Como-Napoli probabili formazioni Fabregas e Conte a trazione offensiva: Douvikas e Hojlund, il peso del gol

Como–Napoli è una sfida d’alta classifica: un big match della 35a giornata di Serie A 2025-26. Si gioca sabato 2 maggio 2026 alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. I lariani sono 5° con 61 punti in 34 partite (17 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte; 59 gol fatti, 28 subiti), i partenopei 2° a quota 69 (21 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 52 gol segnati, 33 incassati). Una gara che pesa in chiave Europa, tra la solidità del Como e la continuità del Napoli.
- Probabili formazioni di Como-Napoli
- Gli indisponibili di Como-Napoli
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Como-Napoli
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Como e Napoli
Probabili formazioni di Como-Napoli
A poche ore dal fischio d’inizio, il Como dovrebbe confermare il 4-2-3-1: tra i pali Butez, poi una linea a quattro che potrebbe vedere Smolcic, Ramon, Kempf, Valle. In mezzo, coppia di equilibrio con Perrone e Da Cunha; sulla trequarti, si va verso Diao, Paz, Baturina alle spalle di Douvikas. Alternative di fascia come Vojvoda o Van der Brempt restano opzioni. Nel Napoli, 3-4-2-1 più collaudato: Milinkovic-Savic in porta; dietro, possibile terzetto Olivera, Rrahmani, Buongiorno. Corsie a tutta gamba con Politano e Spinazzola; in regia Lobotka con McTominay da incursore. Sulla trequarti De Bruyne e Santos, riferimento Hojlund. Out per infortunio elementi pesanti come Lukaku, Neres e Vergara nei partenopei, mentre i lariani devono rinunciare a Addai. Possibile qualche rotazione last minute: Mazzocchi e Beukema carte utili, mentre nel Como resta viva la candidatura di Alberto Moreno a gara in corso.
- Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.
- Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Santos; Hojlund.
Gli indisponibili di Como-Napoli
Capitolo assenze: il Como perde Addai per una lunga stop, riducendo le rotazioni offensive. Nel Napoli out giocatori di qualità come Lukaku e Neres, oltre a Vergara, fattori che potrebbero incidere sulle scelte in attacco e tra le linee. Al momento non risultano squalificati ufficiali, ma le ultime rifiniture potrebbero suggerire cautele e gestione dei diffidati.
- Como – Infortunati: Addai (Rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.
- Napoli – Infortunati: Lukaku (Infortunio all’anca), Neres (Infortunio alla caviglia), Vergara (Infortunio al piede). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Il Como arriva da un pokerissimo al Pisa e da un punto pesante a Udine, ma ha pagato dazio con Inter e Sassuolo. Il Napoli è ripartito forte con successi su Cagliari e Milan, ha pareggiato a Parma, è inciampato con la Lazio e poi ha travolto la Cremonese. Segnali di solidità per entrambe, con i partenopei leggermente più continui.
|Como
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|Napoli
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Nelle ultime 5 di campionato il Como ha totalizzato 7 punti, il Napoli ne ha fatti 10. Questo il dettaglio dei risultati:
- Como
Como-Pisa 5-0; Udinese-Como 0-0; Como-Inter 3-4; Sassuolo-Como 2-1; Genoa-Como 0-2.
- Napoli
Cagliari-Napoli 0-1; Napoli-Milan 1-0; Parma-Napoli 1-1; Napoli-Lazio 0-2; Napoli-Cremonese 4-0.
L’arbitro di Como-Napoli
Dirige Michael Fabbri di Ravenna: in stagione 14 gare, 4 rigori, 58 ammonizioni e 2 espulsioni (media 4,3 gialli a partita). Assistenti Baccini – Bahri; IV Perri. Al VAR Di Paolo, AVAR Di Bello.
Informazioni interessanti sul match
Il confronto tra Como e Napoli riapre un solco storico suggestivo: i lariani sono imbattuti nelle ultime due contro i partenopei, mentre al Sinigaglia gli azzurri hanno spesso faticato. La squadra di casa brilla per organizzazione difensiva – clean sheet da primato europeo – e incide nei primi minuti tanto quanto la rivale, che invece spicca per maturità: pochi punti persi in vantaggio e grande capacità di rimonta. Nel 2026 entrambe viaggiano forte a ritmo da vertice, con un Napoli concreto e un Como scintillante in zona gol. La fotografia della vigilia racconta un duello tra strutture tattiche diverse ma complementari: densità e palleggio lariano contro transizioni e qualità tra le linee partenopee. Occhio ai calci piazzati e all’avvio sprint: un dettaglio potrebbe indirizzare la gara. E con uomini come De Bruyne, Politano, Paz e Douvikas in campo, l’estro non mancherà.
- Il Como non perde da due incroci di fila col Napoli in A (1V, 1N) e cerca una striscia di tre senza k.o. per la prima volta.
- Al Sinigaglia il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte di Serie A contro il Como (quattro pari e una sconfitta).
- Dopo il 3-4 con l’Inter, il Como rischia il secondo k.o. interno consecutivo: otto gol incassati nelle ultime cinque in casa.
- Nessuno ha più clean sheet del Como quest’anno nei top-5 campionati europei: 16, al livello di Arsenal, Inter e PSG.
- Nel 2026 solo l’Inter ha fatto più punti di Napoli (35) e Como (34) in Serie A: ritmo da vertice per entrambe.
- Il Napoli ha già nove k.o. esterni stagionali tra tutte le competizioni: doppia cifra possibile come nel 2014/15.
- Como e Napoli sono tra le regine dei gol entro il 15’: 11 a testa in campionato, insieme all’Inter.
- I partenopei hanno perso meno punti da vantaggio (3) e sono tra i migliori per rimonte (13 punti da situazione di svantaggio).
- Douvikas e Paz sono a quota 12 reti: cifre da primato moderno per i lariani, vicine ai record storici del club.
- McTominay ha segnato nelle ultime tre trasferte: è a un passo da un poker consecutivo fuori casa per un centrocampista nell’era dei tre punti.
Le statistiche stagionali di Como e Napoli
Numeri alla mano, il Como segna di più (59) e subisce meno (28) con un possesso più alto (61.0%) e pressing più aggressivo (PPDA 9.2). Il Napoli replica con palleggio di qualità (58.7% di possesso), ottima precisione al tiro (48.50%) e un rendimento esterno in ripresa. I lariani spiccano per 16 clean sheet, i partenopei per solidità gestionale e varietà di soluzioni sulle corsie.
Tra i singoli: nel Como i migliori marcatori sono Paz e Douvikas (12), uomo assist Rodriguez (7). Più ammoniti: Ramon (9) e Smolcic (8); rossi per Ramon e Rodriguez (1). In porta Butez ha firmato 16 clean sheet. Nel Napoli guida i gol Hojlund (10), top assist Politano (5); più gialli Juan Jesus (8), rossi per Mazzocchi e Juan Jesus (1). In porta, 10 clean sheet per Milinkovic-Savic (più 2 per Meret).
|Como
|Napoli
|Partite giocate
|34
|34
|Vittorie
|17
|21
|Pareggi
|10
|6
|Sconfitte
|7
|7
|Gol fatti
|59
|52
|Gol subiti
|28
|33
|Possesso palla (%)
|61.0
|58.7
|Tiri totali
|366
|334
|Tiri nello specchio
|172
|162
|Precisione tiri (%)
|46.99
|48.50
|Clean sheet
|16
|12
|PPDA
|9.2
|12.9
|Cartellini gialli
|73
|43
|Cartellini rossi
|3
|2
|Capocannoniere
|Paz 12
|Hojlund 10
|Top assistman
|Rodriguez 7
|Politano 5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Como-Napoli?
-
Sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00.
- Dove si gioca Como-Napoli?
-
Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
- Chi è l'arbitro di Como-Napoli?
-
Michael Fabbri. Assistenti Baccini–Bahri, IV Perri, VAR Di Paolo, AVAR Di Bello.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.