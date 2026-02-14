Como-Fiorentina, moviola: la sceneggiata di Parisi, la follia di Morata, il caos sui rigori, cosa ha detto Vanoli sul rosso

La prova dell’arbitro Marchetti di Ostia Lido al Sinigaglia nella gara della 25esima giornata di A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Marelli

Un’ora quasi tranquilla poi si è scatenato l’inferno al Sinigaglia per l’arbitro Marchetti. Protesta il Como che si è visto assegnare un penalty contro per un contatto non troppo evidente, ha reclamato invano due rigori e si è visto espellere Morata. Ecco cosa è successo in Como-Fiorentina.

Como-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare il gol di Fagioli al 26′. Primo giallo al 49′, è per Kempf per un fallo su Kean. Al 52′ contatto in area tra Perrone e Mandragora in area. Per l’arbitro è rigore e dal dischetto trasforma Kean.

I due rigori chiesti dal Como

Al 70′ espulso Vanoli per proteste: si è arrabbiato molto perché ha visto Fabregas in campo. Il IV uomo riferisce le sue parole dure e Marchetti lo espelle. All’82’ ammonito James Rodriguez per proteste. Il Como protesta invano per due rigori, prima per un presunto fallo su James Rodriguez da parte di Harrison e poi per un mani casuale in area di Mandragora.

La sceneggiata di Parisi e il rosso a Morata

Prima del triplice fischio finale graziato Parisi che crolla al suolo simulando un intervento duro al volto ed espulso per doppia ammonizione Morata. Uscendo dal campo lo spagnolo borbotta: “Ma perché non capite era già successo con Jerry Mina”. Al 90′ ammonito Ranieri, dopo il recupero Como-Fiorentina finisce 1-2.

La moviola di Marelli

Sui casi dubbi della gara ha detto la sua il talent di Dazn, Luca Marelli, che è partito dal rigore concesso ai viola: “C’è un contatto sul ginocchio di Mandragora, è un’ingenuità di Perrone, il contatto non è granchè ma c’è. Il rigore ci sta. Al 69′ contatto tra Harrison e Jesus Rodriguez che ferma la corsa, mette la gamba sinistra dietro per cercare il contatto, corretto non concedere il penalty. Poi c’è un mani di Mandragora, il tocco c’è ma è totalmente casuale, è un pallone che si trova lì. Poi la sceneggiata: Parisi simula di aver subito un colpo e crolla a terra simulando, la fa franca perché non è stato visto. Sul rosso a Morata: c’è prima il doppio giallo per reciproco comportamento anti-sportivo e poi il giallo diventa rosso per l’ex Milan ancora per comportamento antisportivo”.

Chi è l’arbitro Marchetti

Classe 1989 l’arbitro Marchetti di Ostia Lido, la scelta di Rocchi per Como-Fiorentina, è ormai un punto fermo nella Can A.B. Consulente informatico di professione, la sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Già 18 partite dirette tra campionati e coppe, ultima uscita in A in Inter-Torino.

I precedenti di Marchetti con Como e Fiorentina

Con i viola 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte sotto la sua direzione. Marchetti aveva già diretto anche un Como–Fiorentina, quello disputato nella scorsa stagione, terminato 2-0 per la Fiorentina. Il fischetto di Ostia Lido, inoltre, aveva diretto i lariani già due volte in questa stagione, e in entrambe le occasioni sono arrivate due vittorie, rispettivamente contro Sassuolo e Lecce.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Politi, con Di Marco IV uomo, Maresca al Var e Giua all’Avar, l’arbitro ha ammonito Kempf, James Rodriguez, Mandragora, Ranieri, espulsi Vanoli e Morata.