Como: Fabregas ora sa cosa l’aspetta in Champions, ko con l’Arsenal solo ai rigori ma che lezione

Arsenal-Como finisce 1-1 prima dei rigori: Lewis-Skelly e Baturina a segno, poi Raya para due rigori. Fabregas soddisfatto della prova degli azzurri all'Emirates.

Prove di Champions. Dopo l’Arsenal, il Como di Cesc Fabregas avrà l’ultima amichevole internazionale con un altra big: il Liverpool. Intanto, nella sfida all’Emirates Stadium contro i Gunners, i comaschi hanno avuto un antipasto di come sarà dura l’Europa che l’aspetta quest’anno: la squadra campione di Inghilterra è riuscita a battere l’italiana solo ai calci di rigore (4-3) dopo il pareggio per 1-1 nei 90′ ma ha dominato in lungo e in largo.

Lewis-Skelly manda un messaggio

Ad aprire le marcature è stato Myles Lewis-Skelly, prodotto del vivaio dell’Arsenal e al centro nelle ultime ore di diverse indiscrezioni di mercato. Il giovane centrocampista ha approfittato di un errore del portiere del Como per firmare l’1-0 e regalare un momento particolarmente significativo ai tifosi presenti sugli spalti.

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Dopo il gol, Lewis-Skelly ha mimato prima un gesto di scuse e poi ha formato un cuore con le mani verso il pubblico. Un’esultanza che sembra voler ribadire il suo legame con il club, proprio mentre si parla dell’interesse di Manchester United e Chelsea. Il classe 2006, infatti, avrebbe scelto di restare a Londra per giocarsi le proprie possibilità sotto la guida di Arteta, nonostante la concorrenza aumentata dopo l’arrivo di Bruno Guimarães.

Baturina risponde con una magia

Il vantaggio dell’Arsenal è durato appena dieci minuti. Il Como ha trovato il pareggio grazie a Martin Baturina, autore di una giocata di grande qualità. Il croato ha trovato spazio all’interno dell’area e ha concluso con un tiro imparabile all’incrocio, superando Kepa Arrizabalaga e riportando la squadra di Cesc Fabregas sull’1-1. Un gol di pregevole fattura, che ha strappato applausi anche al pubblico di casa e confermato le qualità tecniche del centrocampista azzurro.

Bruno Guimarães debutta

La serata dell’Emirates ha regalato anche il primo assaggio di Bruno Guimarães con la maglia dell’Arsenal. Il brasiliano è entrato a inizio ripresa, dopo il trasferimento dal Newcastle per circa 75 milioni di sterline.

Il suo inserimento rappresenta un jolly importante per Arteta, soprattutto considerando le numerose assenze in vista della sfida contro il Manchester City. Declan Rice, Martin Zubimendi e Bukayo Saka, pur essendo tornati ad allenarsi, non sono stati convocati per l’amichevole. Il loro impiego nel Community Shield resta dunque da valutare e, anche in caso di disponibilità, appare difficile immaginare un minutaggio elevato.

Raya torna e decide dal dischetto

Tra le note più positive c’è anche il ritorno di David Raya. Il portiere spagnolo, reduce dal trionfo mondiale con la nazionale, ha ritrovato il campo offrendo subito una prestazione decisiva.

Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, la sfida è stata decisa ai rigori. Raya ha neutralizzato due conclusioni dal dischetto, compresa quella di Álvaro Morata (che continua a non brillare dopo una stagione da incubo al Como), permettendo all’Arsenal di conquistare un’altra vittoria dagli undici metri dopo quella ottenuta contro il Borussia Dortmund. Il rigore decisivo è stato trasformato da Tzolis, che ha completato il successo dei Gunners.

Martinelli e il mercato

Ha trovato spazio anche Gabriel Martinelli, rimasto in campo per circa un’ora nonostante le indiscrezioni sul suo futuro. Il Galatasaray avrebbe presentato un’offerta intorno ai 38,5 milioni di sterline per l’esterno brasiliano, mentre l’Arsenal valuterebbe una cessione soltanto davanti a una proposta più vicina ai 52 milioni.

Fabregas: “A testa alta contro una squadra da Champions”

Nonostante il risultato finale, Cesc Fabregas può considerarsi soddisfatto della prestazione del suo Como. L’allenatore spagnolo ha elogiato soprattutto l’atteggiamento dei suoi giocatori: “Io ho parlato ai miei giocatori e loro mi hanno ascoltato. Hanno deciso di giocare a testa alta e ad alto livello. Questo è il livello che ci aspetta. Abbiamo disputato una gara difficile e contro una avversaria che ha vinto la Premier dopo 22 anni. Abbiamo giocato in uno stadio super, in un ambiente bellissimo, è stato come anticipare quello che ci aspetta nel resto della stagione”.

Gli elogi a Baturina

Fabregas ha poi dedicato parole importanti a Baturina, non soltanto per la splendida rete realizzata, ma anche per la prestazione complessiva: “Si, Martin ha disputato una prestazione importante. E’ un ragazzo di talento ed arriva da un grande mondiale. Ha fatto bene, mi piace la sua mentalità. Sarà importante nel resto della nostra stagione”.

Il tecnico ha infine sottolineato la qualità mostrata dal gruppo, evidenziando anche alcuni singoli che hanno catturato la sua attenzione: “Mi è piaciuto l’atteggiamento, abbiamo avuto anche occasioni per vincere la gara. Mi è piaciuto l’atteggiamento di spinta di Kaiki. Couto è un altro elemento interessante e di grande qualità, deve migliorare anche lui. Ci piace tantissimo”.

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