Il tecnico spagnolo ha dimostrato la sua visione, la qualità e l'efficacia di un gioco che ha portato i lariani a occupare la posizione più alta in classifica tra le italiane

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Cesc Fabregas sente la competizione come nessuno, in Champions. Forse come neanche Antonio Conte, che dopo la disfatta di Michael Carrick e del Manchester Utd si avvicina a essere il candidato numero 1 alla panchina di una squadra tormentata da un male interiore senza cura. Schiacciata dal Como, la formazione più riuscita grazie al motore Nico Paz tra le italiane e, non a caso, quella che occupa la posizione più alta in classifica. Merito della mentalità, anche, che Fabregas ha portato sulle rive del lago e che si declina nei suoi discorsi, nelle sue arringhe più che conferenze. Personaggio tra i suoi giocatori, anche contro il Manchester Utd ha dimostrato una lettera della partita straordinaria.

La visione di Fabregas, Como formato Champions

Falcidiato dalle assenze, il Manchester Utd (vicino l’arrivo di Conte?) era irriconoscibile sebbene fosse partito con uno slancio ad appena pochi secondi dal via, che potevano lasciar intendere altro. Invece, la rete di impressionante bellezza agonistica di Nico Paz ha stroncato ogni iniziativa, ha innescato una macchina micidiale gettando in totale confusione gli inglesi privi del riferimento che invece Fabregas ha indicato nell’argentino in grandissima serata.

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Mentre la lettura di Fabregas è risultata coerente, quella di Carrick col senno di poi appare presuntuosa per la trasferta del “Sinigaglia“.

ANSA

Fabregas in conferenza stampa: ho detto io di fermarsi

Quando Cesc, in conferenza stampa, ha affermato di aver detto ai suoi di fermarsi intendeva non umiliare gli avversari, dopo quel 4-0 eloquente. Il gol casuale, quasi di Zirkzee era quasi un gesto imprevisto, accidentale. La goleada lariana vale una conseguenza dell’impostazione e dello studio fatto, di quella preparazione assente negli undici dall’altra metà del campo.

Quindi apre sì Nico Paz, con un delizioso sinistro a giro. Poi l’argentino è si inventato l’assist per Douvikas, firma anche la doppietta e al 76′ l’incornata di Ramon su palla arrivata dal neoentrato Kaiki.

La classifica premia il Como

Prima rete in Champions, da incorniciare in una sfida stratosferica. Como a 6 punti, prima delle italiane e realtà europea per merito di Fabregas e del coraggio di puntare sui giovani favolosi della sua rosa.

Nico Paz tra tutti anche se non solo, vanta una mentalità internazionale, da Champions memore della lezione iniziale. Chissà cosa avrebbe potuto fare all’Inter e se anche il Real Madrid non abbia qualche ripensamento…