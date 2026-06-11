Como, Fabregas prepara l'assalto Champions: Nico Paz resta, Chiesa e Cambiaso nel mirino, due brasiliani in arrivo

Il fantasista argentino vorrebbe rimanere ancora in Italia per giocare la Champions da protagonista, l'arrivo di Bernardo Silva a Madrid gli toglierebbe spazio. Sulle fasce ecco Yan Couto e Kaiki

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Un sogno inimmaginabile è diventato realtà, ma quello è stato soltanto il punto di partenza. Il Como si è qualificato per la prossima Champions League, a spese nientemeno che di Milan e Juventus, ma il bello potrebbe deve ancora venire, come suol dirsi.

Como, rinforzi in arrivo

Perché la società lariana, con in testa Cesc Fabregas, non ha alcuna intenzione di fare una semplice comparsata nella maggiore kermesse continentale. E allora, è già partita una campagna acquisti che “rischia” di essere ancora più sontuosa dell’ultima: perché il livello ora si alza, aumentano le aspettative, ma aumenta anche la disponibilità economica. Dopo aver blindato Butez col rinnovo, i lariani hanno di fatto definito due nuovi arrivi: mancano solo gli ultimi dettagli e poi sulla riva del lago prenderanno posto Yan Couto e Kaiki.

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Yan Couto, caratteristiche e numeri

Come riporta Fabrizio Romano, il Como avrebbe in mano entrambi i terzini brasiliani. Yan Couto arriva in prestito dal Borussia Dortmund fino a giugno 2027 con ingaggio pagato dai tedeschi. Giocatore tecnico e di grande personalità, abile nel dribbling e molto offensivo, Yan Couto è un classe 2002 e già da tempo gioca in Europa, dove ha militato anche per Girona e Braga. E’ stato nel giro della Nazionale verdeoro, ma nell’ultima stagione ha trovato poco spazio: 1500 minuti, ma ha fatto in tempo a piazzare tre reti e tre assist.

Kaiki, il prospetto di Belo Horizonte

Kaiki, per il quale verrà finalizzato il tutto nella giornata di lunedì, gioca nel Cruzeiro: il Como pagherà 14 milioni di euro e acquisterà l’intero cartellino. Classe 2003, in passato vicino ai lariani, è un pallino della società lombarda, uno dei migliori giovani brasiliani in circolazione. Prodotto del club di Belo Horizonte, ha già debuttato in Nazionale ed era cercato da diversi club europei.

Nico Paz vuole restare a Como

Ma non finisce qui: anche Nico Paz potrebbe rimanere ancora in prestito al Como dal Real Madrid, che approfitterebbe per vederlo all’opera in Champions League. L’eventuale arrivo di Bernardo Silva a Madrid, inoltre, chiuderebbe lo spazio al talento argentino. Il Real Madrid avrebbe già deciso di esercitare la clausola di recompra (circa 9 milioni di euro) per riportarlo a casa, ma lo stesso Nico Paz avrebbe manifestato la volontà di restare ancora un anno a Como per continuare a giocare con continuità e disputare la Champions League. La decisione finale, tuttavia, spetta al Real.

Como, Chiesa è più di un’idea

Le sorprese potrebbero non finire qui: il Como continua a essere vigile sia su Federico Chiesa che su Andrea Cambiaso, anche se le due operazioni si trovano in fasi molto diverse. Il club di Cesc Fàbregas è alla ricerca di giocatori italiani anche per rispettare i parametri UEFA relativi alle liste europee e il nome di Chiesa è stato accostato con insistenza ai lariani. Dopo due stagioni complicate al Liverpool, l’esterno azzurro non ha escluso un ritorno in Serie A e, nelle recenti dichiarazioni, ha lasciato aperta anche l’ipotesi Como.

Como-Cambiaso, strada in salita

Per quanto riguarda Cambiaso, il Como ha effettuato un primo sondaggio con la Juventus, individuandolo come profilo ideale per il gioco di Fàbregas grazie alla sua duttilità e alla capacità di giocare su entrambe le fasce. Il problema principale è economico: la Juventus valuta il nazionale italiano oltre 50 milioni di euro e considera il giocatore ancora molto importante nel proprio progetto tecnico. Dopo i primi contatti, il Como avrebbe giudicato eccessiva la richiesta bianconera, motivo per cui la pista al momento non è andata oltre una manifestazione d’interesse.