Como-Inter, dopo i fischi a Bastoni e Barella arriva lo sfogo del presidente lariano Suwarso

Il massimo dirigente dei comaschi prende posizione e si dice deluso e amareggiato per gli insulti ai giocatori nerazzurri, annunciando provvedimenti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ diventata ormai una triste abitudine sentire in tutti gli stadi fischi e insulti per Bastoni: l’accoppiata terribile simulazione con la Juve e Kalulu più espulsione in Bosnia-Italia si sta rivelando una tortura infinita per il difensore dell’Inter che anche ieri a Como è stato il bersaglio dello scherno dei tifosi lariani. Con lui anche Barella, per un gesto provocatorio fatto verso gli spalti al momento della sostituzione. A prendere posizione il giorno dopo è il presidente del Como, Mirwan Suwarso.

I fischi a Bastoni

Era già successo in coppa Italia, nell’andata della semifinale poche settimane fa, è risuccesso ieri: Bastoni è stato accompagnato da fischi sia nel corso del primo sia all’uscita del campo alla fine della prima frazione di gioco. Una persecuzione che pesa, nonostante l’appoggio e la solidarietà di tutti i suoi compagni e di Chivu.

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La provocazione di Barella

Anche per questo al 77’ Nicolò Barella, quando è uscito dal campo dopo una prestazione molto convincente e sotto la bordata di fischi del pubblico, ha reagito con un gesto provocatorio della mano. Che abbia mostrato il 4 (come i gol dell’Inter) o il 5 (per un saluto ironico) poco cambia.

Lo sfogo del presidente del Como

L’atteggiamento dei tifosi lariani, e in particolare i fischi piovuti dalla tribuna d’onore dove ieri sedevano anche vip come Thierry Henry e Raphaël Varane, insieme all’agente sportivo Darren Dein, all’ex difensore del Bayern Monaco Holger Badstuber e all’ex tennista Fabio Fognini, non è piaciuto al presidente del Como Mirwan Suwarso che ha affidato la sua delusione a un posto sul suo profilo Instagram.

“Nonostante il risultato finale, sono incredibilmente orgoglioso della nostra squadra. Ha dato tutto in campo e ha combattuto con vero onore. Questo è lo spirito che ci definisce – si legge – Tuttavia, l’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria. Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo.

Il nostro è un Club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti. Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto. Scherni e insulti nella tribuna d’onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo.

Lavoreremo per difendere questi valori, con fermezza e coerenza. Prenderemo le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato. L’integrità del nostro club e il progresso della lega nel suo insieme dipendono dal rispetto reciproco. Chi non sarà in grado di rispettarlo non sarà il benvenuto. Cresciamo insieme, con dignità e integrità, dentro e fuori dal campo.

La reazione dei tifosi

Molti tifosi però non perdonano Barella: “Quel 4 ai tifosi del Como poteva evitarselo. Già accumulano odio lui e Bastoni per il fallimento Nazionale…” e poi: “Un buffone che istiga i tifosi, ma d’altronde dopo Lautaro non potevo aspettarmi altro. Anche Fabregas vi ha chiesto di essere persone serie, ma questo siete” e poi: “Vorrei che il carattere di Bastoni fosse come quello di Barella; nonostante le continue critiche che gli abbiamo rivolto di recente, e nonostante i fischi del pubblico avversario, se n’è andato ridendo. Bastoni è timido e impaurito” ma anche: “sarebbe ora di condannare e non semplicemente parlare della schifosa gogna nei confronti dell’uomo prima che del calciatore, cui è sottoposto Bastoni” e infine: “Barella ha salutato i tifosi del Como per sbeffeggiarli. Non c’è nulla di male, ma una persona intelligente sa che il momento non è dei migliori e sarebbe meglio evitare di fare ste buffonate”.