Como-Roma, formazioni ufficiali: le sorprese di Fabregas e le mosse di Gasperini

Le formazioni ufficiali del big match della 6a giornata di Serie A: Fabregas punta su Nico Paz e Douvikas, Gasperini deve rinunciare a Svilar e Cristante.

Tutto pronto per il lunch match domenicale. Como-Roma è il big match della sesta giornata di Serie A: allo stadio Sinigaglia, i padroni di casa di Cesc Fabregas ospitano la squadra di Gian Piero Gasperini ancora imbattuta. I giallorossi vogliono difendere la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre i lombardi cercano il riscatto dopo la pesante battuta d’arresto contro il Frosinone. Le formazioni ufficiali e le scelte degli allenatori.

Roma, emergenza in porta: tocca a Gollini

La novità più importante in casa giallorossa riguarda il portiere. Mile Svilar è indisponibile per una frattura a un dito del piede e dovrà restare fuori per almeno un mese. Al suo posto c’è Pierluigi Gollini, chiamato a sfruttare un’occasione importante in una trasferta complicata. Un cambio delicato per Gasperini, che perde un punto di riferimento tra i pali proprio alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali.

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Non ci sarà neppure Bryan Cristante, fermato da un problema fisico. In mezzo al campo, Manu Koné è affiancato da Marten de Roon, con l’obiettivo di garantire equilibrio e aggressività. Davanti, invece, Gasperini può contare sul recupero di Donyell Malen e Wesley (esterno sinistro), mentre Paulo Dybala è chiamato a illuminare la manovra offensiva insieme al giovane Rodrigo Mora alle spalle dell’olandese.

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Fabregas cerca il riscatto con Nico Paz

Il Como riparte dal suo calcio propositivo e dalla qualità dei giocatori offensivi. Fabregas, senza l’infortunato Kean, si affida 4-2-3-1, con Nico Paz alle spalle di Tasos Douvikas e Diao e Baturina sugli esterni. La creatività del talento argentino può essere una delle chiavi della partita: il Como cercherà di muovere rapidamente il pallone, attaccare gli spazi e mettere in difficoltà la difesa a tre romanista.

La sconfitta per 2-0 contro il Frosinone ha interrotto una serie positiva dei lombardi e rende la sfida ancora più importante e delicata. Il Como vuole reagire davanti al proprio pubblico e dimostrare che il passo falso non ha cambiato le ambizioni della squadra. In difesa, Ramón e Chalobah saranno chiamati a contenere la velocità di Malen e gli inserimenti dei trequartisti giallorossi.

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Como-Roma, le formazioni ufficiali

Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali di Como-Roma:

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Chalobah, Álex Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Rodrigo Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Roma imbattuta, Gasperini punta alla vetta

La Roma arriva al Sinigaglia con 13 punti raccolti nelle prime cinque giornate, un bottino che conferma l’ottimo avvio della formazione di Gasperini. I giallorossi hanno mostrato solidità e continuità, qualità che l’allenatore vuole ritrovare anche dopo la sosta internazionale. Una vittoria permetterebbe di consolidare la posizione nelle zone alte della classifica e di lanciare un messaggio alle rivali.

La trasferta, però, nasconde più di un’insidia. Il Como ha dimostrato di saper mettere in difficoltà la Roma tra le mura amiche e può contare su un reparto offensivo ricco di soluzioni. Per i capitolini sarà fondamentale evitare di concedere campo ai padroni di casa e sfruttare la qualità di Dybala e Malen negli ultimi metri.

Como-Roma, i precedenti e le curiosità

La sfida del Sinigaglia si presenta con numeri interessanti. Nelle ultime dieci gare di Serie A tra Como e Roma non si è mai registrato un pareggio: sette successi giallorossi e tre vittorie lariane. L’ultimo segno X risale allo 0-0 del 18 gennaio 1987.

C’è però un dato che invita la Roma alla prudenza: il Como ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro i giallorossi, segnando due reti in ciascuna occasione. Un rendimento che rende il Sinigaglia un terreno tutt’altro che semplice per la squadra capitolina.

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