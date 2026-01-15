Como-Milan, le formazioni ufficiali: Nkunku, Pulisic, Füllkrug, le scelte di Allegri

Il tecnico intenzionato a rivoluzionare la squadra vista a Firenze a partire dall’attacco: il francese farà coppia con Leao, l’americano e il tedesco partiranno dalla panchina

Massimiliano Allegri è pronto a cambiare volto al Milan: nelle formazioni ufficiali dei rossoneri a Como cambiano tutti i reparti rispetto alla partita con la Fiorentina di domenica scorsa. In attacco Nkunku dovrebbe essere preferito a Pulisic come partner per Leao, a centrocampo torna Modric dal 1’.

Como-Milan, le formazioni ufficiali

Il Milan ritrova gran parte della sua squadra base per la partita di stasera in casa del Como: nelle formazioni ufficiali dovrebbe tornare il trio preferito da Massimiliano Allegri per il proprio centrocampo, con Modric in mezzo a Fofana e Rabiot, anche se il primo resta in ballottaggio con Loftus-Cheek. Cambia anche la corsia sinistra, con Bartesaghi che riprende il suo posto a scapito di Estupiñan; Saelemaekers, invece, è confermato a destra. In difesa, a causa dell’assenza dell’infortunato Pavlovic, seconda da titolare di fila per De Winter, che però scala sul centro-sinistra lasciando Tomori alla destra di Gabbia.

Le scelte su Pulisic e Nkunku

Rispetto alla partita con la Fiorentina Allegri pare intenzionato a cambiare anche la coppia d’attacco: nonostante l’infortunio al piede Füllkrug è stato convocato, ma partirà dalla panchina, così come Pulisic; contro il Como, dunque, Allegri dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Leao e Nkunku.

Como, Fabregas fa turnover

Il Como, che deve fare a meno degli infortunati Cavlina, Diao, Morata, Goldaniga e Addai, dovrebbe fare turnover in difesa rispetto alla gara pareggiata sabato contro il Bologna. Fabregas sembra intenzionato a cambiare tre quarti della linea difensiva, inserendo Smolcic e Valle sulle fasce al posto di Van der Brempt e Moreno, oltre a Ramon al posto di Kempf come partner di Diego Carlos al centro. Sulla mediana Perrone farà coppia con uno tra Da Cunha e Caqueret, mentre non dovrebbe cambiare la linea dei tre suggeritori alle spalle di Douvikas, con Vojvoda a destra, Nico Paz in mezzo e Jesus Rodriguez a sinistra.

Como-Milan: le formazioni ufficiali

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, D. Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.