Como-Milan, tifosi rossoneri furiosi: “E’ un agguato”. La designazione di Di Paolo scatena il caos: i precedenti clamorosi

La scelta dell’AIA per il match contro la squadra di Fabregas scatena le proteste dei tifosi del Milan: Di Paolo criticato per la mancata concessione del rigore su Fullkrug nel match col Genoa

Polemiche arbitrali dopo le partite e ora anche prima. Il match tra Como e Milan si carica di tensione già alla vigilia visto che a seguire la gara sui monitor del Var ci sarà l’arbitro Aleandro Di Paolo, che ha fatto infuriare i tifosi rossoneri dopo la mancata concessione del rigore per fallo su Fullkrug contro il Genoa.

Como-Milan: la scelta che fa discutere

Tempo di recuperi per la serie A, si torna in campo per le gare che sono state rinviate a causa della Supercoppa. E quando ci sono di mezzo Milan e Como (anche se in questo caso sono i lariani a ospitare) c’è sempre una polemica di mezzo. Stavolta però non c’entra la scelta di Perth come possibile sede per ospitare il match, ma la decisione dell’AIA di puntare su Aleandro Di Paolo come AVAR. Eh sì, perché in tempo di tecnologia anche chi siede davanti agli schermi è diventato un protagonista seppure invisibile. Il fischietto abruzzese aiuterà l’arbitro in campo che sarà il napoletano Guida (e anche qui non mancano le discussioni) e Doveri che sarà il VAR.

I due precedenti della discordia

Il Milan vuole puntare decisamente allo scudetto e nonostante le parole di cautela di Massimiliano Allegri, i tifosi ci credono eccome. Ma in questi mesi di campionato, il tema arbitrale resta all’ordine del giorno quasi come punto chiave della lotta per il tricolore. La scelta di Di Paolo però ha scatenato subito malumori tra i tifosi per due episodi molto controversi avvenuti in questa stagione. Il primo è avvenuto a San Siro quando il Var richiama l’arbitro per rivedere un eventuale tocco di mano di Pavlovic. L’arbitro Giuseppe Collu dopo una lunga revisione prende una decisione che ha scontentato tutti, con un calcio di punizione assegnato ai rossoneri. Ma l’episodio che maggiormente preoccupa i fan del Diavolo è avvenuto solo qualche giorno fa quando nel corso del match con il Genoa non è stata concessa la massima punizione per un pestone ai danni di Fullkrug con proprio Di Paolo al Var.

La rabbia dei social rossoneri

L’annunci delle designazioni per i recuperi dei match di serie A ha scatenato un’ondata di indignazione tra i tifosi rossoneri che si sono riversati sui social per esprimere la loro frustrazione: “Sembra una barzelletta ma non lo è – scrive la pagina Milan Memories – All’Avar ancora di Paolo, al Var Doveri e dulcis in fundo arbitro sarà Guida quello dello sgambetto a Saelemaekers. Per me è un agguato”. E in tanti sembrano pensarla allo stesso modo: “Di Paolo al Var non è neanche accanimento, è proprio cattiveria”, commenta Gabardino e ancora: “Se qualcuno si stupisce che sia stato designato Di Paolo dopo quello che è successo con il Genoa vuol dire che non ha ancora capito come funziona la Marotta League”.