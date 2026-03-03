Virgilio Sport
Como-Inter, le formazioni ufficiali: Esposito, Frattesi, Dimarco, le scelte di Chivu

Ampio turnover per i nerazzurri che passano al 3-5-1-1 con il 20enne supportato dall’ex Sassuolo. L’esterno mancino va in panchina, con Carlos Augusto a tutta fascia 

Diverse novità nelle formazioni ufficiali di Como-Inter, gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, soprattutto dal lato nerazzurro: Cristian Chivu schiera per la prima volta i nerazzurri col 3-5-1-1, affidandosi a Pio Esposito come unica punta, con Davide Frattesi a supporto. A riposo Federico Dimarco, tra gli esclusi dalla squadra titolare. Cesc Fabregas pronto a rilanciare Nico Paz dal 1’ nel ruolo di falso nove.

Como-Inter: le formazioni ufficiali

C’è il derby scudetto col Milan alle porte ma la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como al Sinigaglia rappresenta un passaggio chiave dell’operazione doblete dell’Inter: per la gara con i lariani Cristian Chivu conferma il turnover come dogma della propria gestione tecnica e dà fondo all’organico nerazzurro, presentando nelle formazioni ufficiali presenta diverse novità. La principale è il modulo: con Lautaro Martinez e Bonny indisponibili per infortunio e Thuram non al meglio, il tecnico passa al 3-5-1-1: Pio Esposito l’unica punta, a suo supporto agirà Frattesi nell’inedita veste di trequartista.

Turnover per Chivu: fuori anche Dimarco

Ma la coppia avanzata non è l’unica novità dell’Inter, che rispetto alla gara col Genoa cambia anche il portiere, con Josep Martinez al posto di Sommer, oltre alla difesa e al centrocampo. A riposo Akanji e De Vrij, il terzetto arretrato sarà composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni, mentre Carlos Augusto avanza sulla fascia sinistra per far rifiatare Dimarco, con Diouf a destra per Luis Henrique. In panchina anche Barella e Zielinski, con la mediana affidata a Calhanoglu in mezzo a Sucic e Mkhitaryan.

Fabregas rilancia Nico Paz

Anche Fabregas cambia il Como, che stasera si presenta con una formazione piuttosto diversa da quella titolare. Davanti all’irrinunciabile Butez, i larini rinunciano al 4-2-3-1 per il 4-3-2-1: rispetto alla vittoria in campionato sul Lecce sulla trequarti ritorna Nico Paz, ma l’argentino avanza dalla trequarti al ruolo di falso nove. Tre cambi nella linea difensiva, dove l’unico confermato è Ramon: Smolcic, Diego Carlos e Valle rimpiazzano rispettivamente Van der Brempt, Kempf e Moreno. In mediana Perrone in mezzo a Sergi Roberto e Da Cunha, Vojvoda e Caqueret i trequartisti. Douvikas va in panchina.

Como-Inter, le formazioni ufficiali

Como (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret; Paz. All. Fabregas.

Inter (3-5-1-1): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Frattesi; P. Esposito. All. Chivu.

