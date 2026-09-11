Como-Lipsia, moviola: l’ex Milan Nkunku aveva il dente avvelenato, ecco cosa ha combinato

La prova dell’arbitro Gözübüyük nella prima giornata della phase League di Champions analizzata al microscopio, il fischietto olandese ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prova senza sbavature dell’arbitro olandese in Champions: nessun calcio di rigore concesso, nessun intervento del VAR e un solo fuorigioco segnalato, ben 5 gli ammoniti ma i gialli c’erano tutti. Vediamo cosa è successo al Sinigaglia.

Como-Lipsia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo dopo soli 2′, è per Orban per un intervento con il piede a martello su Valle. Al 24′ ammonito l’ex Milan Nkunku per un fallo plateale: di fatto scaraventa a terra Milla. Regolari i gol di Baturina e Douvikas con cui si chiude il primo tempo. Al 47′ ammonito Nico Paz per un tackle in ritardo su Nusa.

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L’assist di Nkunku

Validi i gol di Diao e Nusa (su assist dello scatenato Nkunku) al 54′ e al 58′. Ammonito al 64′ Banzuzi per in pestone ai danni di Baturina. Regolare al 91′ il gol di Perrone che al 94′ viene ammonito perchè pinge al limite dell’area Ouedtraogo. Dopo il recupero finisce 4-1.

Chi è l’arbitro Gözübüyük

Di origine turca, Serdar Gözübüyük ha esordito in Eredivisie nel 2010. Ottenuta la qualifica ad internazionale nel 2012 il 26 marzo 2013 arbitra la sfida tra Malta e Italia per le qualificazioni al campionato del mondo 2014: nel corso dell’incontro, concede un rigore per parte. Viene scelto per l’Europeo Under-21 del 2017, in cui arbitra due gare della fase a gironi. Selezionato ufficialmente due anni dopo anche per gli europei under 21 del 2019 in Italia e San Marino. Il 23 aprile 2024 la UEFA lo ha convocato per il campionato d’Europa 2024 in Germania, nel ruolo di quarto ufficiale

I precedenti tra le due squadre

Non c’erano precedenti tra le due squadre né con il fischietto olandese.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Inia e Honig con IV uomo Manschot, al VAR Higler e all’AVAR van Boekel, l’arbitro del match ha ammonito Orban, Nkunku, Nico Paz, Banzuzi, Perrone.