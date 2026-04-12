Como-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como-Inter di Serie A 2025-26, 32a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Como–Inter è un big match della 32a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como domenica 12 aprile 2026 alle 20.45. I lariani sono 5° con 58 punti (16 vittorie, 10 pareggi, 5 sconfitte; 53 gol fatti, 22 subiti), i nerazzurri guidano la classifica al 1° posto con 72 punti (23 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 71 gol segnati, 26 incassati). Sfida dal peso specifico altissimo: il Como sogna l’Europa, l’Inter spinge verso lo Scudetto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni

Si va verso un 4-2-3-1 per il Como, con Butez tra i pali e linea a quattro da destra a sinistra Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle. In mezzo Perrone e da Cunha dovrebbero garantire equilibrio, mentre sulla trequarti la soluzione Diao–Paz–Baturina potrebbe assicurare creatività alle spalle di Douvikas. Il recente stop di Addai e le condizioni di Lahdo riducono le alternative sugli esterni. L’Inter dovrebbe ripartire dal 3-5-2: dietro da destra a sinistra Akanji, Acerbi, Bastoni, con Sommer in porta; in corsia opzione Dumfries e Dimarco, dentro Barella, Çalhanoglu, Zielinski per il controllo del gioco. Davanti Esposito potrebbe affiancare Thuram, complice il problema al polpaccio di Martínez. Salvo squalifiche dell’ultima ora.

Como (4-2-3-1): Butez ; Smolcic Diego Carlos Kempf Valle ; Perrone da Cunha ; Diao Paz Baturina ; Douvikas V:Sport

(4-2-3-1): ; ; ; ; Inter (3-5-2): Sommer; Akanji Acerbi Bastoni; Dumfries Barella Çalhanoglu Zielinski Dimarco; Esposito Thuram V:Sport

Gli indisponibili

Capitolo assenze: il Como perde Addai per una lunga rottura del tendine d’Achille e resta in dubbio Lahdo, situazione che potrebbe ridurre le rotazioni sugli esterni. In casa Inter, il fastidio al polpaccio di Martínez e il problema alla coscia di Bisseck orientano le scelte tra attacco e retroguardia. Liste comunque suscettibili di aggiornamenti alla vigilia.

Como Addai (Rottura del tendine d’Achille) Lahdo (Problema fisico — da valutare)

Inter Martínez (Infortunio al polpaccio) Bisseck (Infortunio alla coscia)



Le ultime partite giocate

Il Como arriva lanciatissimo: striscia positiva e produzione offensiva di alto livello. L’Inter alterna vittorie roboanti a pareggi gestiti, ma resta pericolosissima sulle palle inattive e nei finali. Forma recente che promette equilibrio, con i lariani particolarmente incisivi in casa.

Como ok ok ok ok x Inter ok ko x x ok

Nelle ultime 5 di campionato il Como ha totalizzato 13 punti, l’Inter 8. Dettaglio risultati:

Como

Como-Lecce 3-1; Cagliari-Como 1-2; Como-Roma 2-1; Como-Pisa 5-0; Udinese-Como 0-0.

Inter

Inter-Genoa 2-0; Milan-Inter 1-0; Inter-Atalanta 1-1; Fiorentina-Inter 1-1; Inter-Roma 5-2.

L’arbitro di Como-Inter

Dirige Massa; assistenti Meli – Alassio; IV Ayroldi; VAR Aureliano; AVAR Maggioni. In questa Serie A 2025-26 Davide Massa ha arbitrato 14 gare: 4 rigori assegnati, 55 ammonizioni (media 4,5 a partita), 3 doppi gialli e 6 rossi; 392 falli fischiati e 27 fuorigioco. Profilo di polso, con attenzione ai contatti al limite in mezzo al campo.

Informazioni interessanti

La sfida mette di fronte un Como brillante in casa e un’Inter dominante sui duelli aerei e micidiale sulle palle inattive. La storia recente del confronto pende nettamente verso i nerazzurri, capaci di lunghissime strisce vincenti e di blindare la porta contro i lariani. Ma l’inerzia del momento premia anche la squadra di Fabregas, che al Sinigaglia ha acceso i motori con continuità. Occhio ai tiri dalla distanza: entrambe eccellono in questa specialità, con protagonisti come Paz e Calhanoglu. In attacco, l’eventuale assenza di Martinez cambia la geometria offensiva dell’Inter, mentre Douvikas ha feeling con il gol davanti al proprio pubblico. Sullo sfondo, un dato che racconta il peso specifico dei nerazzurri quando comandano la classifica oltre quota 70 punti: tradizionalmente, è volata Scudetto.

L’ Inter ha vinto le ultime 10 sfide di Serie A contro il Como con un parziale totale di 24-2.

ha vinto le ultime 10 sfide di Serie A contro il con un parziale totale di 24-2. Nerazzurri imbattuti e con porta inviolata nelle ultime sei gare di A contro il Como (18-0 nel complessivo).

(18-0 nel complessivo). L’ultimo successo lariano in A contro l’ Inter al Sinigaglia risale al 15/12/1985: 1-0 firmato Borgonovo .

al Sinigaglia risale al 15/12/1985: 1-0 firmato . Bilancio complicato per Fabregas tecnico contro l’ Inter : tre ko su tre e nessun gol segnato dal suo Como .

tecnico contro l’ : tre ko su tre e nessun gol segnato dal suo . Como con tre vittorie interne di fila: in A non ne centra almeno quattro dal 1980 (panchina Marchioro ).

con tre vittorie interne di fila: in A non ne centra almeno quattro dal 1980 (panchina ). Con più di 70 punti dopo 31 giornate, in era 3 punti chi ha comandato la A ha sempre vinto il titolo: all’ Inter è già riuscito quattro volte.

è già riuscito quattro volte. L’ Inter è prima nei top-5 campionati per gol di testa (16), miglior dato nerazzurro dal 2021/22.

è prima nei top-5 campionati per gol di testa (16), miglior dato nerazzurro dal 2021/22. Record da fuori area: Como e Inter a quota 10 gol ciascuna, con Paz e Calhanoglu leader (5 reti a testa).

e a quota 10 gol ciascuna, con e leader (5 reti a testa). Tutti gli ultimi cinque gol di Douvikas in A sono arrivati in casa; fatica però contro avversarie da top-4.

in A sono arrivati in casa; fatica però contro avversarie da top-4. Con Martinez in campo l’Inter viaggia a 2,5 punti di media e segna il doppio rispetto a quando l’argentino manca.

Le statistiche stagionali di Como e Inter

Dati alla mano: l’Inter è più prolifica (71 gol) ma il Como tiene botta (53) e subisce pochissimo (22 a 26). Possesso alto per entrambe: lariani al 61,1%, nerazzurri al 59,7%. Volume di tiro superiore per l’Inter (406 tiri, 193 nello specchio) rispetto al Como (336 e 159), ma precisione vicina (47,5% vs 47,3%). Pressione alta più spinta per i lariani (PPDA 9,1 contro 10,4). Clean sheet: 15 a testa.

Giocatori: marcatori principali Douvikas (11) e Paz (10) per il Como; Martinez (16) e Thuram (8) per l’Inter. Assist-man: Jesus Rodriguez 7 per il Como, Dimarco 14 per l’Inter. Cartellini: nel Como più ammoniti Perrone e Smolcic (8), con rossi a referto per Ramon e Jesus Rodriguez (1). Nell’Inter spiccano i gialli di Barella, Bastoni e Calhanoglu (6). Portieri: Butez a 15 clean sheet; Sommer a 14 in prima persona (15 totali di squadra con Martinez).

Como Inter Partite giocate 31 31 Vittorie 16 23 Pareggi 10 3 Sconfitte 5 5 Gol fatti 53 71 Gol subiti 22 26 Clean sheet 15 15 Possesso palla (%) 61.1 59.7 Tiri totali 336 406 Tiri in porta 159 193 Precisione tiro (%) 47.32 47.54 PPDA 9.1 10.4 Ammonizioni 64 51 Gol di testa 7 16 Cross riusciti (%) 27.79 30.15

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Como-Inter e a che ora inizia? Como-Inter si gioca domenica 12 aprile 2026 con fischio d’inizio alle ore 20.45. Dove si gioca Como-Inter? La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Inter? L’arbitro designato è Davide Massa; assistenti Meli e Alassio, IV Ayroldi, VAR Aureliano, AVAR Maggioni.