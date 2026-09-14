I lariani battono 2-1 il Parma al termine di un match in cui le fatiche di Champions si fanno sentire: a segno il 21enne Ramon e il 23enne brasiliano Kaiki Bruno. E il Manchester United già punta Cesc

Il Como non ha nessuna intenzione di arrivare alla mezzanotte, l’orario in cui le favole si sciolgono e si torna alla realtà. La squadra di Fabregas ormai è una certezza come ha dimostrato la sfida del Sinigaglia contro il Parma, i lariani sanno vincere anche quando non brillano e rimangono imbattuti in serie A e ora il limite è solo il cielo.

Poco spettacolo ma tanta concretezza

La fatica dell’esordio in Champions League si fa sentire. Il Como, sin dalle prime battute, è apparso meno brillante rispetto alle ultime uscite. Ma la squadra di Fabregas ha dato anche lezione di maturità, ha saputo soffrire in alcuni momenti, ha sprecato anche tanto ma poi è stata brava a portare la gara sui suoi binari. A decidere il match arrivano al 23’ la rete del 21enne spagnolo Jacobo Ramon e poi nella ripresa a 7′ dalla fine con il 23enne brasiliano Kaiki Bruno. Il Parma ci prova, mette in difficoltà i padroni di casa ma il gol nel recupero di Romero non può riaprire la contesa. Il Como vola, 10 punti e ancora imbattuto in campionato: sognare è più che lecito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Como-Parma: le emozioni del match

“Kaiki Bruno? Ha sorpreso voi non me”

Le reazioni di Cesc Fabregas in campo sono sempre molto pacate e misurate e forse per questo motivo ha sorpreso ancora di più, la gioia quasi sfrenata dopo la rete del raddoppio di Kaiki Bruno: “E’ una vittoria importante per noi e per me come allenatore. Inizio a capire che squadra siamo, con tanti cambiamenti e dinamiche nuove. Quando tiri in porta 31 volte ma fai solo un gol, sai che rischi qualcosa. Kaiki? Ha impressionato voi perché non guardate il calcio brasiliano. Sanchez è più facile conoscerlo. Ma Kaiki ci aiuterà tantissimo, è un giocatore forte, si allena molto bene, ha dribbling e corsa e si inserirà bene”.

Il pericolo arriva dalla Premier

Cosa può fermare quello che sembra una macchina perfetta come il Como? In questo momento la risposta dovrebbe essere: niente. Ma a volte le pressioni arrivano dall’esterno e sono quelle più inattese. Mentre i lariani sono in campo contro il Parma, sui social il nome di Cesc Fabregas diventa un trend ma non per la partita di serie A quanto per la voglia dei tifosi del Manchester United. I Red Devils hanno cominciato la stagione con grandi difficoltà e già si parla di un possibile addio di Carrick. E i tifosi dello United non hanno dubbi: l’unico in grado di riaccendere la passione all’Old Trafford è proprio Cesc. Una nota stonata però nella serata del Sinigaglia c’è ed è rappresenta da Moise Kean che è sembrato ancora un corpo estraneo rispetto al resto dei compagni.