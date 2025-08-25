Como: rebus Nico Paz, chi decide il futuro del babytalento, il ruolo del Real Madrid e quanto costa oggi

L'argentino decisivo nel successo sulla Lazio, il fantasista è ormai una realtà e piace a mezza Europa ma c'è un patto con le merengues

Si chiamerebbe Nicolas all’anagrafe ma per tutti è sempre e solo Nico Paz. In un torneo di campioni maturi (da Modric a De Bruyne e Dzeko), il talento argentino classe 2004 è il volto bello, giovane e fresco della serie A. Ieri al debutto contro la Lazio ha incantato ancora e sul mercato sta raggiungendo cifre record come valutazione.

Le magie con la Lazio

Dopo lo strepitoso campionato scorso Nico Paz è ripartito da dove aveva lasciato. Scacco matto a Sarri in due mosse: una geniale imbucata per Douvikas per il gol del vantaggio poi una magia su punizione per il raddoppio. E quando gli parlano del Tottenham che farebbe PAZzie per lui, replica sereno: “Le voci non le ascolto, sono concentrato nel fare bene al Como”.

Ma in Premier non andrà e vedremo perché. Al Como è arrivato l’anno scorso dopo sprazzi di gloria al Real (compreso un gol in Champions contro il Napoli), ha già debuttato nella Nazionale argentina campione del mondo, prendendosi pure i complimenti di Leo Messi dopo avergli fornito un assist nel 6-0 alla Bolivia. Già, perché Nico è nato a Santa Cruz di Tenerife ma ha anche la cittadinanza argentina (il papà di Nicolas, Pablo, è argentino e ha chiuso la carriera di calciatore nelle Isole Canarie).

L’accordo col Real Madrid

Ora lo vogliono tutti e il Como vorrebbe ridiscutere l’accordo con i Blancos lasciando al Real il 50% su una futura rivendita ma eliminando la clausola di riacquisto. Tutto è iniziato a giugno, quando il suo ritorno al Real Madrid per giocare il Mondiale per Club era dato per scontato , e poi si sono cominciate a discutere offerte da tutta Europa, tra cui la volontà del Como di rinnovare il suo contratto, migliorarlo e stabilire un legame più stretto tra giocatore e club ma la verità è una. Non ci saranno movimenti per l’argentino senza il via libera del Real Madrid . L’opzione di riacquisto del club è ancora valida per questa estate e le prossime due

Durante tutta la sessione estiva di calciomercato non è arrivata agli uffici di Valdebebas una sola proposta da parte della dirigenza del Como, con un’offerta in mano per Nico Paz . Inoltre, nessuno crede alla presunta offerta da 70 milioni di euro del Tottenham: il Como e il giocatore stesso sanno che qualsiasi trasferimento passa attraverso il Real Madrid. L’accordo tra le tre parti è chiaro. Non c’è spazio per dubbi. Non c’è una data stabilita entro la quale il Real Madrid non avrà più un’opzione di riacquisto in ogni sessione di mercato, e ciò che è fuori dubbio è che i Blancos possono sfruttare questo accordo per il ritorno di Nico Paz , un giocatore di cui continuano a fidarsi e di cui non hanno escluso alcuna opportunità per l’immediato futuro.

Quanto costa Nico Paz

A Valdebebas, credono che la formula che stanno usando con i giovani e tutto ciò che sta accadendo intorno a Nico Paz stia dando ragione ai dirigenti e agli allenatori del club madrileno. Si tratta di risorse che crescono e possono tornare utili dopo un certo periodo di tempo, di solito tre anni. Nel caso del nativo di Tenerife, vengono acquistati per 8 (dopo 1 anno), 9 (dopo 2 anni) e 10 milioni di euro (dopo tre anni). Nel frattempo però – e potrebbe succedere anche per due anni ancora – se lo godono al Como. L’interesse del Real è la miglior garanzia che nessuno potrà portarglielo via se non il Real stesso ma magari molto più in là.