Como, Fabregas stavolta fa un favore all’Italia: c’è Chiesa in lista. Morata verso l’addio dopo la pace con Alice

Il tecnico dei lariani chiede qualche giocatore d'esperienza per affrontare la Champions, dal Liverpool potrebbe arrivare in prestito l'ex Juve. L'attaccante spagnolo invece andrà via, per lui il Getafe o l'Arabia

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Sarà un’estate densa di avvenimenti quella che si preparano a vivere sulle sponde del lago di Como. L’entusiasmo per la storica qualificazione alla Champions League è alle spalle, ora bisogna costruire una squadra che possa ben figurare al cospetto delle regine d’Europa.

Fabregas cerca esperienza

“Mi piace lavorare con i giovani – ha detto Fabregas – ma forse per affrontare la Champions servirà anche qualche giocatore più esperto, nel pieno della maturità calcistica”. Insomma, serve un po’ di esperienza, ma non solo: una delle priorità sarà quella di inserire almeno due o tre calciatori “italiani”, visto che i regolamenti Uefa impongono la presenza in rosa di almeno quattro giocatori cresciuti in un vivaio italiano. Al momento, nella rosa lariana, soltanto il terzo portiere Mauro Vigorito ed Edoardo Goldaniga rispondono a questi requisiti.

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Como, i paletti della lista Champions

Stando alle norme sulla lista Champions, il roster dei 25 giocatori – Under 23 compresi, a differenza della Serie A – deve includere almeno 4 giocatori formati nel vivaio del club, cioè rimasti almeno tre anni tra i 15 e i 21 anni; 4 giocatori cresciuti nei vivai italiani, sempre per almeno tre anni tra i 15 e i 21 anni. Allo stato attuale, il Como potrebbe iscrivere soltanto 19 giocatori: i 17 senza vincoli specifici più Goldaniga e Vigorito.

Fabregas segue Comuzzo e Marcandalli

Inevitabilmente la società pescherà dalla Primavera Campione d’Italia, oltre che dai giovani mandati in prestito in giro per l’Italia. Il problema si porrà in particolare per i profili formati nei settori giovanili italiani, che dovranno inevitabilmente arrivare dal mercato. E tra i reparti che necessitano di rinforzi c’è sicuramente la difesa centrale; tra i giocatori seguiti da Fabregas c’è Pietro Comuzzo della Fiorentina, valutato però dai viola almeno 20 milioni di euro, e Alessandro Marcandalli del Genoa, apprezzato per le sue qualità in impostazione e per la capacità di giocare a testa alta.

Como, si valutano Cambiaso e Miretti dalla Juve

Da giorni si parla invece di Andrea Cambiaso, profilo con esperienza internazionale e caratteristiche ideali per il progetto tecnico del Como, ma la Juventus per meno di 30 milioni difficilmente si metterà a trattare, anche perché è di oggi la notizia dell’inserimento del Chelsea. Sempre in casa Juventus si guarda per Fabio Miretti, già seguito nella precedente sessione di mercato e oggi fuori dai piani tecnici di Spalletti. In attacco, invece, il nome sotto i riflettori è quello di Nicolò Cambiaghi del Bologna, anche se l’arrivo in panchina di Tedesco, estimatore di giocatori rapidi e tecnici, potrebbe rendere più difficile la trattativa.

Chiesa in prestito dal Liverpool: si può

Si passa poi al capitolo suggestioni: la prima conduce a Liverpool, dove Federico Chiesa sta trovando poco spazio e potrebbe valutare l’addio, nonostante la fine dell’avventura di Slot. L’esterno azzurro cerca rilancio e Como potrebbe rappresentare la piazza giusta per ripartire anche in ambito europeo. La cessione potrebbe concretizzarsi con un prestito oneroso corredato da diritto di riscatto.

La suggestione Carvajal

L’altra pista affascinante porta invece a Madrid, dove Dani Carvajal ha concluso ufficialmente la propria esperienza con i blancos e presto comunicherà il suo futuro. Il Como potrebbe inserirsi proponendo un’offerta interessante per assicurarsi a parametro zero un giocatore di enorme esperienza e qualità. Ma da Madrid potrebbe presto arrivare un’altra buona notizia: il club spagnolo starebbe valutando la possibilità di lasciare Nico Paz in prestito sul lago anche per la prossima stagione.

Como-Morata, è divorzio

In un contesto dove tutto è andato bene, va registrata l’unica nota stonata, ossia la stagione da un solo gol e zero assist di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe tornare al Getafe, squadra in cui è cresciuto e che nella prossima stagione giocherà la Conference League. Il Como valuta una cessione anche per alleggerire il pesante ingaggio dell’attaccante. Resta viva anche la pista araba: l’Al-Qadsiah segue Morata da tempo e potrebbe tornare alla carica per convincerlo a trasferirsi in Saudi Pro League.