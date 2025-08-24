Como-Lazio, momento storico in A: l'arbitro spiega col microfono la decisione del Var

Manganiello ha annullato il gol del pari dei biancocelesti dopo l'on field review ed ha annunciato a tutto lo stadio e agli spettatori in tv i motivi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco: il gol è annullato per fuorigioco”. Momento storico in serie A, per la prima volta l’arbitro ha spiegato col microfono a tutti gli spettatori la decisione presa con l’ausilio del Var di annullare la rete del laziale Castellanos. E’ successo in Como-Lazio.

Il momento storico

E’ il 65′ di Como-Lazio, i lariani sono avanti di un gol quando al 63′ Castellanos, servito da Gila in profondità, a tu per tu con Butez non sbaglia e con freddezza la mette in rete per l’1-1. L’arbitro Manganiello viene richiamato all’on field review da Aureliano e Chiffi al Var ed annulla la rete.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi si porta a metà campo, prende il microfono e con tono assai “teatrale” spiega a tutti il perchè della decisione di non convalidare la rete.

La novità arbitrale

E’ una delle grandi novità arbitrali di questa stagione, che segue una procedura di sperimentazione già avvenuta in Coppa Italia e al Mondiale per Club, chiamata “announcement”. Questa novità permette all’arbitro, dopo aver visionato le immagini al Var (Video Assistant Referee), di comunicare le decisioni prese al pubblico, sia in stadio che davanti alla TV. La spiegazione fornisce agli spettatori chiarezza immediata sui motivi che hanno portato a cambiare o confermare una decisione arbitrale

“È un passo avanti importante nella comunicazione”, aveva dichiarato il designatore Rocchi, sottolineando l’obiettivo di maggiore trasparenza. Le spiegazioni saranno fornite in tempo reale, direttamente dai protagonisti in campo. Il progetto prevede una preparazione specifica per gli arbitri, con un focus sul linguaggio e sull’efficacia comunicativa. Non ci sarà un tempo massimo per gli annunci, poiché ogni arbitro avrà libertà di esprimersi secondo il proprio stile, purché il messaggio sia chiaro e comprensibile per il pubblico.

Il Como era passato in vantaggio al 47′: grande assist di Nico Paz per Douvikas che sfugge a Gila e beffa Provedel ed aveva poi raddoppiato, dopo l’episodio del gol annullato a Castellanos, con una magia di Nico Paz su punizione.