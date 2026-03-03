Como-Inter, le formazioni ufficiali: Esposito, Frattesi, Dimarco, le scelte di Chivu

Diverse novità nelle formazioni ufficiali di Como-Inter, gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, soprattutto dal lato nerazzurro: Cristian Chivu schiera per la prima volta i nerazzurri col 3-5-1-1, affidandosi a Pio Esposito come unica punta, con Davide Frattesi a supporto. A riposo Federico Dimarco, tra gli esclusi dalla squadra titolare. Cesc Fabregas pronto a rilanciare Nico Paz dal 1’ nel ruolo di falso nove.
C’è il derby scudetto col Milan alle porte ma la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como al Sinigaglia rappresenta un passaggio chiave dell’operazione doblete dell’Inter: per la gara con i lariani Cristian Chivu conferma il turnover come dogma della propria gestione tecnica e dà fondo all’organico nerazzurro, presentando nelle formazioni ufficiali presenta diverse novità. La principale è il modulo: con Lautaro Martinez e Bonny indisponibili per infortunio e Thuram non al meglio, il tecnico passa al 3-5-1-1: Pio Esposito l’unica punta, a suo supporto agirà Frattesi nell’inedita veste di trequartista.
Ma la coppia avanzata non è l’unica novità dell’Inter, che rispetto alla gara col Genoa cambia anche il portiere, con Josep Martinez al posto di Sommer, oltre alla difesa e al centrocampo. A riposo Akanji e De Vrij, il terzetto arretrato sarà composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni, mentre Carlos Augusto avanza sulla fascia sinistra per far rifiatare Dimarco, con Diouf a destra per Luis Henrique. In panchina anche Barella e Zielinski, con la mediana affidata a Calhanoglu in mezzo a Sucic e Mkhitaryan.
Anche Fabregas cambia il Como, che stasera si presenta con una formazione piuttosto diversa da quella titolare. Davanti all’irrinunciabile Butez, i larini rinunciano al 4-2-3-1 per il 4-3-2-1: rispetto alla vittoria in campionato sul Lecce sulla trequarti ritorna Nico Paz, ma l’argentino avanza dalla trequarti al ruolo di falso nove. Tre cambi nella linea difensiva, dove l’unico confermato è Ramon: Smolcic, Diego Carlos e Valle rimpiazzano rispettivamente Van der Brempt, Kempf e Moreno. In mediana Perrone in mezzo a Sergi Roberto e Da Cunha, Vojvoda e Caqueret i trequartisti. Douvikas va in panchina.
Como (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret; Paz. All. Fabregas.
Inter (3-5-1-1): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Frattesi; P. Esposito. All. Chivu.