Pagelle Como-Manchester United 4-1: Paz inafferrabile (9), Da Cunha grande anche da trequartista (8), Maguire impreparato (5)

Con due gol e un assist l’argentino è la stella più brillante della squadra di Fabregas, che domina con tecnica e organizzazione i Red Devils. Il francese super nel vecchio ruolo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Como rimedia al passo falso di Rotterdam e aggiusta la sua classifica in Champions League con la vittoria per 4-1 sul Manchester United, la più prestigiosa della sua storia: Red Devils dominati al Sinigaglia dai ragazzini di Fabregas, trascinati da un Paz indomabile. La mossa a sorpresa del tecnico lariano è Da Cunha a destra, che da trequartista si aggiunge ai centrocampisti e al 10 per palleggiare in mezzo, mandando costantemente a vuoto lo sconclusionato pressing degli inglesi. L’1-0 però è frutto della classe di Paz, che alla prima palla in area fulmina Lammens con un sinistro a giro da urlo (2’): il disastroso Maguire sta a guardare.

La squadra di Carrick ci capisce poco, soffocata dalla pressione guidata in maniera egregia da Perrone, e chiude i primi 45’ col 36% di possesso palla e una sensazione di inferiorità manifesta: il Como domina ma non affonda il colpo per il raddoppio, mancato da un Douvikas comunque positivo. Il greco si riscatta alla prima occasione nella ripresa (49’), sfruttando l’assist di Paz innescato ancora dal duo Da Cunha-Baturina. Il Sinigaglia si infiamma e va in estasi al 57’, quando Paz scarta il regalo di Baleba e firma il 3-0. Lo United si scioglie e i lariani dilagano con Ramon (76′), poi Zirkzee – entrato nella ripresa – alleggerisce il passivo nei minuti di recupero: il 4-1 finale vale la seconda vittoria in Champions League del Como.