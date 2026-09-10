Il Como si prende una serata storica e supera il Lipsia con un 4-1 che premia una prestazione di personalità. Martin Baturina è il grande protagonista del match, non solo per il gol ma anche per la qualità mostrata tra le linee. Molto bene anche Douvikas, Diao decisivi nella fase offensiva tanto da timbrare anche loro il cartellino. Nel finale c’è gloria anche per Perrone. Tra i tedeschi Maksimovic trova il gol e resta tra i più positivi, mentre Nusa e Nkunku provano a creare qualcosa senza però incidere con continuità. Prestazione nel complesso deludente per la squadra di De Michelis, apparsa spesso in difficoltà davanti al possesso e al pressing del Como. Bene anche l’arbitro Serdar Gözübüyük, autore di una direzione sicura e senza particolari sbavature.
Pagelle di Como-Lipsia 4-1: Baturina, Douvikas, Diao e Perrone per una notte europea da sogno. Show della squadra di Fabregas
Il Como domina il Lipsia e firma una vittoria storica in Champions League. Baturina, Douvikas, Diao e Perrone trascinano la squadra di Fabregas.
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Top e flop del Como: Douvikas e Diao, gol e non solo
- Tasos Douvikas 7,5 Partecipa all'azione del primo gol con un cross preciso e poi trova la rete del raddoppio. Si muove bene e dà profondità alla manovra offensiva. Una prestazione da vero punto di riferimento per l'attacco.
- Assane Diao 7,5 Sempre pericoloso quando può attaccare lo spazio. Firma il 3-0 con una conclusione di qualità e crea più di un problema alla difesa tedesca. Buonissimo impatto anche nella fase senza palla.
- Milla 7 Dà equilibrio alla squadra e lavora bene in entrambe le fasi. Recupera palloni e permette al Como di mantenere il controllo del centrocampo. Prestazione concreta e preziosa, anche senza finire direttamente nel tabellino.
- Perrone 7 Trova il modo di entrare anche lui nella storia in poco tempo.
- Chalobah 6,5 Prestazione solida del centrale difensivo. Prezioso il suo contributo.
- Nico Paz 6 - Suo l'errore in impostazione con un passaggio all'indietro in occasione della rete tedesca. Nel complesso non gioca male, anzi dà tutto dal punto di vista dell'impegno, ma non è certamente la stella più brillante del firmamento azzurro. Sbaglia anche un gol da posizione invitante nel finale dopo un assist del subentrante Kean.
- Alex Valle 6 - Quando il Lipsia aumenta la pressione mostra qualche difficoltà nel contenere le iniziative avversarie. Non commette errori decisivi, ma concede qualche spazio di troppo. Serata comunque sufficiente nel complesso della squadra.
Top e flop del Lipsia: Orban in grande difficoltà
- Andrija Maksimovic 6,5 È il più pericoloso tra gli uomini di De Michelis e prova a dare una scossa alla squadra. Prima impegna Butez e poi trova il gol del 3-1 con una bella conclusione. Una delle poche note positive di una serata difficile.
- Nusa 6,5 È quello che crea più problemi alla difesa del Como nella fase iniziale e prova spesso la giocata individuale. Ha velocità e tecnica, ma viene limitato quando la squadra perde campo. Troppo discontinuo per incidere davvero.
- Christopher Nkunku 6 Prova a muoversi alle spalle di Guiu e trova anche l'assist per Maksimovic. Non riesce però a essere costante nella partita e spesso resta fuori dal gioco. Prestazione discreta ma lontana dai suoi migliori livelli.
- Willi Orbán 5 Il capitano vive una serata complicata contro la mobilità dell'attacco del Como. È costretto spesso a rincorrere e fatica a leggere i movimenti tra le linee. L'ammonizione al 2' rende ancora più difficile la sua partita.
- Marc Guiu 5,5 Ha una buona occasione di testa, ma per il resto rimane troppo isolato. Non riesce a sfruttare la presenza fisica e riceve pochi palloni giocabili. Troppo poco incisivo per un attaccante chiamato a guidare il reparto.
- Nicolas Seiwald 5,5 Il centrocampo del Lipsia soffre il palleggio e la pressione del Como. Seiwald corre molto ma non riesce a dare ordine alla squadra né a interrompere con continuità le azioni avversarie. Una prestazione anonima nella serata peggiore dei tedeschi.
Il migliore in campo: Baturina uomo ovunque
- Martin Baturina 8 Il croato è il volto della serata storica del Como. Segna l'1-0 con una giocata di grande personalità e poco dopo serve a Douvikas il pallone del raddoppio. Due episodi decisivi che raccontano solo in parte la sua prestazione. Tra le linee trova continuamente spazio e riesce a collegare centrocampo e attacco con naturalezza. Il Lipsia non trova mai una soluzione efficace per limitarne la libertà. Qualità, ritmo e personalità lo rendono il giocatore più importante della partita. È il vero uomo in più della squadra di Fabregas. In una serata già storica per il Como, Baturina si prende anche la copertina individuale. Migliore in campo con pieno merito.
Il giudizio sull'arbitro: Gözübüyük promosso
- Serdar Gözübüyük 6,5 L'olandese gestisce bene una partita intensa, mantenendo il controllo senza ricorrere a un uso eccessivo del fischietto. Le ammonizioni sono distribuite correttamente e non condizionano l'andamento del match. Buona anche la gestione dei momenti più nervosi, soprattutto nel primo tempo. Non emergono episodi controversi tali da mettere in discussione la sua direzione. Prestazione convincente.
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