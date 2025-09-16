Como-Genoa, moviola: disastro arbitro e Var, errore decisivo, Morata flop, sfiora autogol e si mangia una rete

La prova dell’arbitro Piccinini al Sinigaglia nel posticipo della terza giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto di Forlì ne ha ammoniti 4

Nato nella città della sua sezione arbitrale, ovvero Forlì, Marco Piccinini – la scelta per Como-Genoa – dirige la sua prima gara in massima serie nel settembre del 2017 (Atalanta-Crotone), quando era in pieno organico nei ruoli della Serie B. Di professione ingegnere edile, inizia ad arbitrare per la sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Tra i professionisti dal 2011, esordisce in Lega Pro il 5 febbraio 2012 dirigendo Carrarese-Triestina. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Piccinini con Como e Genoa

Nei dieci precedenti con i lariani 5 vittorie del Como, 3 pareggi e 2 sconfitte, il Grifone invece non aveva mai vinto nei 4 incroci con il fischietto di Forlì: un pareggio e tre sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Monte e Regattieri con Massimi IV uomo, Gariglio al Var e Serra all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Ostigard, Valle, Malinovskyi, Sergi Roberto. Espulso Ramon all’88‘.

Como-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ per poco Morata non fa autogol. Lo spagnolo, intervenendo in un contrasto, calcia involontariamente verso la propria porta dove Butez era fuori dai pali. Il portiere è riuscito ad arretrare in tempo, evitando la frittata. Al 29′ primo ammonito della sfida: entrata dura di Ostigard su Morata che costa il giallo al norvegese. Al 30′ Kuhn si fa respingere il tiro da Leali, poi Morata manca il tap-in vincente per il 2-0. Al 38′ ammonito Valle per una trattenuta su Norton-Cuffy. Al 49′ giallo per Malinovskyi che atterra Kuhn.

Al 60′ ammonito Vieira, molto polemico con l’arbitro. All’allenatore del Genoa non sono piaciute le lamentele della panchina del Como per un fallo di Colombo. Al 60′ ennesimo fallo di Valle su Masini. L’arbitro Piccinini non tira il fuori il secondo giallo graziando il giocatore del Como. All’80’ giallo a Sergi Roberto per un’entrata dura su Messias. All’88’ rosso diretto per Ramon per un’entrata in ritardo su Messias. Il Var conferma l’espulsione, che sembra eccessiva, e subito dopo il Genoa trova il gol dell’1-1 con Ekuban con cui si chiude la gara.

La sentenza di Calvarese

Sull’episodio chiave, ovvero il rosso a Ramon, interviene l’ex arbitro Calvarese che sui social spiega: “Non si tratta di un fallo grave di gioco e il VAR sarebbe dovuto intervenire. Se dal campo qualche attenuante c’è, perché sembra che l’impatto sia molto alto, dal replay si evidenzia che il piede destro – quello a martello – sia basso e pizzichi il tallone di Messias. Infatti il brasiliano non va giù per questo tocco non pieno, ma per il contatto con la gamba di richiamo, che scivola. Sbaglia il VAR Gariglio a non correggere la decisione di campo di Piccinini. Un altro errore dunque del VAR dopo quello di Milan-Bologna”.