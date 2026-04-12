Como-Inter, le formazioni ufficiali: la decisione di Chivu su Pio Esposito e Bonny, Fabregas punta su Nico Paz e Diao

Sfida con tanti elementi importanti quella che va in scena nel posticipo della domenica della 32esima giornata di serie A: i nerazzurri hanno un matchpoint scudetto da sfruttare senza Lautaro

Una sfida di grande importanza e non solo per le dirette interessate. Como e Inter si affrontano nel posticipo della domenica della 32esima giornata di serie A. Da una parte grande attenzione per la rivelazione lariana che vuole continuare la sua corsa per un posto in Champions League, dall’altra ci sono le speranze dell’Inter che potrebbe mettere un altro mattone per il percorso scudetto.

Como, Fabregas punta su Diago e Nico Paz

Il Como è stata la squadra rivelazione di questa serie A ma ora vuole provare a completare l’impresa: in palio c’è una qualificazione in Champions League che sarebbe stato qualcosa di impossibile da immaginare all’inizio della stagione. Ma ora arriva la sfida più delicata, che la vede opposta alla capolista Inter. Fabregas manda in campo la sua squadra con la difesa a tre puntando su Ramon, Kempf e Diego Carlos. Il tecnico spagnolo punta su un attacco leggero che vede la presenza di Nico Paz e di Baturina alle spalle di Diao.

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Inter, Pio Esposito per sostituire Lautaro Martinez

Lo scudetto ora è davvero a portata di mano. Il pareggio del Napoli a Parma e la sconfitta del Milan contro l’Udinese spalancano le porte alla squadra di Cristian Chivu. Una vittoria a Como significherebbe cucirsi anche più di mezzo scudetto sulla maglia. Per farlo bisogna però riuscire ad ammortizzare anche l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez, alle prese con un nuovo problema fisico dopo che era rientrato solo da un paio di partite. Per la sfida con il Como, Pio Esposito vince il ballottaggio con Bonny e andrà a formare una coppia d’attacco molto fisica con Thuram. A centrocampo c’è Zielinski dal primo minuto mentre Mkhitaryan partirà dalla panchina.

Como-Inter: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Como-Inter, match valido per la 32esima giornata di serie A:

Como (3-5-2): Butez;Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos; Sergi Roberto; Da Cunha, Perrone,; Paz, Baturina; Diao, Douvikas. All. Fabregas.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu.



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