Como-Napoli, moviola: scintille Conte-Fabregas: cosa si sono detti. Due rigori negati

La prova dell’arbitro faentino Fabbri al Sinigaglia per l’anticipo della 35esima giornata di A analizzato al microscopio dal talent di Dazn Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha avuto il suo da fare l’arbitro Fabbri al Sinigaglia in Como-Napoli: tanti falli, due rigori reclamati e qualche polemica. Vediamo cosa è successo.

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Como-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 36′ Perrone va a terra dopo una sbracciata di De Bruyne. Per l’arbitro non c’è nulla. Proteste del Como con il centrocampista argentino perde sangue dal naso dopo la botta subita. Al 50′ collisione fortuita in area tra Diao e McTominay con il comasco che va a terra ma non c’è nulla. Al 56′ c’è un fallo da rigore su Hojlund, ben servito da Alisson, sgambetto netto ma è tutto fermo per la posizione di fuorigioco del bomber.

Le proteste dello stadio

Al 67′ Lobotka cade da solo, per Fabbri c’è fallo e insorge il Sinigaglia con Douvikas disperato che si mette le mani nei capelli perché si sarebbe trovato lanciato in solitaria verso la porta azzurra. Al 69′ il primo giallo: ammonito Ramon – che era diffidato e salterà la prossima gara – per fallo evidente su McTominay.

Tensione tra Conte e Fabregas

Al 76′ scintille tra Conte e Fabregas: prima si mandano a quel paese per un fallo non visto, poi il diverbio si accende anche quando il Napoli non butta fuori il pallone con Jesùs Rodriguez a terra, a seguito di un contatto in area tra lo spagnolo e Politano, giudicato non punibile dall’arbitro Fabbri, Fabregas accusa: “Prima Da Cunha l’ha buttata fuori”, Conte replica: “Dai, ha cercato il rigore..”. All’83’ intervento dubbio di Politano in area su Jesus Rodriguez ma Fabbri non fischia. All’89’ ammonito Politano per un fallo tattico.Dopo 5’ di recupero finisce senza reti.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è intervenuto ai microfoni di Dazn l’ex arbitro Luca Marelli che è partito dal mancato giallo a De Bruyne: “Fabbri si è perso un fallo ai danni di Perrone, perché De Bruyne è con la mano aperta. Non c’è volontarietà e quindi l’espulsione. Infrazione chiara, Fabbri in buona posizione ma evidentemente non ha visto la sbracciata”. Sul giallo a Ramon Marelli spiega: “Non è propriamente Spa ma soprattutto imprudenza, ci può stare anche la Spa perchè era un fallo da ultimo uomo su una ripartenza, questo è un caso in cui si può ammonire per l’una o l’altra infrazione”.

Sul rigore chiesto nel finale dal Como ecco il chiarimento: “C’è stato un contatto basso ma è Rodriguez che ha allargato la gamba mentre Politano ha proseguito la sua corsa diretta, giusto non fischiare il rigore”.

Chi è l’arbitro Fabbri

Michael Fabbri, la scelta per Como-Napoli, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene l’anno scorso nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma. Quest’anno aveva diretto finora Cremonese-Udinese, Udinese-Atalanta, Genoa-Verona, Lazio-Bologna e Milan-Verona e Atalanta-Roma prima di Napoli-Parma, dove è stato contestato dagli azzurri. Ultima uscita in Cremonese-Torino.

I precedenti tra le due squadre

Nei 36 precedenti tra le due squadre il Napoli era in vantaggio con 22 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bahri con Perri IV uomo, Di Paolo al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Ramon, Politano.