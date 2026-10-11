Como-Roma, moviola: che svista dell’arbitro, Fabbri accerchiato, poi rosso diretto a Malen e infine esce per infortunio

La prova dell’arbitro ravennate Fabbri al Sinigaglia nel primo tempo del lunch match di serie A analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Finale di tempo incandescente nel lunch match di serie A Como-Roma con l’arbitro ravennate Michael Fabbri accerchiato dai lariani per non aver espulso Wesley per un fallo su Diao lanciato a rete.

Como-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi del primo tempo. Al 9′ Ramon devia con il braccio in area di rigore un tiro di Pellegrini. Il giocatore del Como occupava però il minimo spazio possibile con il corpo, non dimostrando di voler ostacolare la traiettoria della conclusione: giusto non fischiare il rigore. Al 15′ manca un giallo per Caqueret, che ritarda volontariamente una ripresa del gioco da parte della Roma. Al 23′ N’Dicka molto aggressivo su Douvikas, il Como protesta forte con Fabbri. I lariani volevano un giallo. Al 27′ lancio in profondità per De Roon che buca la difesa dei lariani: Butez esce fuori dall’area di rigore e chiude sull’ex Atalanta, che rimane a terra. Per Fabbri è tutto regolare, ma c’era fuorigioco di De Roon.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La svista dell’arbitro

Prima del riposo Wesley interviene duramente su Diao lanciato in porta, va giù il giocatore del Como, sembra da rosso diretto ma l’arbitro non prende provvedimenti. Viene accerchiato dai giocatori, viene ammonito l’incredulo Diao per proteste, il giocatore è nervosissimo. Si va al riposo con l’arbitro costretto a dare spiegazioni al ds lariano Ludi.

A inizio ripresa, dopo soli 4′, altra decisione clamorosa: per un intervento in scivolata su Caiki l’arbitro estrae il rosso diretto per Malen che aveva appena perso il pallone. Proteste dei giallorossi. Ma non finisce qua. L’arbitro Fabbri al 68′ accusa problemi al ginocchio, viene medicato dai sanitari del Como e poi dà forfait, il IV uomo Sozza prende il suo posto.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Dazn Luca Marelli che dopo aver ricordato che in avvio doveva essere ammonito Coqueret dice la sua sull’episodio finale del primo tempo: “Manca almeno un cartellino giallo per il fallo su Diao, c’era Ndicka al centro anche se lontano da lui per cui non c’erano gli estremi del rosso per Dogso. Il Var avrà ritenuto questo, ma era ammonizione da Spa”. Sul rosso a Malen Marelli spiega: “Provvedimento giusto, Malen sfiora il pallone con la parte interna del piede destro ma è entrato malissimo, in velocità”.

Chi è l’arbitro Fabbri

Michael Fabbri, che è stato coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Baccini con Sozza IV uomo, Gariglio al Var e Abisso all’Avar, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante. Bene due anni fa nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, male in Inter-Roma. L’anno aveva diretto tra le altre Cremonese-Udinese, Udinese-Atalanta, Genoa-Verona, Lazio-Bologna e Milan-Verona e Atalanta-Roma prima di Napoli-Parma, dove era stato contestato dagli azzurri. Ultima uscita in Cagliari-Inter.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti di Como-Roma 13 vittorie giallorosse, 8 pareggi e 6 successi dei lariani.