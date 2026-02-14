Como–Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como–Fiorentina di Serie A 2025-26, 25a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

Como–Fiorentina è la sfida della 25a giornata di Serie A 2025-26: si gioca sabato 14 febbraio 2026 alle 15:00 al Giuseppe Sinigaglia di Como. I lombardi vivono da rivelazione: 6° posto con 41 punti in 23 gare (11 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte; 37 gol fatti, 16 subiti). I viola sono invischiati nella corsa salvezza: 18° posto con 18 punti in 24 partite (3 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 27 reti segnate, 38 incassate). Duello ad alta tensione tra ambizioni europee e bisogno di punti pesanti per respirare.

Probabili formazioni di Como–Fiorentina

A ridosso del fischio d’inizio, il Como dovrebbe confermare un 4-2-3-1 molto riconoscibile: solidità dietro e qualità tra le linee. Davanti a Butez, la linea a quattro con Smolcic, Ramón, Kempf e Valle; in mediana geometrie e pulizia con Perrone e da Cunha, mentre sulla trequarti il talento di Addai, Paz e Baturina potrebbe innescare Douvikas. La Fiorentina andrebbe verso un 4-3-2-1: tra i pali de Gea, poi retroguardia con Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi. In mezzo equilibrio e gamba con Mandragora, Fagioli, Brescianini; sulla trequarti opzione doppio rifinitore Solomon–Harrison alle spalle di Kean. Le scelte potrebbero risentire delle assenze: per i lariani forfait di Goldaniga e Diao; tra i viola out Gudmundsson, Sabiri e Lamptey. Possibili ballottaggi sulle corsie e nella gestione del centravanti ospite.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Addai, Paz, Baturina; Douvikas.

Fiorentina (4-3-2-1): de Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Solomon, Harrison; Kean.

Gli indisponibili di Como–Fiorentina

Nel Como proseguono i recuperi di uomini utili alla rotazione: fuori Goldaniga e Diao, con staff che valuta tempi e modalità di rientro. La Fiorentina deve gestire defezioni pesanti tra corsie e trequarti: assenze che potrebbero incidere sulle soluzioni in costruzione e nella profondità.

Como – Infortunati: Goldaniga (infortunio al tallone), Diao (infortunio al bicipite femorale, rientro stimato inizio marzo). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Goldaniga (infortunio al tallone), Diao (infortunio al bicipite femorale, rientro stimato inizio marzo). Squalificati: nessuno. Fiorentina – Infortunati: Gudmundsson (infortunio alla caviglia), Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Como in buona salute e con inerzia positiva: equilibrio e margine offensivo in crescita. La Fiorentina alterna prove di carattere a qualche blackout difensivo, con rendimento esterno altalenante. Ecco l’andamento recente (ok = vittoria, x = pareggio, ko = sconfitta):

Como x ko ok ok x Fiorentina x ok ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Como ha raccolto 8 punti, la Fiorentina 5. Dettaglio risultati:

Como

Como–Bologna 1-1; Como–Milan 1-3; Lazio–Como 0-3; Como–Torino 6-0; Como–Atalanta 0-0.

Fiorentina

Fiorentina–Milan 1-1; Bologna–Fiorentina 1-2; Fiorentina–Cagliari 1-2; Napoli–Fiorentina 2-1; Fiorentina–Torino 2-2.

L’arbitro di Como–Fiorentina

Designato Marchetti con assistenti Baccini–Politi, IV Di Marco, VAR Maresca, AVAR Giua. Nel 2025/26 Matteo Marchetti ha diretto 7 gare in Serie A: 2 rigori concessi, 26 ammonizioni e 2 espulsioni, media 4,0 cartellini a partita.

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: Baccini – Politi

IV: Di Marco

VAR: Maresca

AVAR: Giua

Informazioni interessanti sul match

Tradizione in bilico e stato di forma diametralmente opposti colorano Como–Fiorentina. I lariani arrivano con una striscia positiva robusta e una difesa d’acciaio, mentre i viola cercano svolta e solidità. Occhi puntati su talenti come Paz e Baturina, sulla fisicità di Kean e sulla regia di Mandragora. Numeri e curiosità raccontano di un duello spesso deciso dagli episodi: palle inattive, testa e cinismo nelle due aree potrebbero fare la differenza, anche alla luce delle recenti difficoltà difensive ospiti e dell’efficienza realizzativa lariana.

Il Como ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Fiorentina ; solo nel 1950 arrivò a tre successi di fila.

ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la ; solo nel 1950 arrivò a tre successi di fila. Nessun pareggio nelle ultime sei tra Como e Fiorentina : quattro vittorie lariane e due viola.

e : quattro vittorie lariane e due viola. L’ultimo incrocio al Sinigaglia ha sorriso alla Fiorentina (2-0 nel novembre 2024), ma i viola non hanno mai centrato due successi esterni consecutivi col Como in A.

(2-0 nel novembre 2024), ma i viola non hanno mai centrato due successi esterni consecutivi col in A. Il Como è imbattuto in sette delle ultime otto e arriva da tre clean sheet: agganciare il quarto sarebbe impresa storica.

è imbattuto in sette delle ultime otto e arriva da tre clean sheet: agganciare il quarto sarebbe impresa storica. Solo un clean sheet per la Fiorentina nelle ultime 19 di A: 32 reti incassate, media 1,7 a partita.

nelle ultime 19 di A: 32 reti incassate, media 1,7 a partita. Al Sinigaglia il Como ha frenato di recente: una sola vittoria nelle ultime quattro gare interne.

ha frenato di recente: una sola vittoria nelle ultime quattro gare interne. Record opposti sui colpi di testa: il Como ha subito solo un gol aereo, la Fiorentina ne ha incassati nove.

ha subito solo un gol aereo, la ne ha incassati nove. Paz è vicino a quota 30 partecipazioni-gol prima dei 22 anni (come il miglior Lamela ai tempi della Roma).

è vicino a quota 30 partecipazioni-gol prima dei 22 anni (come il miglior ai tempi della Roma). Focus xG: Kean è sotto media realizzativa, mentre Baturina sta segnando oltre gli Expected Goals.

è sotto media realizzativa, mentre sta segnando oltre gli Expected Goals. Solomon è in striscia: due gol di fila in A, punta il tris come nel suo exploit 2023 in Premier.

Le statistiche stagionali di Como e Fiorentina

Il Como brilla per organizzazione e compattezza: 16 gol subiti e 12 clean sheet in 23 gare, possesso 61,8% e precisione al tiro 47,9%. La Fiorentina tiene palla (52,8%) ma fatica a capitalizzare (27 gol) e a proteggersi (38 subiti), con precisione al tiro 37,9%. Pressioni più efficaci per i lariani (PPDA 8,9 vs 12,1), e maggior volume di conclusioni nello specchio (123 vs 89).

Giocatori chiave: nel Como i migliori marcatori sono Douvikas (8) e Paz (8), assist leader Paz e Rodríguez (6). Più ammonizioni: Smolcic (7); espulsioni: Ramón e Rodríguez (1). Tra i pali, Butez vanta 12 clean sheet. Nella Fiorentina guidano i gol Kean e Mandragora (6), miglior assistman Fagioli (3). Più gialli: Pongracic (8); un rosso per Viti. de Gea a quota 3 clean sheet.

Como Fiorentina Partite giocate 23 24 Vittorie 11 3 Pareggi 8 9 Sconfitte 4 12 Gol fatti 37 27 Gol subiti 16 38 Clean sheet 12 3 Possesso palla (%) 61,8 52,8 Tiri nello specchio 123 89 Precisione al tiro (%) 47,9 37,9 PPDA (meno è meglio) 8,9 12,1

FAQ Quando e a che ora si gioca Como–Fiorentina? Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15:00 (25a giornata di Serie A). Dove si gioca Como–Fiorentina? Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como–Fiorentina? Matteo Marchetti. Assistenti: Baccini–Politi; IV: Di Marco; VAR: Maresca; AVAR: Giua.