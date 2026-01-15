Como–Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como–Milan è un big match della 16a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como giovedì 15 gennaio 2026 alle 20.45. I lariani sono 6° con 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 27 gol fatti, 13 subiti), rossoneri 2° a quota 40 (11 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta; 30 reti segnate, 15 incassate). Sfida ad alta quota tra una matricola terribilmente solida in casa e una big in corsa per la vetta: equilibrio e dettagli potrebbero pesare più dei numeri.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Como–Milan
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Como e Milan
Probabili formazioni
Si va verso un 4-2-3-1 per Como: davanti a Butez linea a quattro da destra con Van der Brempt, Santos Silva, Kempf e Moreno; in mediana Perrone e da Cunha dovrebbero garantire equilibrio, mentre sulla trequarti Vojvoda, Paz e Rodríguez agiranno alle spalle di Douvikas. Qualche dubbio sulle corsie: non è esclusa l’opzione Ramón a sinistra o minuti per Valle. Per Milan si profila un 3-5-2: con Maignan tra i pali, dietro potrebbero partire De Winter, Gabbia e Bartesaghi; a tutta fascia Saelemaekers e Estupiñán, in mezzo Fofana, Ricci, Jashari. Davanti coppia mobile Nkunku–Pulisic, ma attenzione alle carte Leão e Rabiot dalla panchina. Al momento nessuno squalificato certo, ma le ultime verifiche potrebbero incidere.
- Como: Butez; Van der Brempt, Santos Silva, Kempf, Moreno; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodríguez; Douvikas V:Sport
- Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Jashari, Estupiñán; Nkunku, Pulisic V:Sport
Gli indisponibili
Capitolo assenze: Como perde pezzi tra attacco e retroguardia, con stop che potrebbero ridurre le rotazioni sugli esterni; Milan gestisce acciacchi tra mediana e prima linea. Le condizioni saranno monitorate fino alla rifinitura, ma i tempi di recupero suggeriscono prudenza: difficile forzare chi non è al meglio. Possibile convocazione solo simbolica per chi è più vicino al rientro.
- Como: Morata (infortunio all’inguine), Goldaniga (infortunio al tallone), Addai (problema ai muscoli posteriori della coscia), Diao (problema ai muscoli posteriori della coscia)
- Milan: Loftus-Cheek (infortunio muscolare), Giménez (infortunio alla caviglia), Pavlovic (trauma cranico)
Le ultime partite giocate
Como brillante e concreto: tre vittorie nelle ultime cinque e continuità difensiva. Il Milan alterna pareggi e successi, con tenuta alta e punti pesanti in trasferta. Due squadre in fiducia, con finali spesso vibranti.
|Como
|ko
|ok
|ok
|ok
|x
|Milan
|x
|ok
|ok
|x
|x
Nelle ultime 5 di campionato il Como ha raccolto 10 punti, il Milan 9. Dettaglio risultati:
- Como
Roma–Como 1-0; Lecce–Como 0-3; Como–Udinese 1-0; Pisa–Como 0-3; Como–Bologna 1-1
- Milan
Milan–Sassuolo 2-2; Milan–Verona 3-0; Cagliari–Milan 0-1; Milan–Genoa 1-1; Fiorentina–Milan 1-1
L’arbitro di Como–Milan
Como–Milan sarà diretta da Guida. Assistenti Lo Cicero – Yoshikawa; IV Pairetto; VAR Doveri; AVAR Di Paolo. In questa Serie A 2025-26 Marco Guida ha arbitrato 9 gare: 6 rigori concessi, 37 ammonizioni, nessun rosso, media di 4,1 gialli a partita e 6,6 falli per cartellino.
Informazioni interessanti
Tradizione dalla parte del Milan, imbattuto da 13 incroci di Serie A contro il Como e a caccia di una striscia storica di successi consecutivi. Al Sinigaglia, però, i lariani sono fortino: ancora senza sconfitte interne e con difesa ermetica. Attenzione agli ultimi minuti: entrambe segnano spesso nel finale, con i rossoneri che hanno fatto punti proprio oltre il 90′. Tra i singoli, spiccano forma e incisività: Nkunku in crescita per gli ospiti; in casa rifiniture pesanti di Paz e Rodríguez. I precedenti raccontano di equilibrio in Lombardia, ma l’inerzia recente premia i rossoneri. Ritmi e transizioni nell’ultima mezz’ora potrebbero decidere una gara che promette intensità e dettagli decisivi sulle palle inattive e sulle corsie.
- Il Milan è imbattuto da 13 sfide di Serie A contro il Como (8V, 5N), con parziale complessivo 22-6.
- I rossoneri hanno vinto le ultime quattro contro i lariani in A: cercano la quinta di fila, mai riuscita prima nel massimo campionato.
- Al Sinigaglia il Milan ha perso solo 2 volte su 13 visite in A (6V, 5N), imponendosi nelle due più recenti.
- Il Como è imbattuto in casa in questa Serie A: 5 vittorie e 4 pareggi, mai più di un gol incassato a partita interna.
- Start dominante dei rossoneri: dopo 19 gare solo 1 ko, un andamento da annate storiche del club.
- Punti pesanti nel finale: il Milan è tra le squadre che segnano di più dopo l’85′, spesso determinante.
- Finali caldi anche per il Como: 8 gol nell’ultimo quarto d’ora, con grande spinta dall’ora di gioco in avanti.
- Faro l’arco creativo lariano: Paz e Rodríguez sono già a quota 6 assist, record condiviso in squadra.
- Baturina incisivo dalla panchina: 2 reti oltre l’85′, impatto notevole nei finali.
- Nkunku in striscia: 3 gol e 1 assist nelle ultime 3 di A, produzione raddoppiata rispetto all’inizio.
Le statistiche stagionali di Como e Milan
Dati alla mano: possesso più alto per il Como (60,4%) contro il 51,8% del Milan; rossoneri leggermente avanti nei gol fatti (30 a 27), lariani più ermetici (13 subiti contro 15). Tiri nello specchio quasi identici (93 Como, 91 Milan), precisione al tiro simile (46,7% vs 45,7%). Disciplina: Como più ‘nervoso’ (45 gialli, 2 rossi) rispetto ai 31 gialli e 1 rosso del Milan. Clean sheet: 9 a testa.
Singoli: per il Como i migliori marcatori sono Douvikas e Paz (6), top assist Paz e Rodríguez (6). Per il Milan guida Pulisic (8) davanti a Leão (7), miglior assist-man Rabiot (3). Cartellini: nel Como spiccano Perrone e Smolčić (6 gialli); nel Milan il più ammonito è Tomori (4). Clean sheet portieri: Butez 9, Maignan 7.
|Como
|Milan
|Partite giocate
|19
|19
|Vittorie
|9
|11
|Pareggi
|7
|7
|Sconfitte
|3
|1
|Gol fatti
|27
|30
|Gol subiti
|13
|15
|Possesso palla (%)
|60,4
|51,8
|Tiri nello specchio
|93
|91
|Precisione al tiro (%)
|46,7
|45,7
|Ammonizioni
|45
|31
|Espulsioni
|2
|1
|Clean sheet
|9
|9
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.