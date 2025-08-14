Como, Fabregas-Morata: la verità su un'amicizia sfiorita col tempo. Ed ecco la prima vittima di Alvaro

La stagione del Como, assoluto protagonista del mercato, scatterà ufficialmente sabato con la sfida di Coppa Italia contro il Sudtirol. Ma a rubare la scena sono le parole di Cesc Fabregas sul connazionale Alvaro Morata, ex compagno di squadra ai tempi del Chelsea e ultimo regalo della proprietà per tentare di acciuffare l’obiettivo Europa. Intanto Alvaro ha già mietuto una vittima: via il miglior marcatore della preseason.
Como, la rivelazione choc di Fabregas su Morata
L’arrivo di Morata costituisce la classica ciliegina sulla torta a suggello di una campagna acquisti che ha regalato colpi del calibro di Baturina, Jesus Rodriguez, Addai e Kuhn. Proprio sul rapporto col 32enne attaccante spagnolo si è soffermato Fabregas, che riavvolge il nastro ai tempi della loro avventura al Chelsea e in nazionale.
“Se siamo amici? No” ha detto con una disarmante sincerità il tecnico catalano. “Dopo che ha lasciato i blues, non abbiamo più parlato tanto: ci scambiavamo solo convenevoli. Anche se era mio amico, oggi non lo è più. Ma non sono preoccupato per il nostro rapporto”.
L’importanza dell’ex Juve e Milan per i lariani
In vista della sfida di Coppa Italia col Sudtirol, Fabregas fa sapere che, prima di prendere una decisione sulla presenza di Morata, si confronterà con il calciatore. “Prima si è allenato con il Galatasaray, poi da solo a casa”: insomma, bisognerà valutare le sue condizioni.
Cesc è sicuro che il connazionale darà tanto alla causa. “È un ragazzo incredibile, con un grande cuore. Ha lasciato più del 60% del suo stipendio in Turchia: questo la dice lunga sulla sua mentalità e su quello che farà qui con noi”.
Alvaro ha subito colpito: la prima vittima
Il Como perde il re dei bomber dell’estate. Già, Morata ha di fatto chiuso le porte a Ivan Azon, che ha preferito giocarsi le sue chance altrove. Il classe 2002 cresciuto nel Real Saragozza e in Italia dallo scorso febbraio ha detto sì all’Ipswich, squadra inglese che milita in Championship.
Va via in prestito in cambio di 2 milioni e un riscatto obbligatorio da 15 in caso di promozione in Premier League. “Avrei voluto tenerlo, ma è una scelta sua. Che comprendo” ha commentato Fabregas. Che spera di inaugurare la stagione con una convincente vittoria in coppa ai danni del Sudtirol.