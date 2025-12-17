Como, insulti e minacce a Fabregas: perché dal Senegal ce l'hanno col tecnico spagnolo

Il caso Diao scatena la shitstorm nei confronti del tecnico: preso di mira il suo profilo Instagram con migliaia di commenti velenosi. La bufera subito dopo la partita con la Roma

Cesc Fabregas vittima di insulti razzisti e minacce da parte dei tifosi del Senegal. Dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, l’allenatore del Como ha svelato in diretta tv il ‘ricatto’ subito dal ct Pape Thiaw relativo alla convocazione di Diao in Coppa d’Africa: ecco il motivo per cui tutto il popolo senegalese ce l’ha con lo spagnolo.

Como, bufera su Fabregas: il caso Diao

Riavvolgiamo il nastro all’ultima partita di campionato del Como, sconfitto di misura dalla Roma. Tra i titolari figura Assane Diao, recuperato da un problema muscolare e gettato nella mischia prima di volare alla volta dell’Africa per rispondere alla convocazione del Senegal in vista della rassegna iridata in programma in Marocco.

La partita del talento ex Betis dura poco più di 30 minuti, poi l’ennesimo stop. Un guaio al flessore lo costringe ad abbandonare il terreno di gioco tra le lacrime. A fine partita Fabregas spiega la ragione per cui ha deciso di impiegarlo dal primo minuto. E scatta la shitstorm nei suoi confronti.

Insulti e minacce a Cesc: cosa sta succedendo

I tifosi del Senegal hanno preso d’assalto il profilo Instagram di Cesc. Non si contano gli insulti razzisti e le minacce all’indirizzo dell’allenatore, accusato di aver fatto infortunare Diao di proposito così da costringerlo a rinunciare alla Coppa d’Africa. “Sarai punito”, “Ti mangerò la testa”: ecco il tenore dei commenti al suo ultimo post in compagnia della figlia che risale all’8 settembre.

Ma c’è anche spazio per alcune riflessioni più serie, come quelle di un sostenitore che scrive una sorta di lettera aperta a Fabregas: “Le recenti decisioni e dichiarazioni riguardanti Assane Diao hanno causato danni che vanno ben oltre il calcio. Riguardano un giovane giocatore, la sua famiglia, una nazionale e un intero popolo. Assane non è solo un dipendente. È un giovane con dei sogni e una nazione alle spalle”.

Senegal in Coppa d’Africa senza Diao? Come sta

In attesa di comunicazioni ufficiali sul suo ultimo infortunio, filtra pessimismo in merito alla partecipazione di Diao alla Coppa d’Africa. Secondo quanto anticipato da wiwsport, il talento del Como avrebbe riportato un problema al bicipite femorale che lo costringerà ad almeno sei-otto settimane di stop. Se così fosse, niente Senegal, niente coppa.

Al termine della gara dell’Olimpico, Fabregas aveva svelato il ricatto subito della ct dei Leoni della Teranga Thiaw, ricostruendo la poco piacevole conservazione avuta con il collega: “Avevo chiesto che non fosse convocato perché è stato tanti mesi fuori. Sicuramente non doveva giocare contro la Roma, ma poi sarebbe partito per cinque settimane e allora l’ho provato, visto che è il club a pagargli lo stipendio. Thiaw mi ha avvisato che se il ragazzo non fosse partito per la Coppa d’Africa, non sarebbe andato al Mondiale”.