Como-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como–Lecce accende la 27a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15:00. È un testacoda: i lariani sono 6° con 45 punti (12 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 41 gol fatti, 19 subiti), i salentini 18° a 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte; 17 gol segnati, 33 incassati). Per il Como profumo d’Europa e solidità da confermare; per il Lecce è sfida pesantissima in chiave salvezza e bisogno di punti lontano da casa.
- Como-Lecce, orario, stadio e classifica
- Probabili formazioni di Como-Lecce
- Gli indisponibili di Como-Lecce
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Como-Lecce
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Como e Lecce
Probabili formazioni di Como-Lecce
Verso il fischio d’inizio, il Como dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: Butez garanzia tra i pali, dietro Smolcic, Diego Carlos e Ramón con Valle a sinistra; in mezzo da Cunha e Perrone per dare equilibrio. Sulla trequarti Vojvoda, Paz e Rodríguez potrebbero supportare Douvikas. Occhio alle alternative: Caqueret e Sergi Roberto restano opzioni utili, con Morata carta offensiva a gara in corso. Nel Lecce, Falcone guida una retroguardia con Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo; in mediana Ramadani-Ngom per schermare, con Pierotti (a destra), Coulibaly e Banda a ispirare Cheddira. Le assenze di Gaspar, Berisha e Camarda pesano: Sottil o Stulic potrebbero essere scelte dall’inizio o a partita in corso.
- Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle; da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas.
- V:Sport
- Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.
- V:Sport
Gli indisponibili di Como-Lecce
Il Como perde qualità tra le linee con Baturina fuori e un cambio di passo in fascia con l’assenza di Addai: obbligo di gestione delle rotazioni in trequarti. Nel Lecce pesa la defezione di Kialonda Gaspar al centro della difesa, mentre a centrocampo la creatività di Berisha e la freschezza di Camarda in avanti mancheranno nelle rotazioni. Al momento non si registrano squalifiche note per le due squadre.
- Como – Infortunati: Baturina (infortunio alla caviglia), Addai (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.
- Lecce – Infortunati: Kialonda Gaspar (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Como in buona salute: 8 punti nelle ultime cinque, con un rotondo 6-0 al Torino e colpi pesanti in trasferta. Il Lecce alterna prove solide e qualche blackout: 7 punti nelle ultime cinque e due blitz esterni che tengono viva la corsa salvezza.
|Como
|ok
|x
|ko
|x
|ok
|Lecce
|x
|ko
|ok
|ok
|ko
- Como
Como-Torino 6-0; Como-Atalanta 0-0; Como-Fiorentina 1-2; Milan-Como 1-1; Juventus-Como 0-2.
- Lecce
Lecce-Lazio 0-0; Torino-Lecce 1-0; Lecce-Udinese 2-1; Cagliari-Lecce 0-2; Lecce-Inter 0-2.
L’arbitro di Como-Lecce
Arbitra Francesco Fourneau. Assistenti Vecchi e Mastrodonato, IV Marcenaro, VAR Marini, AVAR Manganello. In questa Serie A ha diretto 8 gare: 3 rigori assegnati, 33 gialli (4,1 a partita), nessun rosso; media falli sanzionati 27,4 a gara. Profilo di gestione piuttosto lineare, con uso del VAR ponderato.
Statistiche interessanti
Tradizione dalla parte del Como: contro il Lecce i lariani hanno una percentuale di vittorie altissima e, nelle sfide più recenti, hanno spesso mantenuto la porta inviolata. La stagione conferma la vocazione difensiva: solo l’Inter ha più clean sheet. Attenzione però ai segnali positivi del Lecce in trasferta, che arriva dalla vittoria di Cagliari e insegue il bis esterno che manca da tempo. Chiave del match potrebbe essere il gioco aereo: i salentini soffrono sui colpi di testa, mentre il Como è tra le migliori nel limitarli. Riflettori su Paz, spesso decisivo contro i giallorossi, e sulla sostanza di Caqueret. Dall’altra parte, accelerazioni di Banda e fisicità di Cheddira possono incidere nelle transizioni.
- Storico favorevole al Como: sei vittorie in sette incroci in A contro il Lecce, record percentuale lariano contro i salentini.
- Il Como arriva da quattro clean sheet consecutivi col Lecce; solo con la Roma fece meglio nella sua storia (cinque di fila).
- Difesa di ferro: 13 gare senza gol subiti per il Como, secondo solo all’Inter in questo campionato.
- Al Sinigaglia andamento altalenante per il Como: una sola vittoria nelle ultime cinque interne (2N, 2P), ma 6-0 al Torino il 24 gennaio.
- Il Como fatica contro chi parte in zona retrocessione: solo due successi nelle ultime otto sfide di questo tipo, ko recente con la Fiorentina.
- Lecce a caccia del bis esterno: potrebbe vincere due trasferte di fila in A per la prima volta dal febbraio 2023.
- Duel aereo decisivo: il Lecce ha incassato il 27% dei gol di testa, il Como solo il 5%.
- Uomo chiave: Paz è già stato protagonista contro il Lecce (quattro partecipazioni gol) e può timbrare ancora.
- Crescita costante di Caqueret: 6 partecipazioni gol in 21 presenze, già oltre il bottino dello scorso anno.
- Assenza di un bomber nel Lecce: nessun giocatore dell’attuale rosa ha toccato la doppia cifra in carriera in A.
Le statistiche stagionali di Como e Lecce
Il Como domina per possesso (60,8% vs 42,9%), pulizia tecnica e solidità: 13 clean sheet a fronte dei 33 gol incassati dal Lecce. I lariani convertono meglio (14,34% vs 10%) e pressano più alti (PPDA 9,2 vs 12,7). I salentini faticano a creare ma restano pericolosi sulle corsie: 111 cross/corni riusciti contro i 114 del Como, e buona reattività tra i pali con Falcone (2 rigori parati).
Top giocatori: Paz capocannoniere del Como con 9 reti (6 assist), seguito da Douvikas a 8; più gialli per Perrone (7), clean sheet Butez 13. Nel Lecce guida i gol Banda (3) con Berisha e Stulic a 2; più gialli per Ramadani (7), clean sheet Falcone 8.
|Como
|Lecce
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|12
|6
|Pareggi
|9
|6
|Sconfitte
|5
|14
|Gol fatti
|41
|17
|Gol subiti
|19
|33
|Possesso palla %
|60,8
|42,9
|Tiri in porta
|132
|63
|Clean sheet
|13
|8
|PPDA
|9,2
|12,7
|Cartellini gialli
|58
|46
|Cartellini rossi
|3
|2
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Como-Lecce?
-
Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Como-Lecce?
-
Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
- Chi è l’arbitro di Como-Lecce?
-
Francesco Fourneau. Assistenti: Vecchi–Mastrodonato; IV: Marcenaro; VAR: Marini; AVAR: Manganello.
