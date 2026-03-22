Como-Pisa 5-0, moviola: La giostra di Fabregas, stacca la Juve e vede la Champions, i lamenti di Morata, due gol annullati

I lariani volano e blindano il quarto posto, buona la prova dell’arbitro Pairetto e degli assistenti, due gli ammoniti, infortunio per James Rodriguez

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cinquantasette punti, tre più della Juve, sei (momentanei) più della Roma e cinque in meno del Napoli, miglior difesa del campionato con soli 22 gol subiti, uno in meno di Milan (che ne ha subiti due dal Torino ieri) e Roma, secondo miglior attacco del campionato con 53 gol fatti (Juventus a 52, superata). Secondo solo all’Inter che ne ha fatti 65. il magic moment continua: il Como non si ferma più, travolto il Pisa, blindato il quarto posto, la Champions non è più solo un sogno, con dedica obbligata all’ex patron Hartono, scomparso la settimana scorsa. Cinque minuti di distrazioni pieni di errori e poi il tourbillon di Fabregas ha centrifugato un Pisa volenteroso ma inferiore in tutto.

Gli esperimenti di Fabregas

Il primo gol stagionale di Diao apre la festa al 7′, poi è quasi solo Como. Il raddoppio poco prima della mezzora: Nico Paz trova Diao che serve l’assist in contropiede per Douvikas: il greco non sbaglia davanti a Nicolas. Fabregas sperimenta di tutto, anche il triplo playmaker abbassando Nico Paz sulla linea di Perrone e Da Cunha. Da loro partono contropiede ficcanti che fanno malissimo.

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Nota stonata l’infortunio di James Rodriguez che al 37′ ha alzato bandiera bianca dopo uno scatto ed è stato sostituito da Baturina. Proprio il croato appena iniziato il secondo tempo realizza il tris con un collo-esterno dal limite. I due gol annullati in pochi minuti al Pisa per fuorigioco spengono ogni velleità degli ospiti e arriva anche il decimo gol stagionale di Nico Paz al 76′. Il Pisa molla e all’81’ c’è il pokerissimo firmato Perrone

Como-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare il gol del Como al 7′: Moreo perde un pallone velenoso e di fatto serve un assist ad Assane Diao, che trafigge Nicolas.Al 24′ contatto Diego Carlos-Loyola. Entrambi restano a terra e l’arbitro ferma il gioco. Proteste del cileno del Pisa che vuole la sanzione per una possibile gomitata di Diego Carlos. Buono anche il raddoppio di Douvikas in contropiede: c’è un check del Var per verificare la posizione del greco ma è tutto buono.

Due gol annullati al Pisa

Ammonito al 35′ Canestrelli per un pestone a Douvikas. A inizio ripresa il Como chiede un rigore per un fallo di Canestrelli su Douvikas ma l’arbitro lascia correre tra le proteste dei lariani e il Var non interviene. Ammonito al 51′ Angori in ritardo su Diao.Annullato il gol del neo-entrato Stojkovic per una segnalazione dell’assistente che alza la bandierina per un fuorigioco di Leris.

Al 60’ ancora un gol annullato ai toscani per un fuorigioco milimetrico segnalato dall’assistente Fontemurato: Stojilkovic col velo per Meister che batte Butez ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco attivo di Stojilkovic anche se non tocca il pallone. Anche Morata – entrato da poco – protesta dopo essere finito a terra in area ma per l’arbitro è tutto regolare. I lamenti dello spagnolo saranno un leit-motiv fino alla fine: l’ex Milan chiede invano un altro penalty e protesta anche platealmente per qualche fallo non fischiato. Finisce col Sinigaglia in festa che canta e balla: 5-0 per il Como.

Chi è l’arbitro Pairetto

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Como-Pisa – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021.

In stagione ha debuttato in Napoli-Bologna ma ha sbagliato parecchio nella sua terzultima direzione in Monza-Inter senza brillare poi nè in Fiorentina-Milan nè in Como-Lazio. Peggio ancora in Inter-Empoli, senza brillare in Empoli-Milan. La sua ultima uscita era stata ancora all’Olimpico per Udinese-Fiorentina.

I precedenti con le due squadre

Erano sei le partite del Pisa arbitrate da Pairetto, compresa la sfida di andata contro il Como all’Arena Garibaldi, terminata con un netto 0-3 per i lombardi. In totale 3 ko, un pari e due vittorie. Undici incroci con i lariani (3 vittorie, 3 pari e 5 sconfitte)

L’arbitro ha ammonito

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Fontemurato con Mucera IV uomo, Meraviglia al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro ha ammonito Canestrelli, Angori