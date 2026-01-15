Como–Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como–Milan di Serie A 2025-26, 16a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Como–Milan è un big match della 16a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como giovedì 15 gennaio 2026 alle 20.45. I lariani sono 6° con 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 27 gol fatti, 13 subiti), rossoneri 2° a quota 40 (11 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta; 30 reti segnate, 15 incassate). Sfida ad alta quota tra una matricola terribilmente solida in casa e una big in corsa per la vetta: equilibrio e dettagli potrebbero pesare più dei numeri.

Probabili formazioni

Si va verso un 4-2-3-1 per Como: davanti a Butez linea a quattro da destra con Van der Brempt, Santos Silva, Kempf e Moreno; in mediana Perrone e da Cunha dovrebbero garantire equilibrio, mentre sulla trequarti Vojvoda, Paz e Rodríguez agiranno alle spalle di Douvikas. Qualche dubbio sulle corsie: non è esclusa l’opzione Ramón a sinistra o minuti per Valle. Per Milan si profila un 3-5-2: con Maignan tra i pali, dietro potrebbero partire De Winter, Gabbia e Bartesaghi; a tutta fascia Saelemaekers e Estupiñán, in mezzo Fofana, Ricci, Jashari. Davanti coppia mobile Nkunku–Pulisic, ma attenzione alle carte Leão e Rabiot dalla panchina. Al momento nessuno squalificato certo, ma le ultime verifiche potrebbero incidere.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: Como perde pezzi tra attacco e retroguardia, con stop che potrebbero ridurre le rotazioni sugli esterni; Milan gestisce acciacchi tra mediana e prima linea. Le condizioni saranno monitorate fino alla rifinitura, ma i tempi di recupero suggeriscono prudenza: difficile forzare chi non è al meglio. Possibile convocazione solo simbolica per chi è più vicino al rientro.

Le ultime partite giocate

Como brillante e concreto: tre vittorie nelle ultime cinque e continuità difensiva. Il Milan alterna pareggi e successi, con tenuta alta e punti pesanti in trasferta. Due squadre in fiducia, con finali spesso vibranti.

Nelle ultime 5 di campionato il Como ha raccolto 10 punti, il Milan 9. Dettaglio risultati:

Como

Roma–Como 1-0; Lecce–Como 0-3; Como–Udinese 1-0; Pisa–Como 0-3; Como–Bologna 1-1

Milan

Milan–Sassuolo 2-2; Milan–Verona 3-0; Cagliari–Milan 0-1; Milan–Genoa 1-1; Fiorentina–Milan 1-1

L’arbitro di Como–Milan

Como–Milan sarà diretta da Guida. Assistenti Lo Cicero – Yoshikawa; IV Pairetto; VAR Doveri; AVAR Di Paolo. In questa Serie A 2025-26 Marco Guida ha arbitrato 9 gare: 6 rigori concessi, 37 ammonizioni, nessun rosso, media di 4,1 gialli a partita e 6,6 falli per cartellino.

Informazioni interessanti

Tradizione dalla parte del Milan, imbattuto da 13 incroci di Serie A contro il Como e a caccia di una striscia storica di successi consecutivi. Al Sinigaglia, però, i lariani sono fortino: ancora senza sconfitte interne e con difesa ermetica. Attenzione agli ultimi minuti: entrambe segnano spesso nel finale, con i rossoneri che hanno fatto punti proprio oltre il 90′. Tra i singoli, spiccano forma e incisività: Nkunku in crescita per gli ospiti; in casa rifiniture pesanti di Paz e Rodríguez. I precedenti raccontano di equilibrio in Lombardia, ma l’inerzia recente premia i rossoneri. Ritmi e transizioni nell’ultima mezz’ora potrebbero decidere una gara che promette intensità e dettagli decisivi sulle palle inattive e sulle corsie.

Le statistiche stagionali di Como e Milan

Dati alla mano: possesso più alto per il Como (60,4%) contro il 51,8% del Milan; rossoneri leggermente avanti nei gol fatti (30 a 27), lariani più ermetici (13 subiti contro 15). Tiri nello specchio quasi identici (93 Como, 91 Milan), precisione al tiro simile (46,7% vs 45,7%). Disciplina: Como più ‘nervoso’ (45 gialli, 2 rossi) rispetto ai 31 gialli e 1 rosso del Milan. Clean sheet: 9 a testa.

Singoli: per il Como i migliori marcatori sono Douvikas e Paz (6), top assist Paz e Rodríguez (6). Per il Milan guida Pulisic (8) davanti a Leão (7), miglior assist-man Rabiot (3). Cartellini: nel Como spiccano Perrone e Smolčić (6 gialli); nel Milan il più ammonito è Tomori (4). Clean sheet portieri: Butez 9, Maignan 7.

Como Milan Partite giocate 19 19 Vittorie 9 11 Pareggi 7 7 Sconfitte 3 1 Gol fatti 27 30 Gol subiti 13 15 Possesso palla (%) 60,4 51,8 Tiri nello specchio 93 91 Precisione al tiro (%) 46,7 45,7 Ammonizioni 45 31 Espulsioni 2 1 Clean sheet 9 9

FAQ Quando si gioca Como–Milan e a che ora inizia? Como–Milan si gioca giovedì 15 gennaio 2026 con fischio d’inizio alle ore 20:45. Dove si gioca Como–Milan? La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como–Milan? L’arbitro designato è Marco Guida, con assistenti Lo Cicero e Yoshikawa; IV uomo Pairetto; VAR Doveri; AVAR Di Paolo.