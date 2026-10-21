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CALCIO CHAMPIONS LEAGUE

Pagelle Como-Manchester United 4-1: Paz inafferrabile (9), Da Cunha grande anche da trequartista (8), Maguire impreparato (5)

Con due gol e un assist l’argentino è la stella più brillante della squadra di Fabregas, che domina con tecnica e organizzazione i Red Devils. Il francese super nel vecchio ruolo

3 min di lettura

Fabrizio Napoli

Fabrizio Napoli

Giornalista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Como rimedia al passo falso di Rotterdam e aggiusta la sua classifica in Champions League con la vittoria per 4-1 sul Manchester United, la più prestigiosa della sua storia: Red Devils dominati al Sinigaglia dai ragazzini di Fabregas, trascinati da un Paz indomabile. La mossa a sorpresa del tecnico lariano è Da Cunha a destra, che da trequartista si aggiunge ai centrocampisti e al 10 per palleggiare in mezzo, mandando costantemente a vuoto lo sconclusionato pressing degli inglesi. L’1-0 però è frutto della classe di Paz, che alla prima palla in area fulmina Lammens con un sinistro a giro da urlo (2’): il disastroso Maguire sta a guardare.

La squadra di Carrick ci capisce poco, soffocata dalla pressione guidata in maniera egregia da Perrone, e chiude i primi 45’ col 36% di possesso palla e una sensazione di inferiorità manifesta: il Como domina ma non affonda il colpo per il raddoppio, mancato da un Douvikas comunque positivo. Il greco si riscatta alla prima occasione nella ripresa (49’), sfruttando l’assist di Paz innescato ancora dal duo Da Cunha-Baturina. Il Sinigaglia si infiamma e va in estasi al 57’, quando Paz scarta il regalo di Baleba e firma il 3-0. Lo United si scioglie e i lariani dilagano con Ramon (76′), poi Zirkzee – entrato nella ripresa – alleggerisce il passivo nei minuti di recupero: il 4-1 finale vale la seconda vittoria in Champions League del Como.

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I Top & Flop del Como

Da Cunha 8 - Il ritorno all’antico, a destra nel tridente di trequartisti di Fabregas, dimostra che i grandi giocatori possono brillare in qualunque zona del campo: i suoi movimenti a ricevere palla in mezzo mandano a vuoto il pressing disordinato dello United, la tecnica fa il resto. È l’innesco del potenziale offensivo del Como, nella ripresa sfiora un gol che sarebbe meritatissimo.  

Douvikas 7 - In perpetuo movimento, disordina la linea dello United ma nel primo tempo si mangia il gol del raddoppio. Rimedia nella ripresa su assist verticale di Paz: un solo tocco ed è 2-0.  

Baturina 7 - Come Da Cunha, favorisce la costruzione muovendosi per ricevere palla alle spalle del double pivote dello United. Encomiabile il sacrificio in fase passiva, gli manca un po’ di lucidità negli ultimi 20 metri, ma entra nell’azione del raddoppio.  

Perrone 7 - Maestro di pressing e di palleggio, insieme al compare Milla fa un sol boccone del centrocampo di Carrick. 

Ramon 7 - Leader difensivo dei lariani, partecipa alla festa col tap-in del 4-0. 

Kempf 7 - Sulla carta è il meno tecnico tra i titolari del Como, compensa con un’aggressività che cancella Bruno Fernandes dalla partita. Fabregas può dormire sonni tranquilli in attesa del recupero di Chalobah. 

Valle 6,5 - Tanta corsa e poca precisione nel primo tempo. Nella ripresa tiene alto il ritmo e indovina anche le scelte, compresa quella che avvia l’azione del 4-0. 

I Top & Flop del Manchester United

Zirkzee 6 - Puro garbage time per l'ex Bologna, che però lo sfrutta per segnare il primo gol stagionale.

Mbeumo 5 - L’unico a lottare in uno United senza capo né coda.

Tielemans 4,5 - Soffocato dalla pressione dei mediani di Fabregas, dovrebbe dare qualità ma non la vede mai. 

Bruno Fernandes 4 - Fagocitato da Ramon e Kempf, condivide il voto basso con Carrick che lo schiera da falso nove. 

Maguire 4 - Forse non conosce Paz, gli lascia prendere la mira ed infilare la palla in rete a un passo dal palo: impreparato. Come De Ligt, viene portato a spasso da Douvikas e naufraga nella ripresa.  

Baleba 4 - Entra dopo l’intervallo per un Andrey Santos in confusione, in meno di 20’ colleziona un giallo e l’erroraccio che manda in porta Paz per il 3-0, poi rischia per due volte la seconda ammonizione.  

Il migliore in campo: Paz

Paz 9 - Si carica dopo la magia alla prima palla toccata nella metà campo avversaria, col suo repertorio di finte fa ammattire i giocatori di Carrick che non lo prendono mai: inafferrabile. L’assist per Douvikas è una giocata elementare per un 10 del suo livello, esattamente come il gol su regalo di Baleba.

Il giudizio sull'arbitro

Jablonski 6,5 - Il tedesco lascia giocare e indovina tutte le scelte, gestendo con coerenza anche i cartellini.

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