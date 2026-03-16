Como-Roma, moviola: quanti dubbi sul rosso a Wesley, scambio di persona? Doppia beffa per Gasperini

La prova dell’arbitro ligure Davide Massa al Sinigaglia per la 29esima giornata di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata complessa per Davide Massa che al Sinigaglia ha il suo da fare nel big-match Como-Roma, tanti cartellini ma forse ce ne sarebbero voluti di più e un dubbio pesante su un episodio chiave. Vediamo cosa è successo.

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Como-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ Sergi Roberto sbaglia un appoggio, ne approfitta El Shaarawy che anticipa Diego Carlos e viene steso: nessun dubbio per l’arbitro, è rigore che Malen trasforma. All’11 il Como chiede un fallo di mano di Mancini che non c’è: il pallone rimbalza su Hermoso prima di finire sul braccio attaccato al corpo dell’italo-brasiliano. Primo giallo al 48′, è per Wesley per un fallo su Diao. Massa lascia giocare molto e Fabregas lamenta un mancato giallo per Mancini dopo un ruvido intervento su Douvikas.

I dubbi sul rosso a Wesley

Al 58′ Douvikas, partito in posizione dubbia, si insinua in area e batte Svilar sul primo palo di sinistro. Check del Var: tutto buono. Al 63′ ammonito Caqueret per fallo su Pellegrini. Al 64′ la Roma resta in 10 per il secondo giallo a Wesley per un fallo su Diao anche se l’impressione è che a fare fallo sia Rench. Doppia beffa per Gasperini che lo stava per sostituire.

Anche la Roma chiede un rosso

Ammonito Diego Carlos per fallo su Vaz, Konè chiede invano il rosso. La gara si incattivisce: ammonito anche Ghilardi al 76′ per un intervento ruvido su Baturina. Regolare al 79′ il gol di Diego Carlos. Dopo il recupero Como-Roma finisce 2-1.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è l’esperto di Dazn Luca Marelli che giudica netto il rigore iniziale ma ha dei dubbi sul secondo giallo a Wesley: “Vedendo il replay frontale Wesley non affonda il contatto mentre c’è una trattenuta con la maglia da parte di Rench, evidentemente Massa ha ritenuto che l’intervento di Wesley fosse da Spa perché poteva andare in porta”. Poi nell’approfondiemento post-gara ha aggiunto: “In caso di fallo l’ammonizione è automatica, il problema rimane il fallo in sé. Non c’è un contatto basso nemmeno con Rensch. Diao va verso Rensch, forse c’è un contatto con la mano sulla schiena. Difficile vedere un fallo in questa circostanza. II VAR può intervenire in caso di uno scambio di persona, ci poteva essere un’eventuale on-field review per valutare chi dei due dovesse essere ammonito. In sala VAR hanno deciso di non intervenire probabilmente perché Wesley tocca Diao con la mano sulla schiena”. Sul mancato rosso per Diego Carlos Marelli spiega: “Per il Dogso servono 4 elementi, manca il possesso palla da parte di Vaz”.

Chi è l’arbitro Massa

Quarantuno anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Lazio-Milan- è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorehttps://sport.virgilio.it/calcio/arbitri/davide-massa/ntina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Massa in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese, poi il big match Roma-Inter, Pisa-Lazio e Roma-Napoli. Ultima uscita in A in Cremonese-Milan.

I precedenti tra le due squadre

Erano 27 i precedenti tra le due squadre: vittorie Roma 13. Pareggi: 8. Vittorie Como: 6

L’arbitro ha espulso Wesley

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Sozza IV uomo, Fabbri al Var e Gariglio all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Wesley, Caqueret, Diego Carlos, espulso Wesley per doppio giallo.