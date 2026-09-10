Pagelle di Como-Lipsia 4-1: Baturina, Douvikas, Diao e Perrone per una notte europea da sogno. Show della squadra di Fabregas

Il Como domina il Lipsia e firma una vittoria storica in Champions League. Baturina, Douvikas, Diao e Perrone trascinano la squadra di Fabregas.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Como si prende una serata storica e supera il Lipsia con un 4-1 che premia una prestazione di personalità. Martin Baturina è il grande protagonista del match, non solo per il gol ma anche per la qualità mostrata tra le linee. Molto bene anche Douvikas, Diao decisivi nella fase offensiva tanto da timbrare anche loro il cartellino. Nel finale c’è gloria anche per Perrone. Tra i tedeschi Maksimovic trova il gol e resta tra i più positivi, mentre Nusa e Nkunku provano a creare qualcosa senza però incidere con continuità. Prestazione nel complesso deludente per la squadra di De Michelis, apparsa spesso in difficoltà davanti al possesso e al pressing del Como. Bene anche l’arbitro Serdar Gözübüyük, autore di una direzione sicura e senza particolari sbavature.