” e ancora: “È entrato di diritto tra gli allenatori insopportabili, speriamo che faccia carriera e vada all’estero”

C’è chi scrive: “Fabregas sta iniziando ad avere le manie di protagonismo…mi dispiace perché inizialmente era tranquillo e umile…” e poi: “Raggiunto un onorevole 9.62 nella Scala Mazzarri. Comunque pronto per l’Inter” e anche: “Il Como gioca ogni tre giorni forse questa settimana perché ha dovuto giocare la Coppa Italia. Pensa a quelle squadre che stanno giocando da dall’inizio il campionato che ogni 3 o 4 giorni giocano.l’Atalanta dal 1/22 marzo gioca la bellezza di sette partite. Siete la squadra più fallosa del campionato, simulatrice ancor più di Bastoni, d’altronde con un allenatore che pensa di allenare il Real Madrid solo perché ha delle azioni della società che allena” e infine: “Mi sa che incomincia a credersela troppo , lo vedo bene come allenatore dell’Inter”