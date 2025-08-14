Virgilio Sport
CALCIO COPPA ITALIA

Como, Fabregas-Morata: la verità su un'amicizia sfiorita col tempo. Ed ecco la prima vittima di Alvaro

La disarmante sincerità dell'allenatore catalano in vista della sfida di Coppa Italia col Sudtirol: ecco che cosa è successo con Alvaro. Via il bomber dell'estate

Pubblicato:

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La stagione del Como, assoluto protagonista del mercato, scatterà ufficialmente sabato con la sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol. Ma a rubare la scena sono le parole di Cesc Fabregas sul connazionale Alvaro Morata, ex compagno di squadra ai tempi del Chelsea e ultimo regalo della proprietà per tentare di acciuffare l’obiettivo Europa. Intanto Alvaro ha già mietuto una vittima: via il miglior marcatore della preseason.

Como, la rivelazione choc di Fabregas su Morata

L’arrivo di Morata costituisce la classica ciliegina sulla torta a suggello di una campagna acquisti che ha regalato colpi del calibro di Baturina, Jesus Rodriguez, Addai e Kuhn. Proprio sul rapporto col 32enne attaccante spagnolo si è soffermato Fabregas, che riavvolge il nastro ai tempi della loro avventura al Chelsea e in nazionale.

Se siamo amici? No” ha detto con una disarmante sincerità il tecnico catalano. “Dopo che ha lasciato i blues, non abbiamo più parlato tanto: ci scambiavamo solo convenevoli. Anche se era mio amico, oggi non lo è più. Ma non sono preoccupato per il nostro rapporto”.

L’importanza dell’ex Juve e Milan per i lariani

In vista della sfida di Coppa Italia col Sudtirol, Fabregas fa sapere che, prima di prendere una decisione sulla presenza di Morata, si confronterà con il calciatore. “Prima si è allenato con il Galatasaray, poi da solo a casa”: insomma, bisognerà valutare le sue condizioni.

Cesc è sicuro che il connazionale darà tanto alla causa. “È un ragazzo incredibile, con un grande cuore. Ha lasciato più del 60% del suo stipendio in Turchia: questo la dice lunga sulla sua mentalità e su quello che farà qui con noi”.

Alvaro ha subito colpito: la prima vittima

Il Como perde il re dei bomber dell’estate. Già, Morata ha di fatto chiuso le porte a Ivan Azon, che ha preferito giocarsi le sue chance altrove. Il classe 2002 cresciuto nel Real Saragozza e in Italia dallo scorso febbraio ha detto sì all’Ipswich, squadra inglese che milita in Championship.

Va via in prestito in cambio di 2 milioni e un riscatto obbligatorio da 15 in caso di promozione in Premier League. “Avrei voluto tenerlo, ma è una scelta sua. Che comprendo” ha commentato Fabregas. Che spera di inaugurare la stagione con una convincente vittoria in coppa ai danni del Sudtirol.

Como, Fabregas-Morata: la verità su un'amicizia sfiorita col tempo. Ed ecco la prima vittima di Alvaro Alice Campello: l'amore per Morata, i momenti difficili e l'intervento

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio