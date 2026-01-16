Como-Milan, l'accusa di Adani dopo il successo rossonero scatena la polemica

L'ex difensore analizza la gara Como-Milan: promuove solo due rossoneri, boccia il gioco di Allegri e spiega i punti di forza di Fabregas.

Lele Adani scatenato a ‘Viva El Futobol’. Dai complimenti a Fabregas alle critiche ad Allegri: secondo l’ex difensore c’è solo un allenatore che ha dominato la sfida Como-Milan. Il punto di Adani, l’analisi della gara e l’accusa al tecnico rossonero.

I complimenti a Fabregas nonostante la sconfitta

Gioco straordinario per il Como, poca qualità di costruzione per i rossoneri. Lele Adani analizza la sfida Como-Milan: “Ringrazio veramente il Como, ringrazio Fabregas, ringrazio questo calcio che in Italia è merce rara, ringrazio il percorso di una società fresca, giovane, con un allenatore illuminato, che ottiene esattamente ciò che ha preparato, dominare e vivere 90 minuti in una metà campo, mettendo praticamente alle corde tutta la partita il Milan, nascondendo il pallone alla seconda squadra più titolata al mondo dopo il Real Madrid. Il Milan è la seconda squadra più titolata al mondo dopo il Real Madrid e il Como non le ha fatto vedere la palla per 90 minuti.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lele Adani aggiunge poi su Fabregas: “Mi auguro che Fabregas rimanga in Italia per tanto tempo, con la sua comunicazione, con la sua preparazione al lavoro, con le sue idee, con la sua metodologia, con un posto così anticonformista che fa provare imbarazzo a tante squadre e realtà, la cultura del lavoro, con l’evoluzione. E quindi io lo ringrazio. Questo per giustificare un sentimento, cioè il sentimento di chi ama il calcio e trasferisce con correttezza, libertà e rispetto ciò che vede. E trasferendolo, in maniera ovviamente libera e onesta, il passaggio successivo è il ringraziamento: io non posso non ringraziare quello che ho visto stasera“.

I protagonisti rossoneri secondo Adani

18 tiri totali del Como contro 7 dei rossoneri. 68% di possesso palla per Fabregas e solo 32% per la squadra di Allegri. Ma chi si è distinto nel Milan nella vittoria a Como? Spiega Adani: “Faccio i complimenti a Rabiot, un giocatore straordinario, un centrocampista che ha una corsa, un tempo di gioco, un’eleganza, una performance nelle due fasi, un atteggiamento tattico di sapere dove stare e nel trasformare poi l’azione.

Adani, infine, promuove un altro rossonero: “Faccio poi i complimenti a Maignan, perché fa cose che vanno oltre lo straordinario. Questa partita è finita diversamente e doveva finire con quattro gol di divario in favore del Como sul merito. Ci sono quattro gol di differenza tra le due squadre, ma alla fine ci sono stati due gol di differenza in favore dell’altra squadra ed è per merito di due giocatori: Rabiot e Maignan. Maignan è tornato top.

La critica di Adani

A quel punto, Lele Adani ha analizzato il gioco di Allegri e ha riservato alcune critiche al tecnico rossonero: “La partita perfetta di Allegri era il derby, ma qua chi deve guardare a una partita quasi perfetta tranne il risultato è Fabregas. Allegri non può dire che questa è la partita perfetta. Allegri può dire che a Como ha avuto il risultato perfetto, ma di perfetto questa partita del Milan non ha niente. Qua non c’è stato niente di quello che spesso facciamo notare sulle partite perfette di chi lascia il pallino e poi riparte perché tanto sa che se resiste poi fa gol.”

E ancora aggiunge Adani: “A Como il Milan ha superato la metà campo 3 volte e in area è entrato 2 volte, perché il terzo gol di Rabiot è da fuori area. Qua non c’è partita perfetta, qua c’è una delle più grandi ingiustizie che ci sono state in questo campionato! Poi il Milan continua il proprio percorso e si prende tre punti.”

E infine chiude l’ex difensore: “Una squadra ha dominato per 90 minuti, l’altra ha portato a casa i 3 punti.”

I tifosi rossoneri difendono Allegri

Adani torna ad attaccare il gioco di Allegri che però ai tifosi rossoneri va più che bene: “Gente come voi sta spappolando il cervello alla gente. Avete parlato di demerito di Ancelotti nella proposta e il tuo socio analfabeta addirittura di culo. Arriva l’osannato giochista Xabi Alonso e viene esonerato a gennaio dopo le umiliazioni nei vari Clasico. Avranno sicuramente giocato meglio ma i 3 punti mi piacciono di più.”

E ancora: “Spiegate al comico che il Milan è la seconda squadra più titolata al mondo perché ha i titoli e i titoli si vincono se al 90° minuto il risultato sul tabellone è a tuo favore.”

C’è poi chi provoca Adani: “Il Milan ha fatto 3 gol, il Como 1. Il Milan é secondo, il Como sesto. É il primo caso di dominazione al contrario.”

Non si placano gli animi sul web: “Allora ci sei, eravamo preoccupati. Tutto sto tempo non ti è bastato per evitare di esprimere la tua solita irritante , inutile presunzione. Hai addirittura tirato fuori i titoli del Milan per esaltare una squadra che, Fabregas dixit, ha fatto 700 passaggi e ha preso tre pappine…”

C’è chi aggiunge: “È proprio questo che ti manda ai pazzi, il dominio, il fare calscio le occasioni e poi alla fine arrampicarsi sui vetri. Continua a stravolgere questo gioco con la tua filosofia insulsa, noi siamo semplicemente tifosi e godiamo unicamente quando si vince, anche subendo ma colpendo al momento opportuno. Noi siamo fieramente “risultatisti” e le tue teorie fantasiose, non ci faranno cambiare idea Mai.”

E infine c’è chi spiega: “Se non chiudi le partite le perdi poi vai in vantaggio e ti devi chiudere col milan che gioca di contropiede. Ha sofferto e perso punti con cremonese Pisa, Parma, Genoa e fiorentina che si sono chiuse e ripartiamo se difendi a centrocampo alto prendi contropiede… Leao, Rabiot ecc.”

Clicca qui per le ultime news sul Milan