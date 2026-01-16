Como, Fabregas apre l’asta per Jesús Rodríguez: è speciale ma vale già 80 milioni?

L'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona si coccola il suo gioiellino. Poi lancia un messaggio in termini di valutazione ai top club europei

Il Como sogna un posto nelle prossime competizioni europee (Europa League e Conference le più plausibili) e lo fa puntando su uno dei talenti più luminosi del calcio spagnolo. Jesús Rodríguez è molto più di una scommessa: è il simbolo di un progetto ambizioso, giovane e internazionale, guidato da Cesc Fabregas, che non ha esitato a esporsi pubblicamente sul suo potenziale. “Può arrivare a valere 80 milioni”, ha detto il tecnico. Una frase che pesa come un’investitura.

Chi è Jesús Rodríguez: il gioiello cresciuto nel Betis

Classe 2005, nato a Siviglia, Jesús Rodríguez è cresciuto nel vivaio del Real Betis, dove si è messo in luce come uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione iberica. Esterno offensivo rapido, tecnico e imprevedibile, predilige partire da sinistra per poi rientrare sul piede forte, ma può agire anche a destra o alle spalle della punta. Il suo calcio è fatto di dribbling, accelerazioni e qualità nello stretto, con una naturale predisposizione a creare superiorità numerica. Non è ancora un finalizzatore puro, ma il talento è evidente e il margine di crescita enorme.

L’investimento del Como: cifre importanti e progetto chiaro

Il Como, la scorsa estate, ha deciso di affondare prepotentemente il colpo con convinzione. L’operazione con il Betis si è chiusa su una base di circa 22-23 milioni di euro, con bonus che possono portare l’affare a sfiorare i 28 milioni complessivi (nell’affare anche una percentuale del 10% a favore del club spagnolo sulla futura rivendita del giocatore). Una cifra altissima per la storia recente del club, che testimonia la volontà della proprietà di accelerare il percorso di crescita. Rodríguez ha firmato un contratto lungo, segnale di una strategia precisa: valorizzare il talento, farlo crescere in Serie A e, eventualmente, trasformarlo in una plusvalenza da top club europeo.

Il rapporto con Fabregas: fiducia totale e crescita quotidiana

Il legame tra Fabregas e Rodríguez va oltre il campo. Il tecnico ha assunto un ruolo quasi da mentore, accompagnando il giovane talento nel passaggio dal calcio spagnolo a quello italiano. Dialogo continuo, consigli tecnici e gestione mentale sono parte integrante del percorso. Insomma Fabregas crede fermamente che Jesús possa diventare un giocatore di livello assoluto, a patto di migliorare nell’ultimo gesto e nella continuità ed è proprio questa convinzione a spingere il tecnico a parlare apertamente di valutazioni future da capogiro.

“Vale 80 milioni?”: suggestione o profezia?

Parlare oggi di 80 milioni di euro può sembrare prematuro, ma nel calcio moderno il talento, se coltivato nel modo giusto, brucia le tappe. Il Como lo sa e Fabregas pure. Jesús Rodríguez è ancora in fase di costruzione, ma ha tutto: età, qualità, personalità e un allenatore che lo protegge e lo esalta. Se la crescita sarà costante, l’asta evocata da Fabregas potrebbe non essere solo una provocazione. Potrebbe diventare realtà. E allora Como non sarà più solo una favola, ma una nuova tappa obbligata per il grande calcio europeo.

Il ruolo tattico: perché Fabregas lo considera centrale

Nel sistema di gioco dell’ex metronomo di Arsenal e Barcellona, Jesús Rodríguez non è un semplice esterno, ma un interprete chiave della manovra offensiva, chiamato a muoversi tra le linee, ad attaccare l’uomo e a dare ritmo alla squadra. Il tecnico spagnolo gli chiede partecipazione, sacrificio e qualità nelle scelte finali. I numeri, soprattutto in zona gol (17 presenze fin qui in campionato dove ha sfornato sei assist, doppietta in Coppa Italia al Sassuolo), possono migliorare, ma l’impatto sul gioco è già evidente: palloni giocati, falli conquistati, occasioni create. È un giocatore che fa salire la squadra e accende il pubblico.