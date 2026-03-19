Como, morto Hartono, l’uomo della rinascita del club lariano: cosa cambia ora per Fabregas

Insieme al fratello aveva rilevato la proprietà della società nel 2019: i suoi investimenti alla base del sogno della rapida crescita della squadra

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È morto a 86 anni Michael Bambang Hartono, azionista di maggioranza del Como insieme al fratello Robert Budi: l’acquisto del club nel 2019 ha dato via alla rinascita della squadra lariana, attualmente in corsa per un posto in Champions League sotto la guida di Cesc Fabregas.

Como, morto il proprietario Hartono

Il Como piange Michael Bambang Hartono, imprenditore e finanziere indonesiano ma soprattutto proprietario del club lariano insieme al fratello Robert Budi, morto oggi all’età di 87 anni. La notizia è stata lanciata dai media indonesiani, ma poco fa la società lombarda ha pubblicato un breve comunicato per omaggiare Hartono. “La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono – si legge nella nota – . Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto”.

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Se ne va dunque un pezzo importante della storia recente del Como 1907: proprio l’investimento degli Hartono, nel 2019, ha dato il via alla rinascita sportiva della squadra lariana.

Il patrimonio degli Hartono

Con un patrimonio complessivo di oltre 43 miliardi di dollari la famiglia Hartono è la più ricca di Indonesia. Alla base del loro successo la crescita del brand del tabacco Djarum, che ha poi permesso loro di portare avanti fruttuosi investimenti nel mondo finanziario – con la Bank Central Asia, la più grande banca privata indonesiana – dell’elettronica e ovviamente nel settore immobiliare. Nel 2019 l’idea di investire nel calcio italiano, acquisendo il Como, che intanto si avviava alla promozione dalla serie D alla C, dalla Nicastro Group.

La rinascita del club

Il resto, più che storia, è cronaca recente. A Como gli Hartono mettono su un organigramma internazionale, affidando a Mirwan Suwarso il ruolo di presidente, con l’obiettivo di portare il club nel calcio che conta nel più breve tempo possibile. Nel 2021 arriva la promozione in serie B, seguita dai lavori di ammodernamento del Sinigaglia e, nella stagione 2022/23, dall’arrivo come calciatore di Cesc Fabregas, nominato a novembre 2023 tecnico della prima squadra che raggiungerà poi la promozione in A dopo 21 anni.

Cosa cambia per Fabregas

Hartono se ne va mentre il Como è in lotta per la prima partecipazione alla Champions League della sua storia. La scomparsa del patron non dovrebbe portare scossoni al club lariano: la proprietà resta in mano al fratello Robert Budi, mentre le decisioni operative restano in mano al gruppo formato da Suwarso, dal CEO Francesco Terrazzani, al d.s. Carlalberto Ludi e allo stesso Fabregas, che oltre ad essere tecnico è anche azionista di minoranza della società lariana.