Dopo i casi Nico Paz e Chalobah, Como e Inter si ritrovano faccia a faccia anche per Khalaili: Fabregas tenta il sorpasso, ma i nerazzurri restano fiduciosi

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Una nuova rivalità è nata in Serie A, a meno di un’ora d’auto di distanza. L’asse Como-Inter sta infiammando il mercato: dopo i casi Nico Paz e Chalobah, i due club si contendono ora anche Khalaili. Fabregas irrompe sul laterale destro israeliano, che ha già raggiunto un accordo di massima con i nerazzurri. E lo fa con un’offerta che si avvicina sensibilmente alle richieste dell’Union Saint-Gilloise.



Como-Inter, è (quasi) derby di mercato: sfida anche per Khalaili

Un blitz in piena regola, quello del Como. Perché, si sa, quando il mercato entra nel vivo i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. La notizia rimbalza dal Belgio come un fulmine a ciel sereno, proprio come accaduto con il Chelsea, spuntato all’improvviso per soffiare Palestra e lasciare di sasso Marotta, Ausilio e Chivu.

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Il club lariano sembra deciso a mettere i bastoni tra le ruote all’Inter anche nella corsa a Khalaili, già obiettivo del Napoli. All’Union Saint-Gilloise sarebbe stata presentata un’offerta in prestito con obbligo di riscatto per un valore complessivo di 27 milioni di euro, mentre i nerazzurri, almeno finora, non si sono spinti oltre quota 20 milioni. Il club belga, dal canto suo, prende tempo: l’obiettivo è sfruttare il crescente interesse attorno al giocatore e provare a innescare una vera e propria asta internazionale.

La posizione dell’Inter e la volontà di Khalaili

In casa Inter filtra comunque fiducia, anche perché Khalaili continua a spingere per trasferirsi a Milano. L’accordo con il suo entourage è stato raggiunto da giorni sulla base di un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione. Dopo la beffa Palestra e il sorpasso sul Napoli, l’Inter non vuole incassare un altro smacco. Per questo Marotta e Ausilio sono pronti ad accelerare per chiudere l’operazione già entro la fine della settimana. Dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid, l’arrivo di un esterno destro è diventato una priorità assoluta: oggi quella corsia è occupata dal solo Luiz Henrique, che nella sua prima stagione in Italia non ha convinto.

Nico Paz e il caso Chalobah: i precedenti tra Como e Inter

La rivalità tra Como e Inter si è accesa con il caso Nico Paz, esploso dopo il duro attacco pubblico di Fabregas a Javier Zanetti, accusato di mancanza di rispettoo. Alla fine ha avuto ragione il tecnico spagnolo: il Real Madrid ha esercitato nei tempi previsti il diritto di recompra da 9 milioni di euro e il Como ha poi riportato il fantasista sul lago investendo 60 milioni, facendo sfumare uno dei principali obiettivi di mercato di Marotta.

E la sfida è tutt’altro che finita. I due club si stanno incrociando anche nella corsa a Chalobah: l’Inter ha avviato i contatti con l’entourage del difensore inglese, impegnato ai Mondiali dopo aver preso il posto dell’infortunato Livramento, mentre il Como ha già recapitato al Chelsea un’offerta da 25 milioni di euro. I Blues, però, continuano a chiederne almeno 35.