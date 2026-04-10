Dalla Serie C alla lotta Champions: come ha fatto il Como ad aprire un ciclo vincente così in fretta?

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

4 aprile 2019. Questa data è incisa a fuoco nella mente dei tifosi del Como, poiché corrisponde al giorno in cui i lariani vengono acquisiti dalla indonesiana Djarum, azienda di produzione di sigarette. All’epoca in Serie C e con alle spalle numerose difficoltà economiche, per la formazione comasca è l’inizio di un cammino trionfale, di una progressione che a pochissime altre squadre nella storia recente è riuscita.

A un passo dal baratro del fallimento, la società lariana ha intrapreso un percorso inarrestabile, scalando tutte le gerarchie del calcio nostrano fino alla vetta della Serie A. E con vista, addirittura, sulla finestra della Champions League. Ma come è stato possibile?

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia del progetto Como e di come è riuscito ad aprire un ciclo vincente in così poco tempo