Como-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como-Lecce di Serie A 2025-26, 27a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Como-Lecce, orario, stadio e classifica

Como–Lecce accende la 27a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15:00. È un testacoda: i lariani sono 6° con 45 punti (12 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 41 gol fatti, 19 subiti), i salentini 18° a 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte; 17 gol segnati, 33 incassati). Per il Como profumo d’Europa e solidità da confermare; per il Lecce è sfida pesantissima in chiave salvezza e bisogno di punti lontano da casa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Como-Lecce

Verso il fischio d’inizio, il Como dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1: Butez garanzia tra i pali, dietro Smolcic, Diego Carlos e Ramón con Valle a sinistra; in mezzo da Cunha e Perrone per dare equilibrio. Sulla trequarti Vojvoda, Paz e Rodríguez potrebbero supportare Douvikas. Occhio alle alternative: Caqueret e Sergi Roberto restano opzioni utili, con Morata carta offensiva a gara in corso. Nel Lecce, Falcone guida una retroguardia con Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo; in mediana Ramadani-Ngom per schermare, con Pierotti (a destra), Coulibaly e Banda a ispirare Cheddira. Le assenze di Gaspar, Berisha e Camarda pesano: Sottil o Stulic potrebbero essere scelte dall’inizio o a partita in corso.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle; da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas.

(4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle; da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas. V:Sport

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

(4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. V:Sport

Gli indisponibili di Como-Lecce

Il Como perde qualità tra le linee con Baturina fuori e un cambio di passo in fascia con l’assenza di Addai: obbligo di gestione delle rotazioni in trequarti. Nel Lecce pesa la defezione di Kialonda Gaspar al centro della difesa, mentre a centrocampo la creatività di Berisha e la freschezza di Camarda in avanti mancheranno nelle rotazioni. Al momento non si registrano squalifiche note per le due squadre.

Como – Infortunati: Baturina (infortunio alla caviglia), Addai (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Baturina (infortunio alla caviglia), Addai (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno. Lecce – Infortunati: Kialonda Gaspar (lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio), Berisha (infortunio alla coscia), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Como in buona salute: 8 punti nelle ultime cinque, con un rotondo 6-0 al Torino e colpi pesanti in trasferta. Il Lecce alterna prove solide e qualche blackout: 7 punti nelle ultime cinque e due blitz esterni che tengono viva la corsa salvezza.

Como ok x ko x ok Lecce x ko ok ok ko

Como

Como-Torino 6-0; Como-Atalanta 0-0; Como-Fiorentina 1-2; Milan-Como 1-1; Juventus-Como 0-2.

Lecce

Lecce-Lazio 0-0; Torino-Lecce 1-0; Lecce-Udinese 2-1; Cagliari-Lecce 0-2; Lecce-Inter 0-2.

L’arbitro di Como-Lecce

Arbitra Francesco Fourneau. Assistenti Vecchi e Mastrodonato, IV Marcenaro, VAR Marini, AVAR Manganello. In questa Serie A ha diretto 8 gare: 3 rigori assegnati, 33 gialli (4,1 a partita), nessun rosso; media falli sanzionati 27,4 a gara. Profilo di gestione piuttosto lineare, con uso del VAR ponderato.

Statistiche interessanti

Tradizione dalla parte del Como: contro il Lecce i lariani hanno una percentuale di vittorie altissima e, nelle sfide più recenti, hanno spesso mantenuto la porta inviolata. La stagione conferma la vocazione difensiva: solo l’Inter ha più clean sheet. Attenzione però ai segnali positivi del Lecce in trasferta, che arriva dalla vittoria di Cagliari e insegue il bis esterno che manca da tempo. Chiave del match potrebbe essere il gioco aereo: i salentini soffrono sui colpi di testa, mentre il Como è tra le migliori nel limitarli. Riflettori su Paz, spesso decisivo contro i giallorossi, e sulla sostanza di Caqueret. Dall’altra parte, accelerazioni di Banda e fisicità di Cheddira possono incidere nelle transizioni.

Storico favorevole al Como : sei vittorie in sette incroci in A contro il Lecce , record percentuale lariano contro i salentini.

: sei vittorie in sette incroci in A contro il , record percentuale lariano contro i salentini. Il Como arriva da quattro clean sheet consecutivi col Lecce ; solo con la Roma fece meglio nella sua storia (cinque di fila).

arriva da quattro clean sheet consecutivi col ; solo con la Roma fece meglio nella sua storia (cinque di fila). Difesa di ferro: 13 gare senza gol subiti per il Como , secondo solo all’Inter in questo campionato.

, secondo solo all’Inter in questo campionato. Al Sinigaglia andamento altalenante per il Como : una sola vittoria nelle ultime cinque interne (2N, 2P), ma 6-0 al Torino il 24 gennaio.

: una sola vittoria nelle ultime cinque interne (2N, 2P), ma 6-0 al Torino il 24 gennaio. Il Como fatica contro chi parte in zona retrocessione: solo due successi nelle ultime otto sfide di questo tipo, ko recente con la Fiorentina.

fatica contro chi parte in zona retrocessione: solo due successi nelle ultime otto sfide di questo tipo, ko recente con la Fiorentina. Lecce a caccia del bis esterno: potrebbe vincere due trasferte di fila in A per la prima volta dal febbraio 2023.

a caccia del bis esterno: potrebbe vincere due trasferte di fila in A per la prima volta dal febbraio 2023. Duel aereo decisivo: il Lecce ha incassato il 27% dei gol di testa, il Como solo il 5%.

ha incassato il 27% dei gol di testa, il solo il 5%. Uomo chiave: Paz è già stato protagonista contro il Lecce (quattro partecipazioni gol) e può timbrare ancora.

è già stato protagonista contro il (quattro partecipazioni gol) e può timbrare ancora. Crescita costante di Caqueret : 6 partecipazioni gol in 21 presenze, già oltre il bottino dello scorso anno.

: 6 partecipazioni gol in 21 presenze, già oltre il bottino dello scorso anno. Assenza di un bomber nel Lecce: nessun giocatore dell’attuale rosa ha toccato la doppia cifra in carriera in A.

Le statistiche stagionali di Como e Lecce

Il Como domina per possesso (60,8% vs 42,9%), pulizia tecnica e solidità: 13 clean sheet a fronte dei 33 gol incassati dal Lecce. I lariani convertono meglio (14,34% vs 10%) e pressano più alti (PPDA 9,2 vs 12,7). I salentini faticano a creare ma restano pericolosi sulle corsie: 111 cross/corni riusciti contro i 114 del Como, e buona reattività tra i pali con Falcone (2 rigori parati).

Top giocatori: Paz capocannoniere del Como con 9 reti (6 assist), seguito da Douvikas a 8; più gialli per Perrone (7), clean sheet Butez 13. Nel Lecce guida i gol Banda (3) con Berisha e Stulic a 2; più gialli per Ramadani (7), clean sheet Falcone 8.

Como Lecce Partite giocate 26 26 Vittorie 12 6 Pareggi 9 6 Sconfitte 5 14 Gol fatti 41 17 Gol subiti 19 33 Possesso palla % 60,8 42,9 Tiri in porta 132 63 Clean sheet 13 8 PPDA 9,2 12,7 Cartellini gialli 58 46 Cartellini rossi 3 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Como-Lecce? Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Como-Lecce? Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Lecce? Francesco Fourneau. Assistenti: Vecchi–Mastrodonato; IV: Marcenaro; VAR: Marini; AVAR: Manganello.