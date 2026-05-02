Como-Napoli probabili formazioni Fabregas e Conte a trazione offensiva: Douvikas e Hojlund, il peso del gol

Como-Napoli di Serie A 2025-26, 35a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Como–Napoli è una sfida d’alta classifica: un big match della 35a giornata di Serie A 2025-26. Si gioca sabato 2 maggio 2026 alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. I lariani sono 5° con 61 punti in 34 partite (17 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte; 59 gol fatti, 28 subiti), i partenopei 2° a quota 69 (21 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 52 gol segnati, 33 incassati). Una gara che pesa in chiave Europa, tra la solidità del Como e la continuità del Napoli.

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Probabili formazioni di Como-Napoli

A poche ore dal fischio d’inizio, il Como dovrebbe confermare il 4-2-3-1: tra i pali Butez, poi una linea a quattro che potrebbe vedere Smolcic, Ramon, Kempf, Valle. In mezzo, coppia di equilibrio con Perrone e Da Cunha; sulla trequarti, si va verso Diao, Paz, Baturina alle spalle di Douvikas. Alternative di fascia come Vojvoda o Van der Brempt restano opzioni. Nel Napoli, 3-4-2-1 più collaudato: Milinkovic-Savic in porta; dietro, possibile terzetto Olivera, Rrahmani, Buongiorno. Corsie a tutta gamba con Politano e Spinazzola; in regia Lobotka con McTominay da incursore. Sulla trequarti De Bruyne e Santos, riferimento Hojlund. Out per infortunio elementi pesanti come Lukaku, Neres e Vergara nei partenopei, mentre i lariani devono rinunciare a Addai. Possibile qualche rotazione last minute: Mazzocchi e Beukema carte utili, mentre nel Como resta viva la candidatura di Alberto Moreno a gara in corso.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

(4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Santos; Hojlund.

Gli indisponibili di Como-Napoli

Capitolo assenze: il Como perde Addai per una lunga stop, riducendo le rotazioni offensive. Nel Napoli out giocatori di qualità come Lukaku e Neres, oltre a Vergara, fattori che potrebbero incidere sulle scelte in attacco e tra le linee. Al momento non risultano squalificati ufficiali, ma le ultime rifiniture potrebbero suggerire cautele e gestione dei diffidati.

Como – Infortunati: Addai (Rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Addai (Rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno. Napoli – Infortunati: Lukaku (Infortunio all’anca), Neres (Infortunio alla caviglia), Vergara (Infortunio al piede). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Como arriva da un pokerissimo al Pisa e da un punto pesante a Udine, ma ha pagato dazio con Inter e Sassuolo. Il Napoli è ripartito forte con successi su Cagliari e Milan, ha pareggiato a Parma, è inciampato con la Lazio e poi ha travolto la Cremonese. Segnali di solidità per entrambe, con i partenopei leggermente più continui.

Como ok x ko ko ok Napoli ok ok x ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Como ha totalizzato 7 punti, il Napoli ne ha fatti 10. Questo il dettaglio dei risultati:

Como

Como-Pisa 5-0; Udinese-Como 0-0; Como-Inter 3-4; Sassuolo-Como 2-1; Genoa-Como 0-2.

Napoli

Cagliari-Napoli 0-1; Napoli-Milan 1-0; Parma-Napoli 1-1; Napoli-Lazio 0-2; Napoli-Cremonese 4-0.

L’arbitro di Como-Napoli

Dirige Michael Fabbri di Ravenna: in stagione 14 gare, 4 rigori, 58 ammonizioni e 2 espulsioni (media 4,3 gialli a partita). Assistenti Baccini – Bahri; IV Perri. Al VAR Di Paolo, AVAR Di Bello.

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Como e Napoli riapre un solco storico suggestivo: i lariani sono imbattuti nelle ultime due contro i partenopei, mentre al Sinigaglia gli azzurri hanno spesso faticato. La squadra di casa brilla per organizzazione difensiva – clean sheet da primato europeo – e incide nei primi minuti tanto quanto la rivale, che invece spicca per maturità: pochi punti persi in vantaggio e grande capacità di rimonta. Nel 2026 entrambe viaggiano forte a ritmo da vertice, con un Napoli concreto e un Como scintillante in zona gol. La fotografia della vigilia racconta un duello tra strutture tattiche diverse ma complementari: densità e palleggio lariano contro transizioni e qualità tra le linee partenopee. Occhio ai calci piazzati e all’avvio sprint: un dettaglio potrebbe indirizzare la gara. E con uomini come De Bruyne, Politano, Paz e Douvikas in campo, l’estro non mancherà.

Il Como non perde da due incroci di fila col Napoli in A (1V, 1N) e cerca una striscia di tre senza k.o. per la prima volta.

non perde da due incroci di fila col in A (1V, 1N) e cerca una striscia di tre senza k.o. per la prima volta. Al Sinigaglia il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte di Serie A contro il Como (quattro pari e una sconfitta).

ha vinto solo una delle ultime sei trasferte di Serie A contro il (quattro pari e una sconfitta). Dopo il 3-4 con l’ Inter , il Como rischia il secondo k.o. interno consecutivo: otto gol incassati nelle ultime cinque in casa.

, il rischia il secondo k.o. interno consecutivo: otto gol incassati nelle ultime cinque in casa. Nessuno ha più clean sheet del Como quest’anno nei top-5 campionati europei: 16, al livello di Arsenal, Inter e PSG.

quest’anno nei top-5 campionati europei: 16, al livello di Arsenal, e PSG. Nel 2026 solo l’ Inter ha fatto più punti di Napoli (35) e Como (34) in Serie A: ritmo da vertice per entrambe.

ha fatto più punti di (35) e (34) in Serie A: ritmo da vertice per entrambe. Il Napoli ha già nove k.o. esterni stagionali tra tutte le competizioni: doppia cifra possibile come nel 2014/15.

ha già nove k.o. esterni stagionali tra tutte le competizioni: doppia cifra possibile come nel 2014/15. Como e Napoli sono tra le regine dei gol entro il 15’: 11 a testa in campionato, insieme all’ Inter .

e sono tra le regine dei gol entro il 15’: 11 a testa in campionato, insieme all’ . I partenopei hanno perso meno punti da vantaggio (3) e sono tra i migliori per rimonte (13 punti da situazione di svantaggio).

Douvikas e Paz sono a quota 12 reti: cifre da primato moderno per i lariani, vicine ai record storici del club.

e sono a quota 12 reti: cifre da primato moderno per i lariani, vicine ai record storici del club. McTominay ha segnato nelle ultime tre trasferte: è a un passo da un poker consecutivo fuori casa per un centrocampista nell’era dei tre punti.

Le statistiche stagionali di Como e Napoli

Numeri alla mano, il Como segna di più (59) e subisce meno (28) con un possesso più alto (61.0%) e pressing più aggressivo (PPDA 9.2). Il Napoli replica con palleggio di qualità (58.7% di possesso), ottima precisione al tiro (48.50%) e un rendimento esterno in ripresa. I lariani spiccano per 16 clean sheet, i partenopei per solidità gestionale e varietà di soluzioni sulle corsie.

Tra i singoli: nel Como i migliori marcatori sono Paz e Douvikas (12), uomo assist Rodriguez (7). Più ammoniti: Ramon (9) e Smolcic (8); rossi per Ramon e Rodriguez (1). In porta Butez ha firmato 16 clean sheet. Nel Napoli guida i gol Hojlund (10), top assist Politano (5); più gialli Juan Jesus (8), rossi per Mazzocchi e Juan Jesus (1). In porta, 10 clean sheet per Milinkovic-Savic (più 2 per Meret).

Como Napoli Partite giocate 34 34 Vittorie 17 21 Pareggi 10 6 Sconfitte 7 7 Gol fatti 59 52 Gol subiti 28 33 Possesso palla (%) 61.0 58.7 Tiri totali 366 334 Tiri nello specchio 172 162 Precisione tiri (%) 46.99 48.50 Clean sheet 16 12 PPDA 9.2 12.9 Cartellini gialli 73 43 Cartellini rossi 3 2 Capocannoniere Paz 12 Hojlund 10 Top assistman Rodriguez 7 Politano 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Como-Napoli? Sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00. Dove si gioca Como-Napoli? Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l'arbitro di Como-Napoli? Michael Fabbri. Assistenti Baccini–Bahri, IV Perri, VAR Di Paolo, AVAR Di Bello.

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