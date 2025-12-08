Como, Morata confessa: "Mi riprenderò e mi rialzerò". Alice non nega la rottura

Il bomber dovrà rimanere a lungo fermo dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter, l'influencer veneta replica piccata a un commento sui social

Oggi probabilmente conoscerà l’esatta entità dell’infortunio muscolare riportato contro l’Inter domenica ma Alvaro Morata sa già che dovrà rimanere a lungo fermo. Anche se non dovesse esserci lesione si parla di un minimo di un mese di stop per il bomber che proprio non sta avendo gioie nella sua avventura al Como. E’ lo stesso giocatore ad uscire allo scoperto sui social.

Il post di Morata

Scrive su Instagram Morata: “Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa. E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile… per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente. Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno”.

Il sostegno dei tifosi

Fioccano le reazioni dei tifosi: “Forza Alvaro, c e la farai come sempre, perche sei un grande professionista e un gran Persona. ” e poi: “Dalla tua parte. Sempre”, e anche: “Fuerza hermano“, ma a rendere le giornate dello spagnolo amare è anche la nuova separazione con la moglie Alice Campello di cui si parla da un mesetto.

La posizione di Alice Campello

L’influencer continua a postare sul suo profilo foto da sola o in compagnia di amici e figli: Alvaro non c’è più negli ultimi scatti. La blogger veneta non smentisce la nuova crisi ma ha voluto replicare duramente ad alcuni commenti di un follower. La Campello ha postato alcune foto scattate in Spagna alla festa di matrimonio di una sua cara amica e in tanti hanno voluto sottolineare l’assenza del marito. Quando ha letto il commento “Morata NOT FOUND!!” Alice non ci ha visto più e ha risposto a brutto muso: “A prescindere da tutto… prima di scrivere questo commento inutile… controlla se c’erano partite ieri… e ehi… partita FOUND. Che stiamo bene o stiamo male Morata sarebbe stato not found comunque”.