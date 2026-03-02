Como, Fabregas non fa sconti: dopo Morata anche Nico Paz, perché non ha giocato col Lecce

Fabregas punisce Nico Paz per un ritardo al pranzo prima del Lecce: panchina e ingresso nella ripresa. Con l’Inter l’argentino tornerà titolare.

“Chi non può vivere con la provocazione deve cambiare sport”. Queste le parole di due settimane fa del tecnico Fabregas rivolte al suo attaccante Alvaro Morata dopo il doppio giallo ricevuto in pochi minuti nella sfida persa dal Como contro la Fiorentina. Ed anche per la gara contro il Lecce il tecnico spagnolo ha usato il pugno di ferro ma con un altro giocatore: Nico Paz. I motivi dell’esclusione dai titolari del centrocampista, il chiarimento e la gara in arrivo con l’Inter per la Coppa Italia.

Fabregas punisce anche Nico Paz

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, tutto lasciava pensare che Nico Paz sarebbe stato titolare. Nelle prove del venerdì, infatti, Cesc Fàbregas lo aveva schierato sulla trequarti alle spalle di Douvikas, pronto a riprendersi il suo posto dopo aver scontato la squalifica contro la Juventus. Poi l’imprevisto. Al pranzo di squadra l’argentino si presenta in ritardo e il tecnico spagnolo decide di intervenire senza esitazioni. Non è la prima volta che accade: già nella scorsa stagione un episodio simile era costato caro a Diao. Per Fàbregas puntualità e disciplina non sono negoziabili. Risultato: panchina.

L’ingresso e la risposta in campo

Contro il Lecce, Paz parte fuori: viene inserito solo al 65’, prendendo il posto di Vojvoda. In poco più di venti minuti mostra l’atteggiamento giusto, giocando con intensità e attenzione. Un segnale importante, che conferma come il gruppo abbia recepito il messaggio dell’allenatore e che la questione sia rientrata rapidamente.

Como-Inter, le probabili formazioni

Ora l’attenzione si sposta alla prossima sfida: al Sinigaglia arriva l’Inter per la gara di Coppa Italia. Questa volta Nico Paz dovrebbe tornare dal primo minuto. La sanzione interna è stata applicata e superata. Da qui in avanti, spazio di nuovo al campo.

Per i nerazzurri in attacco continuerà a mancare Bonny, ancora ko dopo l’infortunio di sabato sera contro il Genoa: per l’attaccante francese si tratta di contrattura al polpaccio. Ci sarà spazio, invece, per Calhanoglu – in cerca di minuti dopo il gol contro il Genoa – Dumfires, Darmian ed Acerbi in difesa prossimo a tornare titolare.

