Como-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Como-Pisa di Serie A 2025-26, 30a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Como e Pisa si affrontano al Giuseppe Sinigaglia domenica 22 marzo 2026 alle 12.30 per la 30a giornata di Serie A. È un testacoda: i lariani sono 4° con 54 punti (15 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 48 gol fatti, 22 subiti), i toscani 19° con 18 punti (2 vittorie, 12 pareggi, 15 sconfitte; 23 reti segnate, 49 incassate). Per il Como occasione per blindare la zona nobile; per il Pisa punti salvezza pesantissimi in una sfida dal forte impatto psicologico.

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Probabili formazioni di Como-Pisa

Il Como dovrebbe confermare un 4-2-3-1 molto fluido: tra i pali Butez, dietro linea a quattro con Smolcic, Ramon, Kempf, Valle. In mezzo, regia e gamba con da Cunha e Caqueret; sulla trequarti da destra a sinistra Vojvoda, Paz, Baturina a supporto di Douvikas, riferimento che potrebbe sfruttare i cross sul secondo palo. Out Addai, possibile gestione di minutaggi sulle corsie. Nel Pisa si va verso il 3-4-3: Nícolas tra i pali, dietro Coppola, Caracciolo, Canestrelli. Corsie presidiate da Léris e Angori, in mezzo equilibrio con Højlholt e Akinsanmiro. Davanti, da destra Moreo, Stojilkovic, Tramoni. Pesano le squalifiche di Aebischer e Durosinmi e i forfait di uomini chiave: scelte obbligate e qualche ballottaggio aperto sulle mezzali e sulle fasce.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; da Cunha, Caqueret; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas.

(4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; da Cunha, Caqueret; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. Pisa (3-4-3): Nícolas; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Højlholt, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni.

Gli indisponibili di Como-Pisa

Nel Como l’assenza di Addai toglie una carta di strappo dalla panchina. Nel Pisa l’infermeria è affollata e, unita alle squalifiche di Aebischer e Durosinmi, restringe il ventaglio di soluzioni: possibile ricorso a rotazioni mirate sugli esterni e in porta, con gerarchie condizionate dalle condizioni di Semper e Scuffet.

Como – Infortunati: Addai (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (rottura del tendine d’Achille). Squalificati: nessuno. Pisa – Infortunati: Cuadrado (influenza), Scuffet (lesione muscolare), Semper (problema non specificato), Marin (infortunio al collaterale mediale), Vural (infortunio al ginocchio), Denoon (infortunio alla caviglia). Squalificati: Aebischer (squalifica per somma di ammonizioni), Durosinmi (squalifica per espulsione).

Le ultime partite giocate

Como in forma scintillante: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, con media realizzativa alta e capacità di gestione. Pisa in difficoltà ma rinvigorito dal recente successo interno: finora percorso esterno complesso e tanti pari fuori casa.

Como x ok ok ok ok Pisa ko ko ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Como ha totalizzato 13 punti, il Pisa 3. Questo il dettaglio dei risultati:

Como

Milan-Como 1-1; Juventus-Como 0-2; Como-Lecce 3-1; Cagliari-Como 1-2; Como-Roma 2-1.

Pisa

Pisa-Milan 1-2; Fiorentina-Pisa 1-0; Pisa-Bologna 0-1; Juventus-Pisa 4-0; Pisa-Cagliari 3-1.

L’arbitro di Como-Pisa

Designazione al Sinigaglia per Pairetto: assistenti Mastrodonato e Fontemurato, IV Mucera, VAR Meraviglia, AVAR Di Bello. In questa Serie A 2025/26 Luca Pairetto ha diretto 9 gare: 6 rigori concessi, 51 ammonizioni e 3 espulsioni, con media di circa 6 cartellini a partita e 4,7 falli per cartellino.

Statistiche interessanti

Tradizione, forma e stili a confronto: il Pisa è spesso avversario indigesto per il Como in massima serie, ma l’andata ha invertito la tendenza con un netto 3-0 lariano. Al Sinigaglia i precedenti raccontano equilibrio, mentre la squadra di casa arriva lanciatissima: quattro successi in fila, sempre con almeno due reti all’attivo, e possesso palla da capolista tecnica del torneo. I nerazzurri, invece, vivono di compattezza e ripartenze: fuori casa hanno collezionato tanti pareggi ma cercano ancora continuità. Riflettori su Douvikas, già in doppia cifra, e su Moreo, particolarmente incisivo lontano dall’Arena. È anche la sfida estrema dei numeri: possesso lariano ai massimi storici, quello pisano il più basso della lega; dettaglio che potrebbe orientare ritmo e baricentro. In mezzo, la chiave duelli: la fisicità dei centrali toscani contro la qualità tra le linee di Paz e Baturina.

Il Pisa è rimasto imbattuto in 6 delle ultime 7 contro il Como in A, ma all’andata i lariani hanno ribaltato la storia con un perentorio 3-0.

è rimasto imbattuto in 6 delle ultime 7 contro il in A, ma all’andata i lariani hanno ribaltato la storia con un perentorio 3-0. Al Sinigaglia le tre sfide di A tra Como e Pisa sono tutte finite in parità; l’ultima nel gennaio 1989 (1-1).

le tre sfide di A tra e sono tutte finite in parità; l’ultima nel gennaio 1989 (1-1). Como in striscia: quattro vittorie di fila. Solo una volta ha fatto meglio in A, con sei tra aprile e maggio 2025.

in striscia: quattro vittorie di fila. Solo una volta ha fatto meglio in A, con sei tra aprile e maggio 2025. Como a segno almeno due volte nelle ultime quattro gare: serie che richiama un record del 1950 (sette match di fila con 2+ gol).

a segno almeno due volte nelle ultime quattro gare: serie che richiama un record del 1950 (sette match di fila con 2+ gol). Contro neopromosse, il Como è a due successi consecutivi: con il Pisa può arrivare a tre come non accadeva dal 1988.

è a due successi consecutivi: con il può arrivare a tre come non accadeva dal 1988. Il recente 3-1 sul Cagliari ha regalato al Pisa la seconda vittoria in campionato: i toscani inseguono il bis che in A manca dal 1990.

ha regalato al la seconda vittoria in campionato: i toscani inseguono il bis che in A manca dal 1990. Pisa squadra dei pareggi in trasferta: 8 su 14, ma ancora senza vittorie fuori casa in questa Serie A.

squadra dei pareggi in trasferta: 8 su 14, ma ancora senza vittorie fuori casa in questa Serie A. Contrasto di stili: miglior possesso della lega per il Como (oltre il 61%) contro il più basso del torneo per il Pisa (circa 40%).

(oltre il 61%) contro il più basso del torneo per il (circa 40%). Douvikas è già in doppia cifra: per il Como non accadeva dal 1986 (Borgonovo). L’ultimo campionato con due lariani oltre quota 10 risale al 1951/52.

è già in doppia cifra: per il non accadeva dal 1986 (Borgonovo). L’ultimo campionato con due lariani oltre quota 10 risale al 1951/52. Moreo può segnare in due gare di fila per la prima volta in A: 5 delle sue 6 reti sono arrivate in trasferta, come il record di Piovanelli 1990/91.

Le statistiche stagionali di Como e Pisa

Il Como domina nei fondamentali: possesso 61.1%, 48 gol fatti e solo 22 subiti, 13 clean sheet e precisione passaggi all’87%. Il Pisa costruisce di rimessa: possesso 40.1%, 23 gol segnati e 49 incassati, 5 clean sheet. I lariani tirano di più e meglio (315 tiri totali, 148 nello specchio) rispetto ai toscani (212 e 82), con maggiore conversione (15.24% contro 10.85%).

Singoli: per il Como capocannoniere Douvikas (10) davanti a Paz (9); miglior assistman Rodriguez (7). Più ammoniti: Smolcic, Ramon e Perrone (7); rossi a Ramon, Rodriguez, Morata (1). Tra i pali, Butez a quota 13 clean sheet. Nel Pisa guida i gol Moreo (6), poi Nzola (3); top assist Léris (3). Più gialli: Caracciolo e Marin (7); rossi a Durosinmi, Nzola, Touré (1). Clean sheet: Semper 4, Scuffet 1.

Como Pisa Partite giocate 29 29 Vittorie 15 2 Pareggi 9 12 Sconfitte 5 15 Gol fatti 48 23 Gol subiti 22 49 Possesso palla (%) 61.1 40.1 Tiri totali 315 212 Tiri nello specchio 148 82 Clean sheet 13 5 Cartellini gialli 61 58 Cartellini rossi 3 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Como-Pisa? Domenica 22 marzo 2026 alle ore 12:30. Dove si gioca Como-Pisa? Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Pisa? L’arbitro è Luca Pairetto, assistenti Mastrodonato e Fontemurato; IV Mucera; VAR Meraviglia; AVAR Di Bello.