Como-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Como-Roma, 6ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca l’11 ottobre alle 12:30 al Sinigaglia. Probabili formazioni, assenze, arbitro e statistiche.

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Il Como sfida la Roma domenica 11 ottobre 2026 alle 12:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia, nella 6ª giornata di Serie A 2026-27. Una sfida dal profumo europeo: lariani settimi con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con 9 gol segnati e 6 subiti; giallorossi secondi a quota 13, con 4 successi, 1 pari e nessun ko, 14 reti fatte e 3 incassate. I padroni di casa cercano un risultato di prestigio, mentre i capitolini puntano a confermare il passo da vertice.

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Probabili formazioni di Como-Roma

Il Como dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Butez in porta e Ramón accanto a Chalobah al centro della difesa. Sulle corsie si va verso Couto a destra e Valle a sinistra: l’assenza di Smolčić ridurrebbe le alternative arretrate. Perrone e Da Cunha potrebbero garantire equilibrio, lasciando a Diao, Paz e Baturina il compito di accompagnare Douvikas. La Roma si orienterebbe invece sul 3-4-2-1: la previsione indica Gollini tra i pali, protetto da Mancini, Ndicka e Hermoso. Senza Cristante, toccherebbe a De Roon affiancare Koné, con Molina e França Lima sulle fasce. Dybala e Mora de Carvalho dovrebbero agire alle spalle di Malen; Soulé resterebbe un’opzione offensiva. Non risultano squalificati nelle informazioni disponibili.

Como (4-2-3-1): Butez ; Couto , Ramón , Chalobah , Valle ; Perrone , Da Cunha ; Diao , Paz , Baturina ; Douvikas .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, França Lima; Dybala, Mora de Carvalho; Malen.

Gli indisponibili di Como-Roma

Le assenze segnalate incidono su reparti differenti. Il Como deve rinunciare a Smolčić, fermato da una malattia: una defezione che limita soprattutto le possibilità di rotazione in difesa. Per la Roma pesa il forfait di Cristante, alle prese con un infortunio al ginocchio. La sua indisponibilità potrebbe aprire spazio a De Roon nella coppia centrale, senza modificare l’impianto tattico previsto. La lista fornita non segnala squalifiche.

Como : Smolčić (malattia). Squalificati: nessuno segnalato.

: (malattia). Squalificati: nessuno segnalato. Roma: Cristante (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il bilancio dei cinque incontri elencati racconta un Como competitivo, ma chiamato a reagire al 2-0 subito contro il Frosinone. Prima di quel ko erano arrivati tre successi consecutivi, compresa la vittoria sul campo del Napoli. La Roma presenta invece un percorso imbattuto: quattro vittorie e il pareggio per 2-2 contro l’Inter. Il rendimento vale rispettivamente 10 e 13 punti nelle cinque gare considerate.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dal meno recente Como 3 1 1 10 Pareggio, vittoria, vittoria, vittoria, sconfitta Roma 4 1 0 13 Vittoria, vittoria, vittoria, vittoria, pareggio

Il dettaglio delle partite, nell’ordine restituito dalla fonte:

Como : Udinese – Como 1-1; Napoli – Como 1-2; Genoa – Como 1-4; Como – Parma 2-1; Frosinone – Como 2-0.

: – 1-1; – 1-2; – 1-4; – 2-1; – 2-0. Roma: Roma–Fiorentina 4-0; Lecce–Roma 0-4; Roma–Atalanta 2-1; Torino–Roma 0-2; Roma–Inter 2-2.

Nota sui dati: i risultati elencati attribuiscono al Como 11 reti segnate, mentre classifica e statistiche stagionali ne riportano 9. Per il bilancio complessivo e il confronto statistico sono utilizzati i valori aggregati della stagione.

L’arbitro di Como-Roma

A dirigere Como–Roma sarà Michael Fabbri, nato a Ravenna. Gli assistenti saranno Imperiale e Baccini, con Sozza quarto ufficiale; Gariglio seguirà la gara al VAR, affiancato da Abisso all’AVAR. Nella Serie A 2026-27 le statistiche disponibili di Fabbri si riferiscono a una sola partita: 11 falli fischiati, 5 fuorigioco, 3 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è dunque di 3 cartellini a incontro, su un campione ancora molto limitato.

Como-Roma: precedenti, curiosità e pillole

Il Sinigaglia rappresenta un banco di prova tutt’altro che comodo per la Roma: il Como ha vinto gli ultimi tre confronti casalinghi di Serie A contro i giallorossi, segnando sempre due reti. Una tradizione recente che alimenta le ambizioni lariane, nonostante il passo brillante degli ospiti. I capitolini hanno raccolto 13 punti nelle prime cinque giornate e inseguono la sesta vittoria esterna consecutiva in campionato, traguardo raggiunto nella loro storia soltanto durante la lunga serie del 2017. In palio c’è anche un appuntamento personale per Gasperini, fermo a 299 successi in Serie A. Il duello offensivo mette di fronte Douvikas, già autore di 12 gol nell’anno solare 2026, e Malen, protagonista di un avvio italiano dalla produttività straordinaria. Ma il confronto non vive soltanto di attacco: dal 2025-26 queste sono le due migliori difese del torneo tra le squadre presenti in entrambe le stagioni. E nei loro ultimi dieci incroci di Serie A il pareggio non si è mai visto.

Il segno X manca da dieci confronti di Serie A tra Como e Roma : sette successi capitolini e tre lariani. L’ultimo pareggio risale allo 0-0 del 18 gennaio 1987, con Mondonico ed Eriksson sulle rispettive panchine.

e : sette successi capitolini e tre lariani. L’ultimo pareggio risale allo 0-0 del 18 gennaio 1987, con Mondonico ed Eriksson sulle rispettive panchine. Il Como ha trasformato il fattore campo in un’arma contro la Roma : tre vittorie nelle ultime tre sfide interne di Serie A, tutte con due gol segnati. Nelle prime undici gare casalinghe contro i giallorossi aveva ottenuto lo stesso numero di successi, con quattro pareggi, quattro sconfitte e appena quattro reti complessive.

ha trasformato il fattore campo in un’arma contro la : tre vittorie nelle ultime tre sfide interne di Serie A, tutte con due gol segnati. Nelle prime undici gare casalinghe contro i giallorossi aveva ottenuto lo stesso numero di successi, con quattro pareggi, quattro sconfitte e appena quattro reti complessive. Il ko contro il Frosinone ha interrotto una serie di nove gare di campionato senza sconfitte del Como , composta da sette vittorie e due pareggi. I lariani rischiano due battute d’arresto consecutive per la prima volta dallo scorso aprile, contro Inter e Sassuolo . Due incontri di fila senza segnare mancano invece dal dicembre 2025: il secondo fu lo 0-1 contro la Roma all’Olimpico.

ha interrotto una serie di nove gare di campionato senza sconfitte del , composta da sette vittorie e due pareggi. I lariani rischiano due battute d’arresto consecutive per la prima volta dallo scorso aprile, contro e . Due incontri di fila senza segnare mancano invece dal dicembre 2025: il secondo fu lo 0-1 contro la all’Olimpico. Il Como arriva da tre vittorie consecutive al Sinigaglia considerando tutte le competizioni. Con Fàbregas in panchina, una quarta affermazione interna di fila in gare ufficiali sarebbe una prima assoluta: la squadra si era fermata a tre anche tra aprile e maggio 2025.

arriva da tre vittorie consecutive al Sinigaglia considerando tutte le competizioni. Con Fàbregas in panchina, una quarta affermazione interna di fila in gare ufficiali sarebbe una prima assoluta: la squadra si era fermata a tre anche tra aprile e maggio 2025. Una partenza così rapida è rara per la Roma : almeno 13 punti nelle prime cinque giornate, ricalcolando sempre tre punti per vittoria, erano arrivati soltanto nel 2014-15, 2013-14, 1994-95 e 1952-53. Vincendo a Como, i giallorossi toccherebbero almeno quota 16 dopo sei gare per la terza volta, dopo il 2013-14 e il 1952-53.

: almeno 13 punti nelle prime cinque giornate, ricalcolando sempre tre punti per vittoria, erano arrivati soltanto nel 2014-15, 2013-14, 1994-95 e 1952-53. Vincendo a Como, i giallorossi toccherebbero almeno quota 16 dopo sei gare per la terza volta, dopo il 2013-14 e il 1952-53. Cinque trasferte consecutive vinte in campionato certificano la forza esterna della Roma . La sesta la porterebbe su un terreno esplorato una sola volta nella sua storia di Serie A: la striscia di dodici successi fuori casa tra febbraio e novembre 2017.

. La sesta la porterebbe su un terreno esplorato una sola volta nella sua storia di Serie A: la striscia di dodici successi fuori casa tra febbraio e novembre 2017. Gasperini è a una vittoria da quota 300 in Serie A. Sarebbe il quinto allenatore a raggiungerla, dopo Trapattoni (352), Allegri (324), Spalletti (306) e Rocco (302), secondo i dati disponibili prima del match.

Dal 2025-26, tra le squadre presenti in entrambe le stagioni di Serie A, Roma e Como vantano le migliori difese: rispettivamente 34 e 35 reti incassate. Nei cinque principali campionati europei, con lo stesso criterio, soltanto l’ Arsenal ha fatto meglio con 31. Anche gli attacchi brillano: 74 gol lariani e 73 capitolini, dietro soltanto all’ Inter , a quota 104 nel periodo.

e vantano le migliori difese: rispettivamente 34 e 35 reti incassate. Nei cinque principali campionati europei, con lo stesso criterio, soltanto l’ ha fatto meglio con 31. Anche gli attacchi brillano: 74 gol lariani e 73 capitolini, dietro soltanto all’ , a quota 104 nel periodo. Douvikas ha già riscritto il primato del Como per gol in un singolo anno solare di Serie A: 12 nel 2026. Le sue ultime cinque reti in campionato sono però arrivate lontano da casa; l’ultimo centro al Sinigaglia risale al 22 marzo contro il Pisa .

ha già riscritto il primato del per gol in un singolo anno solare di Serie A: 12 nel 2026. Le sue ultime cinque reti in campionato sono però arrivate lontano da casa; l’ultimo centro al Sinigaglia risale al 22 marzo contro il . Dal debutto con la Roma del 18 gennaio 2026, Malen ha segnato 20 gol in 23 presenze di Serie A: nel medesimo periodo nessuno ha fatto meglio nei cinque principali campionati europei, con Kane e Raphinha a 18. La sua media di un gol ogni 91 minuti è inoltre la migliore in Serie A nell’era dei tre punti, tra i giocatori con almeno dieci reti: alle sue spalle Ronaldo, il portoghese, con 104 minuti, e Ronaldo, il brasiliano, con 117.

Le statistiche stagionali di Como e Roma

Il Como tiene maggiormente il pallone, con il 61,1% di possesso contro il 57,2% della Roma, e presenta una precisione nei passaggi superiore: 89,47% contro 86,77%. I giallorossi compensano con una maggiore efficacia offensiva: 14 reti contro 9 e una conversione dei tiri del 16,87%, rispetto all’11,25% lariano. I tiri nello specchio sono quasi identici, 36 per i padroni di casa e 35 per gli ospiti. Più netto il divario difensivo: la Roma ha concesso 46 conclusioni e 3 gol, il Como 75 conclusioni e 6 reti. Le medie dei gol subiti sono rispettivamente 0,6 e 1,2 a partita.

Tra i singoli, il Como distribuisce il peso offensivo: Baturina, Diao e Douvikas guidano i marcatori con 2 gol ciascuno; seguono Paz, Ramón e Da Silva con uno. Il primato degli assist è condiviso a quota 1 da Baturina, Diao, Kean, Paz, Perrone, Valle e Couto. Nella Roma spicca Malen con 6 reti, davanti a Koné, Pisilli e Soulé con 2; Hermoso e Mora de Carvalho ne hanno una. Dybala è il miglior assistman con 4 passaggi vincenti. Sul fronte disciplinare, Baturina, Caqueret, Diao e Couto condividono il primato lariano con un giallo; per i giallorossi guida Hermoso con 2. Non risultano espulsioni registrate per le due squadre. In porta, Svilar conta 3 clean sheet; il Como non ha mantenuto la porta inviolata nelle cinque gare elencate. Non sono disponibili statistiche stagionali individuali per Gollini, indicato nella probabile formazione.

Statistica Como Roma Posizione in classifica 7ª 2ª Punti 10 13 Partite giocate 5 5 Vittorie 3 4 Pareggi 1 1 Sconfitte 1 0 Gol segnati 9 14 Gol subiti 6 3 Media gol segnati 1,8 2,8 Media gol subiti 1,2 0,6 Possesso palla 61,1% 57,2% Precisione dei passaggi 89,47% 86,77% Tiri totali, esclusi quelli bloccati 80 83 Tiri nello specchio 36 35 Precisione dei tiri 45,00% 42,17% Conversione dei tiri in gol 11,25% 16,87% Tiri concessi 75 46 Assist 7 9 Calci d’angolo 40 29 Intercetti 40 69 Recuperi del pallone 219 295 Falli commessi 39 65 Cartellini gialli 4 8 Espulsioni registrate Nessuna Nessuna Partite con porta inviolata 0 nelle gare elencate 3 Capocannonieri Baturina, Diao, Douvikas: 2 Malen: 6 Migliori assistman Baturina, Diao, Kean, Paz, Perrone, Valle, Couto: 1 Dybala: 4 Giocatori con più ammonizioni Baturina, Caqueret, Diao, Couto: 1 Hermoso: 2 Giocatore con più falli commessi Paz: 9 Cristante: 9 Clean sheet dei portieri Nessuno nelle gare elencate Svilar: 3; dato non disponibile per Gollini

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FAQ Quando e a che ora si gioca Como-Roma? Como-Roma si gioca domenica 11 ottobre 2026 alle ore 12:30, nella 6ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Como-Roma? La partita si disputa allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Chi è l’arbitro di Como-Roma? L’arbitro è Michael Fabbri. Gli assistenti sono Imperiale e Baccini, il quarto ufficiale è Sozza. Al VAR c’è Gariglio, affiancato da Abisso all’AVAR.