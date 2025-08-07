Como, Morata è avvisato: Fabregas ha già trovato un super bomber, ecco chi è Ivan Azon, la sorpresa dell'estate

Il Galasataray sblocca il trasferimento di Alvaro, ma l'ex attaccante di Juventus e Milan non è sicuro del posto a causa dell'exploit del connazionale Azon

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il mercato del Como continua a riservare scintille. Ormai sembra solo questione di tempo, forse di ore, e poi anche Alvaro Morata si unirà alla truppa agli ordini di Fabregas che proverà a conquistare l’Europa. Lo spagnolo, però, dovrà fare i conti col più giovane connazionale Ivan Azon, esploso a suon di gol durante il precampionato. Altro che prestito al Valencia: l’ex Real Saragozza non si muoverà dal lago e ha nel mirino pure una maglia da titolare.

Como, Morata sempre più vicino: il punto

Le ultime indiscrezioni di mercato danno Morata a un passo dal Como. Alla fine il Galatasaray ha ceduto (anche perché ha pur sempre investito 75 milioni per Osimhen e in rosa c’è pure Icardi): grazie ai 5 milioni che assicurerà il club lariano, porrà fine al prestito dal Milan in scadenza a gennaio, consentendo così all’ex Juventus di far ritorno in Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come rivelato su X dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il 32enne madrileno approderà alla corte di Fabregas in prestito con obbligo di riscatto dai rossoneri.

Alvaro titolare? Non è detto: occhio ad Azon

No, Azon non è uno dei tanti volti nuovi approdati al Sinigaglia in questa movimentata estate. In realtà Ivan, classe 2002 e una vita alla Real Saragozza con cui ha collezionato 25 gol in 144 presenze tra il 2020 e il 2025, ha fatto capolino in Serie A lo scorso febbraio, senza tuttavia mai scendere in campo a causa di una serie di guai fisici che gli hanno impedito di mostrare tutto il suo talento.

Esploso, invece, nell’arco di questa preseason che lo ha visto protagonista inaspettato. Già, da attaccante con la valigia direzione Valencia a bomber di quel calcio vissuto sotto l’ombrellone al quale sono i meno attenti non danno troppa importanza. Azon ha timbrato il cartellino con impressionante regolarità, decidendo pure l’ultima amichevole da ‘far west’ col Betis al minuto 92. In precedenza era andato a bersaglio anche con l’Al Ahli e due volte con il Lille. Insomma, Morata è avvisato: lì davanti il posto fisso non esiste. Ed è tutto da conquistare.

Chi è Ivan Azon, bomber a sorpresa di Fabregas

Ventidue anni, dieci in meno di Morata. Centottantadue centimetri, 7 in meno del più esperto connazionale. Cresciuto nel settore giovanile del Real Saragozza, ha debuttato tra i professionisti all’età di 17 anni, a conferma di qualità che erano evidenti. Pur non essendo altissimo, Azon è dotato di forza fisica, tecnica ed è anche molto mobile: il prototipo dell’attaccante moderno, per intenderci.

Ex nazionale under 21 spagnolo, quando in panchina sedeva l’attuale ct della Roja Luis De la Fuente, ha stregato il Como grazie alle ottime prestazione fornite in Segunda Division con la maglia della sua squadra del cuore. Finora gli è mancato il killer instinct: chissà che non lo abbia trovato questa estate.