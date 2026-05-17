Como–Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como–Parma accende la 37a giornata della Serie A 2025-26 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, domenica 17 maggio 2026 alle 12.00. Sfida che profuma d’Europa per i lariani: il Como è 6° con 65 punti in 36 gare (18 vittorie, 11 pareggi, 7 sconfitte; 60 gol fatti e 28 subiti), mentre il Parma è 13° a quota 42 (10 vittorie, 12 pareggi, 14 sconfitte; 27 reti segnate e 45 incassate). I padroni di casa cercano lo sprint finale, gli emiliani puntano a blindare la classifica e ritrovare continuità.
- Probabili formazioni di Como–Parma
- Gli indisponibili di Como–Parma
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Como–Parma
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Como e Parma
Probabili formazioni di Como–Parma
Verso il fischio d’inizio si va delineando un Como fedele al 4-2-3-1: Butez tra i pali e retroguardia che potrebbe confermare Smolcic a destra con Diego Carlos e Ramón a presidiare il centro e Moreno largo. In mezzo, la coppia Perrone–da Cunha darebbe equilibrio, con Diao, Baturina e Rodríguez a supporto di Douvikas. Attenzione alle scelte legate alle assenze: l’assenza di Paz potrebbe aprire minuti a Kuhn o Lahdo dalla panchina.
Il Parma dovrebbe presentarsi con il 3-5-2: Suzuki favorito su Corvi in porta; dietro, da destra a sinistra, Circati, Troilo e Valenti. Sulle corsie Delprato e Valeri, in mezzo Ordóñez, Nicolussi Caviglia e Keita per schermare e ripartire. Davanti, Elphege al fianco di Pellegrino, con Almqvist prima opzione a gara in corso. Pesa la squalifica di Britschgi e gli acciacchi di Bernabé e Ondrejka, che riducono le rotazioni.
- Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Moreno; Perrone, da Cunha; Diao, Baturina, Rodríguez; Douvikas.
- Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordóñez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Pellegrino.
Gli indisponibili di Como–Parma
Capitolo assenze: nel Como restano da valutare le condizioni degli esterni e della trequarti, con qualche incognita che potrebbe incidere sulle rotazioni dalla panchina. Nel Parma le defezioni in attacco e a centrocampo limitano le alternative, mentre la squalifica in difesa impone scelte obbligate nei tre dietro. Gestione dei minutaggi e cambi di modulo restano opzioni concrete a gara in corso.
- Como – Infortunati: Valle (infortunio muscolare), Paz (infortunio al ginocchio), Addai (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.
- Parma – Infortunati: Bernabé (infortunio all’anca), Ondrejka (infortunio alla gamba), Frigan (infortunio al ginocchio). Squalificati: Britschgi (squalifica per cartellino rosso).
Le ultime partite giocate
Il Como arriva da un filotto alterno ma con segnali incoraggianti in trasferta; difesa solida e ripartenze efficaci hanno fruttato punti pesanti. Il Parma ha alternato vittorie e stop, con clean sheet preziosi lontano da casa ma qualche difficoltà nel trovare la via del gol con continuità.
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- Como: Como–Inter 3-4; Sassuolo–Como 2-1; Genoa–Como 0-2; Como–Napoli 0-0; Verona–Como 0-1.
- Parma: Parma–Napoli 1-1; Udinese–Parma 0-1; Parma–Pisa 1-0; Inter–Parma 2-0; Parma–Roma 2-3.
L’arbitro di Como–Parma
Arbitro del match è il sig. Luca Zufferli di Udine. Assistenti Rossi C. e Laudato; IV Crezzini; VAR Di Paolo; AVAR Gariglio. In stagione Zufferli ha diretto 16 gare di Serie A: 9 rigori assegnati, 48 cartellini gialli e 1 rosso, con media di 3.0 ammonizioni a partita e 8.1 falli per cartellino.
Informazioni interessanti
Il duello tra Como e Parma arriva nel momento clou: i lariani volano grazie a una difesa ferrea e a un attacco da record societario, mentre i gialloblù cercano l’allungo definitivo sulla concorrenza. Il bilancio storico in A è in equilibrio e l’andata si è chiusa in parità, ma negli ultimi decenni il Parma ha spesso messo in difficoltà il Como. Spiccano le serie di clean sheet del Como, i numeri record nelle riconquiste alte e nelle azioni manovrate lunghe, contrapposti alla solidità esterna del Parma, capace di collezionare numerosi “porta inviolata” lontano dal Tardini. Occhio a Douvikas, vicino a riscrivere la storia realizzativa del club, e al grande ex Strefezza, che conosce bene l’erba del Sinigaglia. Sul piano tattico, pressing alto e PPDA contenuto del Como sfidano la struttura del 3-5-2 emiliano, più attendista ma letale nelle ripartenze e sulle seconde palle. L’equilibrio dei precedenti lascia spazio a un finale da dettagli, dove palle inattive e gestione degli episodi potrebbero pesare come un macigno.
- Serie A, bilancio in equilibrio: una vittoria a testa e tre pareggi tra Como e Parma, compreso l’1-1 dell’andata.
- Negli ultimi 50 anni il Como ha battuto il Parma solo due volte in 16 incroci tra A e B (9N, 5P).
- Il Como ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare di A (2V, 1N); la striscia record di quattro clean sheet è stata centrata solo nel 1950, 1986 e 2025.
- Record storico di gol in A per il Como: 60 reti. Con 18 successi, i lariani inseguono il primato assoluto del club.
- Nove clean sheet interni per il Como: tra le migliori d’Europa per gare casalinghe senza subire reti.
- Il Parma arriva da due sconfitte in A e non ha mai perso tre volte di fila in questa stagione.
- Otto clean sheet esterni per il Parma: meglio solo Inter, Como e Lazio nel torneo in corso.
- Como primatista per gol da recupero alto (8) e per reti dopo almeno 10 passaggi; il Parma è ancora a secco in quest’ultima voce.
- Douvikas a quota 13: eguagliato il secondo miglior bottino di sempre del Como in A, a -5 dal record assoluto.
- Strefezza, 2 gol in questo torneo, segnò il suo ultimo centro esterno proprio a maggio 2025 al Tardini: oggi torna sul prato amico del Como da avversario.
Le statistiche stagionali di Como e Parma
Confronto netto nei numeri: il Como segna di più (60 gol) e subisce molto meno (28) rispetto al Parma (27 fatti, 45 subiti). Possesso palla lariano elevatissimo (60.9%) contro il 43.9% emiliano, PPDA basso (9.1) a indicare pressing alto ed efficace. I clean sheet fotografano l’impianto difensivo: 18 Como, 12 Parma. Anche la precisione al tiro pende verso i lariani (46.77% contro 38.67%).
Singoli da tenere d’occhio: per il Como il capocannoniere è Douvikas (13), seguito da Paz (12); top assistman Paz (6). Tra i più ammoniti spicca Ramón (10 gialli); rossi per Ramón e Rodríguez (1 a testa). In porta Butez vanta 18 clean sheet. Nel Parma guida i gol Pellegrino (8), miglior uomo-assist Nicolussi Caviglia (4); più sanzionato Valenti (6 gialli). Tra i portieri, Suzuki ha 5 clean sheet in stagione, Corvi 6.
|Como
|Parma
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|18
|10
|Pareggi
|11
|12
|Sconfitte
|7
|14
|Gol fatti
|60
|27
|Gol subiti
|28
|45
|Possesso palla (%)
|60.9
|43.9
|Tiri in porta (stagionali)
|181
|99
|Accuratezza tiro (%)
|46.77
|38.67
|Clean sheet
|18
|12
|PPDA
|9.1
|14.4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Como–Parma?
-
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12.00.
- Dove si gioca Como–Parma?
-
Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
- Chi è l’arbitro di Como–Parma?
-
Il direttore di gara è Luca Zufferli di Udine; assistenti Rossi C. e Laudato; IV Crezzini; VAR Di Paolo; AVAR Gariglio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.