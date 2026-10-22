Como-Manchester United, moviola: pioggia, vento e rigore netto negato ma per tutto il resto c’è Nico Paz

La prova dell’arbitro tedesco Sven Jablonski al Sinigaglia nella terza giornata della Phase di Champions League analizzata al microscopio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Poche difficoltà ma qualche episodio che fa discutere per l’arbitro tedesco Sven Jablonski tra pioggia e vento. Vediamo cosa è successo al Sinigaglia nella terza giornata della Phase di Champions League.

Como-Manchester Utd, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido al 2′ il gol lampo di Nico Paz con un sinistro a giro. Proteste al 19′: Baturina va giù in area dopo un tackle rischioso di Maguire che non trova il pallone. Lascia correre Jablonski, ma resta più di un dubbio. Primo giallo al 25′, è per Andrey Santos che stende Nico Paz.

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Il Como dilaga

Al 41′ Douvikas steso in area da Lammens: sarebbe stato rigore netto ma l’attaccante del Como era in posizione di offside. Valido al 49’ il raddoppio di Douvikas. Al 51’ ammonito Baleba per fallo su Nico Paz. L’argentino al 57’ fa tris ed è valido anche il quarto gol realizzato al 76’ da Ramon. All’84’ ammonito Kempf che stende Diallo, poco dopo giallo anche per Lacey per fallo su Valle. Regolare al 91′ il gol della bandiera di Zirkzee che fa 4-1. Dopo 4′ di recupero il risultato non cambia più.

Chi è l’arbitro Jablonski

Sven Jablonski è nato a Brema 13 aprile 1990. Ha niziato la sua carriera da arbitro già dal 2003. Nel 2008 esordisce in Oberliga e nel 2011 dirige la sua prima partita tra professionisti. Nel 2014 esordisce in 2. Bundesliga, arbitrando FSV Francoforte-RB Lipsia. Nel 2017 viene promosso in Bundesliga e dirige Bayer Leverkusen-Friburgo. Dalla stagione 2024/25 Jablonski è arbitro di prima categoria UEFA. Dirige per la prima volta in Champions League il 5 novembre 2025 in occasione della partita tra Paphos FC e Villarreal CF. Nella passata stagione ha diretto il derby di Europa League tra Bologna e Roma e la settimana scorsa aveva diretto il big-match City-Psg.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beitinger e Kempter con Reichel UIV uomo, Dingert al Var e Storks all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Santos, Baleba, Kempf, Lacey.